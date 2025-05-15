Қизиқ воқеа: Швейцарияда тезликни оширган ўрдак жаримага тортиладими?

·914·Дунё
Қизиқ воқеа: Швейцарияда тезликни оширган ўрдак жаримага тортиладими?
Швейцариянинг Кенитс коммунасида йўл ҳаракати хавфсизлиги камераси томонидан ноодатий "қоидабузар" қайд этилди. Камера бу гал автомобиль ёки мотоциклни эмас, балки... ўрдакни суратга олди. Ҳайратланарлиси шундаки, мазкур қуш бу ҳудудда белгиланган ҳаракат тезлигини анча ошириб юборган.

Berner Zeitung нашрининг маълум қилишича, маҳаллий ҳукумат ўрдакнинг тасвирини расмий равишда эълон қилган. Маълум бўлишича, ушбу камера ўрнатилган ҳудудда транспорт воситалари учун ҳаракат тезлиги чеклови соатига 30 километрни ташкил қилади. Аммо "қоидабузар" ўрдак бу қоидага риоя қилмасдан, соатига 52 километр тезликда камера қаршисидан учиб ўтган.

Бу ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида катта шов-шувларга сабаб бўлди. Ҳатто, айримлар бу суратни сохта деб ҳисоблаб, маҳаллий амалдорларни ҳазиллашаётганликда айблади. Бироқ полиция ушбу тасвир ҳақиқийлигини тасдиқлади ва унинг ҳар қандай монтаж ёки таҳрирдан ҳоли эканлигини таъкидлади.

"Биз тезликни қайд этувчи камералардан олинган тасвирларнинг ҳақиқийлигига кафолат берамиз. Чунки бу камералар ҳар йили Швейцария метрология институти томонидан пухта текширувдан ўтказилади. Улардан олинган суратларни ўзгартириш имкони йўқ", – дея тушунтириш берган маҳаллий полиция вакиллари.

Энг қизиғи шундаки, бу ўрдак ушбу ҳудудда биринчи бор тезликни ошириш ҳолати билан қайд этилаётгани йўқ экан. 2018 йилда ҳам худди шу камера объективига шунга ўхшаш бир ўрдак суратга тушиб қолган ва у ҳам айнан 52 км/соат тезликда ҳаракатланган эди. Бу эса маҳаллий расмийларда "рецидивист ўрдак" ҳақида ҳазиломуз тахминларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди.

Айни вақтда ушбу воқеага муносабат билдирган ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўрдакни жаримага тортиш мумкин ёки йўқлиги ҳақида қизиқиб қолди. Аммо полиция бундай ҳолатларда жарима тайинлаш фақат инсон бошқарувидаги транспорт воситалари учун қўлланилишини тушунтирди. Ўрдак эса эркин ҳолда қолади, чунки унга нисбатан қонунчиликда тегишли банд мавжуд эмас.

Бу воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда ва унга қизиқарли шарҳлар ёзилмоқда. Айримлар ушбу ўрдакка "Формула-1"даги пилотлар билан таққослаб, уни "Феррари ўрдак" деб ҳазиллашмоқда.

Шу тариқа, Швейцарияда тезликни оширган ўрдак нафақат маҳаллий аҳоли, балки бутун дунё аҳлини ҳам хурсанд қилди ва ўзгача завқ бағишлади.

Zamin.uz таҳририяти ҳам ўз навбатида бу турдаги ноодатий ва ҳазиломуз воқеаларни кузатишда давом этади. Бошқа мамлакатларда ҳам бундай қизиқарли воқеалар юз бериши мумкинлигини унутманг!
ШвейцарияКенитс коммунасиҲаракат хавфсизлигиҚоидабузар ўрдакТезликни оширишИжтимоий тармоқлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди