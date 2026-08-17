Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)

·2·Дунё
Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)

Криштиану Роналдо ва Жоржина Родригеснинг узоқ кутилган тўйи бўлиб ўтди. Жуфтлик 11 август куни, бундан 10 йил аввал илк бор учрашган санада никоҳдан ўтди.

Сана улар учун алоҳида

Бир неча ҳафта давомида тўй қаерда ва кимлар иштирокида ўтиши ҳақида турли миш-мишлар тарқалди. Якунда жуфтлик учун энг муҳим сана танланди — илк учрашувларининг 10 йиллиги.

“Бу мен тасаввур қилганимдек бўлди”, — дея Жоржина тўй таассуротларини билдирган.

Ҳашаматли маросим

Роналдо ва Жоржина маросимда Gucci либосларида кўриниш берган. Ижтимоий тармоқларда уларнинг 750 миллиондан ортиқ умумий аудиторияси борлиги сабабли тўй тафсилотлари мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.

Фарзандлари ҳам маросимда

Тўй маросимида жуфтликнинг фарзандлари ҳам иштирок этган. Уларнинг никоҳ маросимидан олинган видео лавҳалар ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди.

Шу тариқа, йиллар давомида бирга бўлиб келган Роналдо ва Жоржина муносабатларини рамзий сана билан янги босқичга олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиҲоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиБугун, 06:03Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиИндонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиБугун, 05:54Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 23:45«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот берди«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот бердиКеча, 23:31Она фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиОна фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиКеча, 23:09Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиТунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиКеча, 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди