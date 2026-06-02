Ҳиндистонда Месси шарафига ўрнатилган улкан ҳайкал нега олиб ташланди?

·170·Дунё
Ҳиндистонда Месси шарафига ўрнатилган улкан ҳайкал нега олиб ташланди?

Жаҳон футболи афсонаси, саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Мессининг ашаддий ишқибозлари яшайдиган Ҳиндистондан кутилмаган ва бироз маҳзун хабар келди. Нуфузли Asian News International нашрининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилинишича, мамлакатнинг Калкутта шаҳрида аргентиналик суперюлдуз хотираси ва шарафига қад ростлаган муҳташам ҳайкал расман олиб ташланди.

Мазкур монумент яқиндагина, яъни 2025 йилнинг декабрь ойида афсонавий ҳужумчининг Ҳиндистонга уюштирган тарихий ташрифи доирасида катта тантана билан очилган эди. Баландлиги нақд 21 метрни ташкил этган ушбу олтин рангли маҳорат асарида Лионель Мессининг 2022 йилги Жаҳон чемпионати олтин кубогини боши узра баланд кўтариб турган унутилмас лаҳзаси муҳрланганди.

Нима сабабдан ҳайкал олиб ташланди?

Маҳаллий аҳоли ва футбол ишқибозларининг сўзларига кўра, сўнгги пайтларда мазкур баҳайбат иншоот хавфсизлик нуқтаи назаридан жиддий хавотирларга сабаб бўла бошлаган. Одамлар кучли шамол эсган вақтларда улкан ҳайкалнинг сезиларли даражада тебранаётганидан шикоят қилиб, тегишли ташкилотларга мурожаат йўллашган.

Вазиятга аниқлик киритиш мақсадида шу йилнинг 27 май куни Ғарбий Бенгалия Ассамблеяси аъзоси Шарадват Мукҳержи баёнот берди. Унга кўра, соҳа мутахассислари ва тажрибали муҳандислар ушбу обидани атрофдагилар ҳаёти учун ҳақиқий хавф туғдириши мумкин деб ҳисоблашган ва шундан сўнг уни демонтаж қилишга қарор қилинган.

Месси — футбол тарихидаги энг совриндор афсона

Бугунги кунда 38 ёшни қаршилаган Лионель Месси нафақат ўз даврининг, балки бутун футбол тарихининг энг буюк ва энг кўп соврин ютган ўйинчиларидан бири саналади. Унинг эришган ютуқлари ҳар қандай мухлисни ҳайратга солиши табиий:

  • Жаҳон чемпиони: 2022 йилда Қатар яшил майдонларида Аргентинани бош соврин сари бошлаб борди.

  • Европа қироли: «Барселона» сафида 4 карра УЕФА Чемпионлар Лигаси кубогини боши узра кўтарди.

  • Испания заминида тенгсиз: 10 маротаба Ла Лига чемпионлик унвонига эга чиқди.

  • Қитъа вориси: Аргентина терма жамоаси билан 2 бор «Копа Америка» (Америка кубоги) соҳибига айланди.

Эслатиб ўтамиз, тирик афсона 2023 йилдан буён океан ортида — АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида ўзининг чиройли ва сеҳрли ўйинлари билан миллионлаб мухлисларни хушнуд этишда давом этмоқда. Ҳайкал олиб ташланган бўлса-да, Мессининг мухлислар қалбидаги маҳобатли тимсоли ҳеч қачон йиқилмайди!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради