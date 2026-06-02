Ҳиндистонда Месси шарафига ўрнатилган улкан ҳайкал нега олиб ташланди?
Жаҳон футболи афсонаси, саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Мессининг ашаддий ишқибозлари яшайдиган Ҳиндистондан кутилмаган ва бироз маҳзун хабар келди. Нуфузли Asian News International нашрининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилинишича, мамлакатнинг Калкутта шаҳрида аргентиналик суперюлдуз хотираси ва шарафига қад ростлаган муҳташам ҳайкал расман олиб ташланди.
Мазкур монумент яқиндагина, яъни 2025 йилнинг декабрь ойида афсонавий ҳужумчининг Ҳиндистонга уюштирган тарихий ташрифи доирасида катта тантана билан очилган эди. Баландлиги нақд 21 метрни ташкил этган ушбу олтин рангли маҳорат асарида Лионель Мессининг 2022 йилги Жаҳон чемпионати олтин кубогини боши узра баланд кўтариб турган унутилмас лаҳзаси муҳрланганди.
Нима сабабдан ҳайкал олиб ташланди?
Маҳаллий аҳоли ва футбол ишқибозларининг сўзларига кўра, сўнгги пайтларда мазкур баҳайбат иншоот хавфсизлик нуқтаи назаридан жиддий хавотирларга сабаб бўла бошлаган. Одамлар кучли шамол эсган вақтларда улкан ҳайкалнинг сезиларли даражада тебранаётганидан шикоят қилиб, тегишли ташкилотларга мурожаат йўллашган.
Вазиятга аниқлик киритиш мақсадида шу йилнинг 27 май куни Ғарбий Бенгалия Ассамблеяси аъзоси Шарадват Мукҳержи баёнот берди. Унга кўра, соҳа мутахассислари ва тажрибали муҳандислар ушбу обидани атрофдагилар ҳаёти учун ҳақиқий хавф туғдириши мумкин деб ҳисоблашган ва шундан сўнг уни демонтаж қилишга қарор қилинган.
Месси — футбол тарихидаги энг совриндор афсона
Бугунги кунда 38 ёшни қаршилаган Лионель Месси нафақат ўз даврининг, балки бутун футбол тарихининг энг буюк ва энг кўп соврин ютган ўйинчиларидан бири саналади. Унинг эришган ютуқлари ҳар қандай мухлисни ҳайратга солиши табиий:
Жаҳон чемпиони: 2022 йилда Қатар яшил майдонларида Аргентинани бош соврин сари бошлаб борди.
Европа қироли: «Барселона» сафида 4 карра УЕФА Чемпионлар Лигаси кубогини боши узра кўтарди.
Испания заминида тенгсиз: 10 маротаба Ла Лига чемпионлик унвонига эга чиқди.
Қитъа вориси: Аргентина терма жамоаси билан 2 бор «Копа Америка» (Америка кубоги) соҳибига айланди.
Эслатиб ўтамиз, тирик афсона 2023 йилдан буён океан ортида — АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида ўзининг чиройли ва сеҳрли ўйинлари билан миллионлаб мухлисларни хушнуд этишда давом этмоқда. Ҳайкал олиб ташланган бўлса-да, Мессининг мухлислар қалбидаги маҳобатли тимсоли ҳеч қачон йиқилмайди!
…