«Титаник»да ёзилган 111 йиллик мактуб рекорд нархга сотилди

·15.5K·Дунё
«Титаник»да ёзилган 111 йиллик мактуб рекорд нархга сотилди
«Титаник» кемасининг энг машҳур йўловчиларидан бири, полковник Арчибалд Грейсининг кемадан туриб ёзган мактуби Лондондаги аукционда 300 минг фунт стерлингга сотилди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар тарқатди. Эътиборлиси, сотувдан аввал ушбу лотнинг тахминий баҳоси атиги 60 минг фунтга баҳоланганди. Кимошди савдосида лотнинг нархи тахмин қилинганидан беш баробар кўпроққа кўтарилди.

Маълум қилинишича, бу мактуб «Титаник» бортидан ёзилган ва шу вақтгача сақланиб қолган мактублар орасида рекорд нархга сотилган энг қиммати ҳисобланади.
«Титаник»да ёзилган 111 йиллик мактуб рекорд нархга сотилди
Мактуб аукционга қўйилишидан олдин ҳеч қачон кенг оммага намойиш этилмаган. У 1912 йилнинг 10 апрель санасида ёзилган бўлиб, айнан шу куни Грейси машҳур кеманинг бортига кўтарилган. Арчибалд Грейси ўзининг мактубида: «Бу жуда ҳам ажойиб кема экан, лекин унга якуний хулоса беришдан олдин сафарим тугашини кутишни афзал кўраман», деб ёзган эди.

Ушбу хат полковникнинг яқин танишига, яъни уни аукционга қўйган инсоннинг бобосининг акасига йўлланган бўлиб, хатни қабул қилган шахс ўша вақтда Лондондаги Waldorf меҳмонхонасида яшаган.

Арчибалд Грейси «Титаник» фожиаси даврида омон қолган энг машҳур йўловчилардан бири сифатида тарихда қолган. Ҳалокатдан сўнг у фожиа ҳақида китоб ёзишга қарор қилган ва тирик қолган бошқа йўловчилар билан суҳбатлашиб, уларнинг хотираларини йиғган. Унинг «Титаник ҳақидаги ҳақиқат» номли китоби бугунги кунгача ҳам дунё бўйлаб сотилмоқда.

Маълумот учун, Арчибалд Грейси «Титаник» фожиасидан тахминан саккиз ой ўтиб, яъни 1912 йилнинг 4 декабрь куни оламдан ўтган. Унинг ёзган китоблари ва эсдаликлари эса тарихий аҳамиятга эга бўлиб, бугунги кунда ҳам «Титаник» ҳақидаги энг муҳим манбаалардан бири сифатида тан олинади.
Титаник ФожиасиАрчибалд ГрейсиРекорд МактубЛондон АукционТарихий ҲужжатМашҳур Йўловчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиҚуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиБугун, 19:00Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 18:40Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Бугун, 17:57Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Бугун, 17:50Францияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиФранцияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиБугун, 16:47Сингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиСингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиБугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди