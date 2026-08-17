Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?
Криштиану Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес тўй маросимида таққан ҳашаматли заргарлик буюмлари билан ҳам эътибор марказида бўлди. Айниқса, улкан олмосли маржон ва тақинчоқлар мухлисларни ҳайратда қолдирди.
Учта улкан олмос
Жоржина таққан тақинчоқлар Chopard’нинг Garden of Калаҳари коллекциясига мансуб экани айтилмоқда.
Ундаги учта марказий олмос Калаҳари ҳудудидаги йирик олмосдан кесиб олинган бўлиб, уларнинг умумий оғирлиги 342 каратлик асл тош билан боғлиқ.
Тақинчоқларда:
50 каратлик думалоқ кесимли олмос;
26 каратлик юрак шаклидаги олмос;
25 каратлик ноксимон олмос борлиги қайд этилган.
Жоржинанинг тўй куни таққан заргарлик буюмлари ҳашамати маросимнинг ўзидан кам эътибор тортмади.
Маржонни кейин ҳам тақиш мумкин
Тақинчоқнинг яна бир ўзига хос жиҳати — маржон қисми ажратиб олиниши мумкин. Шу сабабли уни турли кўринишларда тақиш имконияти мавжуд.
Жоржинанинг тўй либоси, улкан олмослари ва ҳашаматли аксессуарлари ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
…