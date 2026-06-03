Эминем 16 сонияда 99 сўз айтдими? Ҳақиқат очилди!
Эминем ўзининг машҳур “Rap God” қўшиғи билан нафақат мухлисларни, балки бутун мусиқа саноатини ҳайратда қолдирган ижодкорлардан бири ҳисобланади.
Маълумотларга кўра, ушбу трекдаги энг тез ижро этилган қисмда у тахминан 16,45 сония ичида 99 та сўзни айтган. Бу эса ўртача ҳисобда сониясига 6 та сўз дегани бўлиб, инсон нутқи учун ниҳоятда юқори тезлик ҳисобланади. Мутахассислар бундай тезликда гапиришни деярли нафас олиш билан тенг қийинчиликка эга жараён деб таърифлашади.
“Rap God” қўшиғи ўзининг умумий 1 560 та сўзи билан ҳатто Гиннеснинг рекордлар китобига ҳам киритилган. Бу эса Эминемнинг рап саноатидаги ўрнини янада мустаҳкамлаган.
Бироқ бу рекорд унинг энг юқори натижаси эмас. Кейинчалик у “Godzilla” қўшиғида ўз тезлигини янада ошириб, сониясига ўртача 7,5 та сўз даражасига етган. Бу ҳолат Эминемнинг рап оламида ҳанузгача энг тез ва энг техник ижрочилардан бири эканини яна бир бор тасдиқлайди.
…