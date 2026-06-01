Қудуқ тубидан тирик чиқди: 8 ёшли бола қутқарилди

·493·Дунё
Қудуқ тубидан тирик чиқди: 8 ёшли бола қутқарилди

Донецк Халқ Республикаси таркибидаги Макевка шаҳрида 8 ёшли бола 30 метр чуқурликдаги қудуққа тушиб кетди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса куннинг иккинчи ярмида шаҳар марказидаги кўп қаватли уйлар ҳовлисида содир бўлган.

Гувоҳларнинг айтишича, бола ўйин вақтида эҳтиётсизлик сабаб очиқ ёки етарли даражада ёпилмаган қудуққа яқинлашиб, ичига тушиб кетган. Воқеа ҳақида зудлик билан тегишли хизматларга хабар берилган.

Ҳодиса жойига етиб келган қутқарувчилар тезкор ҳаракат қилиб, махсус нарвон ёрдамида болани юқорига олиб чиқишга муваффақ бўлган. Қутқарув ишларига жами 5 нафар мутахассис ва махсус техника жалб этилган.

Шифокорлар томонидан кўрикдан ўтказилган бола жиддий жароҳат олмаган. Унинг аҳволи қониқарли деб баҳоланиб, шифохонага ётқизиш зарурати бўлмаган.

Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун очиқ қудуқларни хавфсиз тарзда ёпиш ва болаларни назоратсиз қолдирмаслик зарурлиги яна бир бор эслатилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради