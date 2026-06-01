Қудуқ тубидан тирик чиқди: 8 ёшли бола қутқарилди
Донецк Халқ Республикаси таркибидаги Макевка шаҳрида 8 ёшли бола 30 метр чуқурликдаги қудуққа тушиб кетди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса куннинг иккинчи ярмида шаҳар марказидаги кўп қаватли уйлар ҳовлисида содир бўлган.
Гувоҳларнинг айтишича, бола ўйин вақтида эҳтиётсизлик сабаб очиқ ёки етарли даражада ёпилмаган қудуққа яқинлашиб, ичига тушиб кетган. Воқеа ҳақида зудлик билан тегишли хизматларга хабар берилган.
Ҳодиса жойига етиб келган қутқарувчилар тезкор ҳаракат қилиб, махсус нарвон ёрдамида болани юқорига олиб чиқишга муваффақ бўлган. Қутқарув ишларига жами 5 нафар мутахассис ва махсус техника жалб этилган.
Шифокорлар томонидан кўрикдан ўтказилган бола жиддий жароҳат олмаган. Унинг аҳволи қониқарли деб баҳоланиб, шифохонага ётқизиш зарурати бўлмаган.
Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун очиқ қудуқларни хавфсиз тарзда ёпиш ва болаларни назоратсиз қолдирмаслик зарурлиги яна бир бор эслатилмоқда.
…