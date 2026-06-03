АҚШ ва Мексика чегараси остида бир тоннадан ортиқ наркотик чиқди

·58·Дунё
АҚШ ва Мексика чегараси остида бир тоннадан ортиқ наркотик чиқди
Аудио версияси

АҚШ ва Мексика чегараси остида гиёҳванд моддалар контрабандаси учун мўлжалланган туннель аниқланди. АҚШ Адлия вазирлиги маълумотига кўра, у Мексиканинг Тихуана шаҳри ва Сан-Диегодаги Buy 4 Less дўконини боғлаган.

Туннелнинг умумий узунлиги қарийб 600 метрни ташкил этган. У гидравлик лифт, электр ва шамоллатиш тизимлари билан жиҳозлангани маълум қилинди.

Операция давомида қиймати 45 миллион долларга баҳоланган 1029 килограмм кокаин, ўқ-дори ва ҳужжатлар мусодара қилинган.

Ҳолат юзасидан 4 киши ҳибсга олинган. Расмийларга кўра, мазкур йўналиш АҚШга наркотик моддаларни ноқонуний олиб кириш учун ишлатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди