Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)
Криштиану Роналдо ва Жоржина Родригеснинг узоқ кутилган тўйи бўлиб ўтди. Жуфтлик 11 август куни, бундан 10 йил аввал илк бор учрашган санада никоҳдан ўтди.
Сана улар учун алоҳида
Бир неча ҳафта давомида тўй қаерда ва кимлар иштирокида ўтиши ҳақида турли миш-мишлар тарқалди. Якунда жуфтлик учун энг муҳим сана танланди — илк учрашувларининг 10 йиллиги.
“Бу мен тасаввур қилганимдек бўлди”, — дея Жоржина тўй таассуротларини билдирган.
Ҳашаматли маросим
Роналдо ва Жоржина маросимда Gucci либосларида кўриниш берган. Ижтимоий тармоқларда уларнинг 750 миллиондан ортиқ умумий аудиторияси борлиги сабабли тўй тафсилотлари мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Фарзандлари ҳам маросимда
Тўй маросимида жуфтликнинг фарзандлари ҳам иштирок этган. Уларнинг никоҳ маросимидан олинган видео лавҳалар ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди.
Шу тариқа, йиллар давомида бирга бўлиб келган Роналдо ва Жоржина муносабатларини рамзий сана билан янги босқичга олиб чиқди.
…