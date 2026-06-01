Дунёдаги энг яхши университетлар рейтинги эълон қилинди

·5.1K·Дунё
Дунёдаги энг яхши университетлар рейтинги эълон қилинди

Жаҳон университетлари рейтинги маркази (CWUR) ўзининг 2026 йил учун мўлжалланган дунёнинг энг илғор олий таълим муассасалари рўйхатини жамоатчиликка тақдим этди. Мазкур нуфузли ҳисобот доирасида ер юзининг қарийб 100 та давлатидан 21 мингдан зиёд университет фаолияти атрофлича ўрганилиб, улар орасидан энг сара 2 мингтаси танлаб олинди. Минг афсуски, бу йилги глобал "Топ-2000" таркибидан Ўзбекистоннинг бирорта ҳам олий ўқув юрти жой ололмади.

CWUR рейтингининг ўзига хос жиҳати шундаки, унда турли субъектив сўровномалар ёки олийгоҳларнинг ўзлари тақдим этган шубҳали ҳисоботларга умуман таянилмайди. Бутун жараён фақатгина қуйидаги реал ва шаффоф мезонларга асосланади:

  • Таълим сифати (25%): Талабаларнинг билим олиш даражаси ва шароитлари.

  • Битирувчиларга бўлган талаб (25%): Талабаларнинг меҳнат бозорида ўз ўрнини топиши ва карьера ютуқлари.

  • Профессор-ўқитувчилар таркиби сифати (10%): Илмий ходимларнинг халқаро миқёсдаги нуфузи.

  • Тадқиқот фаолияти (40%): Миллионлаб илмий нашрлар, мақолалар ва уларга берилган иқтибослар ҳажми.

Рейтинг таҳлилларига кўра, дунё олий таълимида ҳамон АҚШ мутлақ етакчиликни қўлдан бермай келмоқда. Бироқ Буюк Британия, Япония, Канада, Франция ва Хитой каби давлатлар ҳам юқори ўринларда фаол рақобат намойиш этган. Мазкур рейтингнинг энг кучли ўнталигидан жой олган таълим даргоҳлари билан танишинг:

  1. Ҳарвард университети (АҚШ)

  2. Массачусетс технология институти (MIT) (АҚШ)

  3. Стэнфорд университети (АҚШ)

  4. Кэмбриж университети (Буюк Британия)

  5. Оксфорд университети (Буюк Британия)

  6. Принстон университети (АҚШ)

  7. Пенсилвания университети (АҚШ)

  8. Колумбия университети (АҚШ)

  9. Йейл университети (АҚШ)

  10. Чикаго университети (АҚШ)

Хўш, юртимиз олийгоҳлари нега бу рўйхатдан четда қолди? Таҳлилларга кўра, маҳаллий олий таълим муассасаларимиз халқаро миқёсдаги илмий тадқиқотлар ҳажми, нуфузли журналлардаги иқтибослар сони, профессорлар таркибининг сифати ва битирувчиларнинг дунё бозоридаги карьера ютуқлари каби энг асосий талаблар бўйича ҳали етарлича натижа кўрсата олмаган.

Ушбу натижа юртимиз таълим тизими олдида глобал меҳнат бозори ва илм-фан дунёси билан ҳамнафас бўлиш учун ҳали қилиниши керак бўлган ишлар талайгина эканини кўрсатиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради