«Титаник»да ёзилган 111 йиллик мактуб рекорд нархга сотилди
«Титаник» кемасининг энг машҳур йўловчиларидан бири, полковник Арчибалд Грейсининг кемадан туриб ёзган мактуби Лондондаги аукционда 300 минг фунт стерлингга сотилди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар тарқатди. Эътиборлиси, сотувдан аввал ушбу лотнинг тахминий баҳоси атиги 60 минг фунтга баҳоланганди. Кимошди савдосида лотнинг нархи тахмин қилинганидан беш баробар кўпроққа кўтарилди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Маълум қилинишича, бу мактуб «Титаник» бортидан ёзилган ва шу вақтгача сақланиб қолган мактублар орасида рекорд нархга сотилган энг қиммати ҳисобланади.
Мактуб аукционга қўйилишидан олдин ҳеч қачон кенг оммага намойиш этилмаган. У 1912 йилнинг 10 апрель санасида ёзилган бўлиб, айнан шу куни Грейси машҳур кеманинг бортига кўтарилган. Арчибалд Грейси ўзининг мактубида: «Бу жуда ҳам ажойиб кема экан, лекин унга якуний хулоса беришдан олдин сафарим тугашини кутишни афзал кўраман», деб ёзган эди.
Ушбу хат полковникнинг яқин танишига, яъни уни аукционга қўйган инсоннинг бобосининг акасига йўлланган бўлиб, хатни қабул қилган шахс ўша вақтда Лондондаги Waldorf меҳмонхонасида яшаган.
Арчибалд Грейси «Титаник» фожиаси даврида омон қолган энг машҳур йўловчилардан бири сифатида тарихда қолган. Ҳалокатдан сўнг у фожиа ҳақида китоб ёзишга қарор қилган ва тирик қолган бошқа йўловчилар билан суҳбатлашиб, уларнинг хотираларини йиғган. Унинг «Титаник ҳақидаги ҳақиқат» номли китоби бугунги кунгача ҳам дунё бўйлаб сотилмоқда.
Маълумот учун, Арчибалд Грейси «Титаник» фожиасидан тахминан саккиз ой ўтиб, яъни 1912 йилнинг 4 декабрь куни оламдан ўтган. Унинг ёзган китоблари ва эсдаликлари эса тарихий аҳамиятга эга бўлиб, бугунги кунда ҳам «Титаник» ҳақидаги энг муҳим манбаалардан бири сифатида тан олинади.
Маълум қилинишича, бу мактуб «Титаник» бортидан ёзилган ва шу вақтгача сақланиб қолган мактублар орасида рекорд нархга сотилган энг қиммати ҳисобланади.
Мактуб аукционга қўйилишидан олдин ҳеч қачон кенг оммага намойиш этилмаган. У 1912 йилнинг 10 апрель санасида ёзилган бўлиб, айнан шу куни Грейси машҳур кеманинг бортига кўтарилган. Арчибалд Грейси ўзининг мактубида: «Бу жуда ҳам ажойиб кема экан, лекин унга якуний хулоса беришдан олдин сафарим тугашини кутишни афзал кўраман», деб ёзган эди.
Ушбу хат полковникнинг яқин танишига, яъни уни аукционга қўйган инсоннинг бобосининг акасига йўлланган бўлиб, хатни қабул қилган шахс ўша вақтда Лондондаги Waldorf меҳмонхонасида яшаган.
Арчибалд Грейси «Титаник» фожиаси даврида омон қолган энг машҳур йўловчилардан бири сифатида тарихда қолган. Ҳалокатдан сўнг у фожиа ҳақида китоб ёзишга қарор қилган ва тирик қолган бошқа йўловчилар билан суҳбатлашиб, уларнинг хотираларини йиғган. Унинг «Титаник ҳақидаги ҳақиқат» номли китоби бугунги кунгача ҳам дунё бўйлаб сотилмоқда.
Маълумот учун, Арчибалд Грейси «Титаник» фожиасидан тахминан саккиз ой ўтиб, яъни 1912 йилнинг 4 декабрь куни оламдан ўтган. Унинг ёзган китоблари ва эсдаликлари эса тарихий аҳамиятга эга бўлиб, бугунги кунда ҳам «Титаник» ҳақидаги энг муҳим манбаалардан бири сифатида тан олинади.
…