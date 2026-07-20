Мессининг финалдан кейинги кўз ёшлари тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
FIFA 2026 жаҳон чемпионати финали Испаниянинг ғалабаси билан якунланди. Испанлар Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.
Ўйиндан кейин Аргентина сардори Лионель Месси ҳиссиётга берилди. У финал мағлубиятидан сўнг кўз ёшларини яшира олмади. Ушбу лаҳзалар акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Мессининг ҳолати кўпчилик футбол мухлисларини таъсирлантирди. Унинг узоқ йиллик терма жамоа фаолияти, катта босим ва финалдаги мағлубият бу ҳиссиётларга сабаб бўлгани айтилмоқда.
Испания ҳал қилувчи ўйинда ягона гол эвазига ғалаба қозонди. Аргентина эса чемпионликни ҳимоя қила олмай, турнирни иккинчи ўринда тугатди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…