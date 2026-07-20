Мессининг финалдан кейинги кўз ёшлари тармоқларда муҳокама қилинмоқда

·0·Дунё
Мессининг финалдан кейинги кўз ёшлари тармоқларда муҳокама қилинмоқда

FIFA 2026 жаҳон чемпионати финали Испаниянинг ғалабаси билан якунланди. Испанлар Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.

Ўйиндан кейин Аргентина сардори Лионель Месси ҳиссиётга берилди. У финал мағлубиятидан сўнг кўз ёшларини яшира олмади. Ушбу лаҳзалар акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Мессининг ҳолати кўпчилик футбол мухлисларини таъсирлантирди. Унинг узоқ йиллик терма жамоа фаолияти, катта босим ва финалдаги мағлубият бу ҳиссиётларга сабаб бўлгани айтилмоқда.

Испания ҳал қилувчи ўйинда ягона гол эвазига ғалаба қозонди. Аргентина эса чемпионликни ҳимоя қила олмай, турнирни иккинчи ўринда тугатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшлар бойлигини исботлаш учун "Starbucks" қаҳваси билан юз ювмоқдаЁшлар бойлигини исботлаш учун "Starbucks" қаҳваси билан юз ювмоқдаБугун, 10:54АҚШда ноодатий кўринишдаги енот интернет юлдузига айландиАҚШда ноодатий кўринишдаги енот интернет юлдузига айландиБугун, 10:46Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...Бугун, 09:10Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиСайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиКеча, 21:03Уч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиУч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиКеча, 20:40Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиДарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиКеча, 19:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди