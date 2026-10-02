Зебо Раҳимова Исландиянинг гўзал манзараси билан ҳайратлантиришда давом этмоқда (видео)

·60·Маданият
Зебо Раҳимова Исландиянинг гўзал манзараси билан ҳайратлантиришда давом этмоқда (видео)

Блогер Зебо Раҳимова навбатдаги саёҳати давомида Исландиядаги улкан шаршарани томоша қилди. У ижтимоий тармоқда саёҳатидан видеолавҳа улашиб, мухлислар эътиборини тортди.

Видеода блогер шаршара ёнида туриб, унинг нақадар баланд ва салобатли эканини кўрсатган. Табиатнинг бетакрор манзараси акс этган кадрлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг қизиқишига сабаб бўлган.

Зебо Раҳимованинг саёҳатидан олинган лавҳалар орқали Исландиянинг ўзига хос табиати ва гўзал масканларини кўриш мумкин. Видеони томоша қилган мухлислар ҳам ушбу манзарадан ҳайратланган.

Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Исландияга бориб, бу гўзалликларни ўз кўзлари билан кўришни исташларини билдирган. Айримлар эса ўзларига ҳам шундай саёҳат қилиш насиб этишини ёзган.

Зебо РаҳимоваИсландияИсландия сув шаршараИсландия табиат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)25 август 09:34Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)5 август 13:29Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)30 июл 16:57Зебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқладиЗебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқлади27 июл 14:48Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!10 июл 19:38Зебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилдиЗебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилди8 июн 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди