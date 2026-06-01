Нидерландияда полиция ҳомиладор аёлни ерга улоқтирди
Нидерландиядаги қочқинлар марказларидан бирида содир бўлган ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тарқалган видеоларда полиция ходимларининг ҳомиладор аёлга нисбатан куч ишлатиб, уни ерга улоқтиргани акс этган.
Маълумотларга кўра, ҳуқуқ-тартибот органлари марказга таҳдид ва вандализм ҳолатлари ҳақида келиб тушган хабарлар ортидан етиб келган. Полиция тартибсизликда гумон қилинган шахсни қўлга олишга уринган пайтда, унинг рафиқаси экани тахмин қилинаётган ҳомиладор аёл уларга яқинлашган.
Воқеа давомида юзага келган кескин вазиятда полиция куч ишлатган ва аёл ерга йиқитилган. Ушбу ҳолат видеога тушиб қолган бўлиб, қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб кетди ва жамоатчиликнинг кескин танқидига сабаб бўлди.
Айрим манбаларга кўра, аёл ҳодисадан сўнг муддатидан олдин фарзандини дунёга келтирган. Чақалоқнинг аҳволи яхши экани маълум қилинмоқда.
Мазкур ҳолат юзасидан полиция ходимларининг ҳаракатлари бўйича хизмат текшируви бошланган. Мутасаддилар воқеа тафсилотларини ўрганиб чиқиб, қонуний баҳо берилишини маълум қилган.
…