Вьетнамдан тарихий шоу: 10 минг дрон билан осмондаги рекорд

·885·Дунё
Вьетнамдан тарихий шоу: 10 минг дрон билан осмондаги рекорд
Вьетнам дунё диққатини ўзига қаратадиган навбатдаги технологик рекордни қайд этди — мамлакатда бир вақтнинг ўзида 10 518 та дрон билан ўтказилган шоу орқали Гиннеснинг янги рекорди ўрнатилди. Бу ҳақда TechRadar нашри хабар берди.

Томошабоп шоу ва технологик мукаммаллик

Ушбу ҳайратомуз дрон намойиши Хошимин шаҳри осмонида Хитойнинг Damoda Robotics Technology компанияси ташаббуси билан амалга оширилди. LED ёритгичлар билан жиҳозланган дронлар замонавий синхронлаштириш тизими орқали мураккаб шакллар, миллий рамзлар ва “VIỆT NAM” деган ёзувни ҳосил қилди.

Бу каби шоу визуал таъсирчанлик билан бирга, юқори аниқлик, юксак хавфсизлик чоралари ва реал вақтдаги бошқарувни талаб қилади. Шунинг учун мазкур намойиш фақат Вьетнамда эмас, балки бутун дунёда технологиялар ва дрон муҳандислиги соҳасида катта қизиқиш уйғотди.

Аҳолининг муносабати икки хил

Ҳар қанча шоу шовқин билан қарши олинган бўлса-да, Хошиминдаги баъзи маҳаллий аҳоли турғунлик, дронлар шовқини ва хавфсизлик билан боғлиқ хавотирларини билдиришди. Айрим фуқаролар шаҳар муҳитида бундай улкан миқёсдаги дронлар парвозига чекловлар бўлиши кераклигини таъкидлашди.

Шунга қарамай, маҳаллий ОАВ бу воқеани “миллий тараққиёт, замонавийлик ва технологик илдамлик рамзи” сифатида ёритмоқда.

Zamin.uz таҳририятидан:

Вьетнамнинг ушбу ютуғи, шубҳасиз, янги инновацион саҳифаларни очади. Бир вақтда 10 мингдан зиёд дронни биргаликда бошқариш на фақат визуал ҳайрат, балки инженерия ва технологик муваффақият ҳамдир. Бу каби ташаббуслар глобал дрон саноатида янги босқични бошлаши аниқ.

Сиз бу каби дрон-шоулар ҳақида нима деб ўйлайсиз? Улар технолагик тараққиёт рамзими ёки ортиқча шовқинми?
ВьетнамДрон ШоуТехнологик РекордГиннес РекордиХошимин ШаҳриLED ЁритгичларМиллий РамзларИнновацион СаҳифаларДрон Саноати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКеча, 14:46Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиКеча, 11:58Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиКеча, 11:15Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБилл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиКеча, 09:02Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКолумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКеча, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди