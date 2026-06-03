Эминем 16 сонияда 99 сўз айтдими? Ҳақиқат очилди!

·153·Дунё
Эминем 16 сонияда 99 сўз айтдими? Ҳақиқат очилди!
Аудио версияси

Эминем ўзининг машҳур “Rap God” қўшиғи билан нафақат мухлисларни, балки бутун мусиқа саноатини ҳайратда қолдирган ижодкорлардан бири ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, ушбу трекдаги энг тез ижро этилган қисмда у тахминан 16,45 сония ичида 99 та сўзни айтган. Бу эса ўртача ҳисобда сониясига 6 та сўз дегани бўлиб, инсон нутқи учун ниҳоятда юқори тезлик ҳисобланади. Мутахассислар бундай тезликда гапиришни деярли нафас олиш билан тенг қийинчиликка эга жараён деб таърифлашади.

“Rap God” қўшиғи ўзининг умумий 1 560 та сўзи билан ҳатто Гиннеснинг рекордлар китобига ҳам киритилган. Бу эса Эминемнинг рап саноатидаги ўрнини янада мустаҳкамлаган.

Бироқ бу рекорд унинг энг юқори натижаси эмас. Кейинчалик у “Godzilla” қўшиғида ўз тезлигини янада ошириб, сониясига ўртача 7,5 та сўз даражасига етган. Бу ҳолат Эминемнинг рап оламида ҳанузгача энг тез ва энг техник ижрочилардан бири эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди