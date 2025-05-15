Путин Истанбул музокараларида қатнашмайди: делегацияда вазирлар йўқ

·597·Дунё
Путин Истанбул музокараларида қатнашмайди: делегацияда вазирлар йўқ
Россия президенти Владимир Путин Украинадаги тинчлик музокаралари учун Истанбулга борадиганлар сафида эмас. 14 май, чоршанба куни кечқурун Кремль расмий сайтида эълон қилинган хабарга кўра, Россия делегацияси таркибида Путиннинг номи қайд этилмаган. Бу ҳақда Reuters агентлиги ҳам Трамп маъмуриятидаги манбага таяниб маълумот тарқатди.

Истанбулдаги учрашувда Россия номидан музокараларга президент ёрдамчиси Владимир Мединский раҳбарлик қилади. Қизиғи шундаки, делегацияда Россиянинг бирорта вазири йўқ. Яъни, на ташқи ишлар вазири Сергей Лавров, на мудофаа вазири Андрей Белоусов бу жараёнда иштирок этмайди. Улар ўрнига Кремль музокараларга Лавровнинг ўринбосари Михаил Галузин, Белоусовнинг ўринбосари Александр Фомин ва Россия Қуролли кучлари Бош штаби Бош бошқармаси раҳбари Игор Костюковни жўнатишни маъқул кўрган.

Кремлнинг расмий баёнотида, шунингдек, Путин томонидан шахсан тасдиқланган "Украина билан музокаралар ўтказиш бўйича мутахассислар" рўйхати ҳам келтирилган. Уларнинг орасида Россия Қуролли кучлари Бош штаби ахборот департаменти раҳбарининг биринчи ўринбосари Александр Зорин, президент девонининг гуманитар масалалар бўйича давлат сиёсати бошқармаси раҳбарининг ўринбосари Елена Подобреевская, Россия ТИВнинг МДҲ давлатлари бўйича иккинчи департаменти директори Алексей Полишчук ва Россия Қуролли кучлари бош штабида халқаро ҳамкорлик бўлими бошлиғи Виктор Шевцов бор.

Музокаралардаги асосий эътибор делегациянинг сиёсий даражасидан кўра, унинг қандай позиция билан қатнашишига қаратилади. Аммо Путиннинг бевосита қатнашмаслиги ва вазирлар даражасидаги расмийларнинг четда қолиши, Россия томонининг ушбу жараёнга қай даражада жиддий қараётгани борасида саволлар уйғотмоқда.

Zamin.uz таҳририяти тинчлик музокаралари атрофидаги барча янгиликларни диққат билан кузатишда давом этади.
Путин ИстанбулРоссия делегациясиМузокаралар УкраинаКремль расмийлариВладимир МединскийТинчлик музокаралари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди