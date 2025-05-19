Вьетнамдан тарихий шоу: 10 минг дрон билан осмондаги рекорд
Вьетнам дунё диққатини ўзига қаратадиган навбатдаги технологик рекордни қайд этди — мамлакатда бир вақтнинг ўзида 10 518 та дрон билан ўтказилган шоу орқали Гиннеснинг янги рекорди ўрнатилди. Бу ҳақда TechRadar нашри хабар берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Томошабоп шоу ва технологик мукаммаллик
Ушбу ҳайратомуз дрон намойиши Хошимин шаҳри осмонида Хитойнинг Damoda Robotics Technology компанияси ташаббуси билан амалга оширилди. LED ёритгичлар билан жиҳозланган дронлар замонавий синхронлаштириш тизими орқали мураккаб шакллар, миллий рамзлар ва “VIỆT NAM” деган ёзувни ҳосил қилди.
Бу каби шоу визуал таъсирчанлик билан бирга, юқори аниқлик, юксак хавфсизлик чоралари ва реал вақтдаги бошқарувни талаб қилади. Шунинг учун мазкур намойиш фақат Вьетнамда эмас, балки бутун дунёда технологиялар ва дрон муҳандислиги соҳасида катта қизиқиш уйғотди.
Аҳолининг муносабати икки хил
Ҳар қанча шоу шовқин билан қарши олинган бўлса-да, Хошиминдаги баъзи маҳаллий аҳоли турғунлик, дронлар шовқини ва хавфсизлик билан боғлиқ хавотирларини билдиришди. Айрим фуқаролар шаҳар муҳитида бундай улкан миқёсдаги дронлар парвозига чекловлар бўлиши кераклигини таъкидлашди.
Шунга қарамай, маҳаллий ОАВ бу воқеани “миллий тараққиёт, замонавийлик ва технологик илдамлик рамзи” сифатида ёритмоқда.
Zamin.uz таҳририятидан:
Вьетнамнинг ушбу ютуғи, шубҳасиз, янги инновацион саҳифаларни очади. Бир вақтда 10 мингдан зиёд дронни биргаликда бошқариш на фақат визуал ҳайрат, балки инженерия ва технологик муваффақият ҳамдир. Бу каби ташаббуслар глобал дрон саноатида янги босқични бошлаши аниқ.
Сиз бу каби дрон-шоулар ҳақида нима деб ўйлайсиз? Улар технолагик тараққиёт рамзими ёки ортиқча шовқинми?
Томошабоп шоу ва технологик мукаммаллик
Ушбу ҳайратомуз дрон намойиши Хошимин шаҳри осмонида Хитойнинг Damoda Robotics Technology компанияси ташаббуси билан амалга оширилди. LED ёритгичлар билан жиҳозланган дронлар замонавий синхронлаштириш тизими орқали мураккаб шакллар, миллий рамзлар ва “VIỆT NAM” деган ёзувни ҳосил қилди.
Бу каби шоу визуал таъсирчанлик билан бирга, юқори аниқлик, юксак хавфсизлик чоралари ва реал вақтдаги бошқарувни талаб қилади. Шунинг учун мазкур намойиш фақат Вьетнамда эмас, балки бутун дунёда технологиялар ва дрон муҳандислиги соҳасида катта қизиқиш уйғотди.
Аҳолининг муносабати икки хил
Ҳар қанча шоу шовқин билан қарши олинган бўлса-да, Хошиминдаги баъзи маҳаллий аҳоли турғунлик, дронлар шовқини ва хавфсизлик билан боғлиқ хавотирларини билдиришди. Айрим фуқаролар шаҳар муҳитида бундай улкан миқёсдаги дронлар парвозига чекловлар бўлиши кераклигини таъкидлашди.
Шунга қарамай, маҳаллий ОАВ бу воқеани “миллий тараққиёт, замонавийлик ва технологик илдамлик рамзи” сифатида ёритмоқда.
Zamin.uz таҳририятидан:
Вьетнамнинг ушбу ютуғи, шубҳасиз, янги инновацион саҳифаларни очади. Бир вақтда 10 мингдан зиёд дронни биргаликда бошқариш на фақат визуал ҳайрат, балки инженерия ва технологик муваффақият ҳамдир. Бу каби ташаббуслар глобал дрон саноатида янги босқични бошлаши аниқ.
Сиз бу каби дрон-шоулар ҳақида нима деб ўйлайсиз? Улар технолагик тараққиёт рамзими ёки ортиқча шовқинми?
…