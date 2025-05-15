Қизиқ воқеа: Швейцарияда тезликни оширган ўрдак жаримага тортиладими?
Швейцариянинг Кенитс коммунасида йўл ҳаракати хавфсизлиги камераси томонидан ноодатий "қоидабузар" қайд этилди. Камера бу гал автомобиль ёки мотоциклни эмас, балки... ўрдакни суратга олди. Ҳайратланарлиси шундаки, мазкур қуш бу ҳудудда белгиланган ҳаракат тезлигини анча ошириб юборган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Berner Zeitung нашрининг маълум қилишича, маҳаллий ҳукумат ўрдакнинг тасвирини расмий равишда эълон қилган. Маълум бўлишича, ушбу камера ўрнатилган ҳудудда транспорт воситалари учун ҳаракат тезлиги чеклови соатига 30 километрни ташкил қилади. Аммо "қоидабузар" ўрдак бу қоидага риоя қилмасдан, соатига 52 километр тезликда камера қаршисидан учиб ўтган.
Бу ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида катта шов-шувларга сабаб бўлди. Ҳатто, айримлар бу суратни сохта деб ҳисоблаб, маҳаллий амалдорларни ҳазиллашаётганликда айблади. Бироқ полиция ушбу тасвир ҳақиқийлигини тасдиқлади ва унинг ҳар қандай монтаж ёки таҳрирдан ҳоли эканлигини таъкидлади.
"Биз тезликни қайд этувчи камералардан олинган тасвирларнинг ҳақиқийлигига кафолат берамиз. Чунки бу камералар ҳар йили Швейцария метрология институти томонидан пухта текширувдан ўтказилади. Улардан олинган суратларни ўзгартириш имкони йўқ", – дея тушунтириш берган маҳаллий полиция вакиллари.
Энг қизиғи шундаки, бу ўрдак ушбу ҳудудда биринчи бор тезликни ошириш ҳолати билан қайд этилаётгани йўқ экан. 2018 йилда ҳам худди шу камера объективига шунга ўхшаш бир ўрдак суратга тушиб қолган ва у ҳам айнан 52 км/соат тезликда ҳаракатланган эди. Бу эса маҳаллий расмийларда "рецидивист ўрдак" ҳақида ҳазиломуз тахминларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди.
Айни вақтда ушбу воқеага муносабат билдирган ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўрдакни жаримага тортиш мумкин ёки йўқлиги ҳақида қизиқиб қолди. Аммо полиция бундай ҳолатларда жарима тайинлаш фақат инсон бошқарувидаги транспорт воситалари учун қўлланилишини тушунтирди. Ўрдак эса эркин ҳолда қолади, чунки унга нисбатан қонунчиликда тегишли банд мавжуд эмас.
Бу воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда ва унга қизиқарли шарҳлар ёзилмоқда. Айримлар ушбу ўрдакка "Формула-1"даги пилотлар билан таққослаб, уни "Феррари ўрдак" деб ҳазиллашмоқда.
Шу тариқа, Швейцарияда тезликни оширган ўрдак нафақат маҳаллий аҳоли, балки бутун дунё аҳлини ҳам хурсанд қилди ва ўзгача завқ бағишлади.
Zamin.uz таҳририяти ҳам ўз навбатида бу турдаги ноодатий ва ҳазиломуз воқеаларни кузатишда давом этади. Бошқа мамлакатларда ҳам бундай қизиқарли воқеалар юз бериши мумкинлигини унутманг!
Berner Zeitung нашрининг маълум қилишича, маҳаллий ҳукумат ўрдакнинг тасвирини расмий равишда эълон қилган. Маълум бўлишича, ушбу камера ўрнатилган ҳудудда транспорт воситалари учун ҳаракат тезлиги чеклови соатига 30 километрни ташкил қилади. Аммо "қоидабузар" ўрдак бу қоидага риоя қилмасдан, соатига 52 километр тезликда камера қаршисидан учиб ўтган.
Бу ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида катта шов-шувларга сабаб бўлди. Ҳатто, айримлар бу суратни сохта деб ҳисоблаб, маҳаллий амалдорларни ҳазиллашаётганликда айблади. Бироқ полиция ушбу тасвир ҳақиқийлигини тасдиқлади ва унинг ҳар қандай монтаж ёки таҳрирдан ҳоли эканлигини таъкидлади.
"Биз тезликни қайд этувчи камералардан олинган тасвирларнинг ҳақиқийлигига кафолат берамиз. Чунки бу камералар ҳар йили Швейцария метрология институти томонидан пухта текширувдан ўтказилади. Улардан олинган суратларни ўзгартириш имкони йўқ", – дея тушунтириш берган маҳаллий полиция вакиллари.
Энг қизиғи шундаки, бу ўрдак ушбу ҳудудда биринчи бор тезликни ошириш ҳолати билан қайд этилаётгани йўқ экан. 2018 йилда ҳам худди шу камера объективига шунга ўхшаш бир ўрдак суратга тушиб қолган ва у ҳам айнан 52 км/соат тезликда ҳаракатланган эди. Бу эса маҳаллий расмийларда "рецидивист ўрдак" ҳақида ҳазиломуз тахминларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди.
Айни вақтда ушбу воқеага муносабат билдирган ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўрдакни жаримага тортиш мумкин ёки йўқлиги ҳақида қизиқиб қолди. Аммо полиция бундай ҳолатларда жарима тайинлаш фақат инсон бошқарувидаги транспорт воситалари учун қўлланилишини тушунтирди. Ўрдак эса эркин ҳолда қолади, чунки унга нисбатан қонунчиликда тегишли банд мавжуд эмас.
Бу воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда ва унга қизиқарли шарҳлар ёзилмоқда. Айримлар ушбу ўрдакка "Формула-1"даги пилотлар билан таққослаб, уни "Феррари ўрдак" деб ҳазиллашмоқда.
Шу тариқа, Швейцарияда тезликни оширган ўрдак нафақат маҳаллий аҳоли, балки бутун дунё аҳлини ҳам хурсанд қилди ва ўзгача завқ бағишлади.
Zamin.uz таҳририяти ҳам ўз навбатида бу турдаги ноодатий ва ҳазиломуз воқеаларни кузатишда давом этади. Бошқа мамлакатларда ҳам бундай қизиқарли воқеалар юз бериши мумкинлигини унутманг!
…