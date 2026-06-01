Нидерландияда полиция ҳомиладор аёлни ерга улоқтирди

·329·Дунё
Нидерландияда полиция ҳомиладор аёлни ерга улоқтирди

Нидерландиядаги қочқинлар марказларидан бирида содир бўлган ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тарқалган видеоларда полиция ходимларининг ҳомиладор аёлга нисбатан куч ишлатиб, уни ерга улоқтиргани акс этган.

Маълумотларга кўра, ҳуқуқ-тартибот органлари марказга таҳдид ва вандализм ҳолатлари ҳақида келиб тушган хабарлар ортидан етиб келган. Полиция тартибсизликда гумон қилинган шахсни қўлга олишга уринган пайтда, унинг рафиқаси экани тахмин қилинаётган ҳомиладор аёл уларга яқинлашган.

Воқеа давомида юзага келган кескин вазиятда полиция куч ишлатган ва аёл ерга йиқитилган. Ушбу ҳолат видеога тушиб қолган бўлиб, қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб кетди ва жамоатчиликнинг кескин танқидига сабаб бўлди.

Айрим манбаларга кўра, аёл ҳодисадан сўнг муддатидан олдин фарзандини дунёга келтирган. Чақалоқнинг аҳволи яхши экани маълум қилинмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан полиция ходимларининг ҳаракатлари бўйича хизмат текшируви бошланган. Мутасаддилар воқеа тафсилотларини ўрганиб чиқиб, қонуний баҳо берилишини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради