Россия раҳбари Эрон бўйича муҳим баёнот билан чиқиш қилди

·0·Дунё
Россия раҳбари Эрон бўйича муҳим баёнот билан чиқиш қилди

Россия президенти Владимир Путин АҚШ президенти Доналд Трампнинг ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ҳақидаги қарорини тўғри қадам деб баҳолади. У Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида сўзга чиқиб, Яқин Шарқдаги вазият тинч йўл билан ҳал бўлишига умид билдирган.

Путиннинг айтишича, Москва ҳозирда Вашингтон, Теҳрон ва Тел-Авив билан мунтазам алоқада бўлиб турибди. Жумладан, Эрондаги Бушеҳр атом электр станцияси атрофидаги вазият ҳам муҳокама қилинмоқда.

Россия раҳбари станция яқинига тушган ракета қолдиқлари ҳақида маълумотлар олинганини, аммо барча томонлар бу тасодифий ҳолат бўлгани ва такрорланмаслигини билдирганини айтди.

Путин, шунингдек, Эрон ядровий қурол яратишга интилаётгани ҳақида Россияда ҳеч қандай маълумот йўқлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Эрон бир неча бор ядровий қурол ишлаб чиқиш режаси мавжуд эмаслигини маълум қилган.

Президентнинг сўзларига кўра, вазият барқарорлашгач, Россия Эрондаги тинч мақсадлардаги ядровий лойиҳалар бўйича ҳамкорликни давом эттиришга тайёр.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиНью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиБугун, 08:00Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаКонгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаБугун, 07:53Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Бугун, 07:38Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Россия раҳбари Эрон бўйича муҳим баёнот билан чиқиш қилди – Zamin.uz, 06.06.2026