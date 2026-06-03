АҚШ ва Мексика чегараси остида бир тоннадан ортиқ наркотик чиқди
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШ ва Мексика чегараси остида гиёҳванд моддалар контрабандаси учун мўлжалланган туннель аниқланди. АҚШ Адлия вазирлиги маълумотига кўра, у Мексиканинг Тихуана шаҳри ва Сан-Диегодаги Buy 4 Less дўконини боғлаган.
Туннелнинг умумий узунлиги қарийб 600 метрни ташкил этган. У гидравлик лифт, электр ва шамоллатиш тизимлари билан жиҳозлангани маълум қилинди.
Операция давомида қиймати 45 миллион долларга баҳоланган 1029 килограмм кокаин, ўқ-дори ва ҳужжатлар мусодара қилинган.
Ҳолат юзасидан 4 киши ҳибсга олинган. Расмийларга кўра, мазкур йўналиш АҚШга наркотик моддаларни ноқонуний олиб кириш учун ишлатилган.
…