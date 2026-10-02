Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!

·32·Дунё
Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсо масжиди атрофидаги қонунбузарликларни қаттиқ қоралади.
  • У Фаластин халқи ўз қонуний ҳуқуқларига эришмагунча Саудия Арабистонининг саъй-ҳаракатлари тўхтамаслигини таъкидлади.
  • Қиролликнинг Фаластин давлатчилиги ва халқи манфаатларига содиқлиги сиёсий савдолашувлар мавзуси бўлолмаслиги яна бир бор эълон қилинди.

Яқин Шарқдаги таҳликали геосиёсий жараёнлар фонида Саудия Арабистони раҳбарияти дунё ҳамжамиятига навбатдаги кескин ва қатъий баёнотини йўллади! Қироллик валиаҳд шаҳзодаси ҳамда Бош вазири Муҳаммад бин Салмон расмий чиқиш қилиб, Ғазо секторида давом этаётган шафқатсиз ҳужумларни ва муқаддас Ал-Ақсо масжиди атрофидаги қонунбузарликларни олий даражада қоралади. Ар-Риёд Фаластин масаласида ҳеч қачон ортга чекинмаслиги ва бу позиция мутлақо ўзгармас экани яна бир бор дунёга эълон қилинди. Хўш, Саудия етакчисининг бу баёноти халқаро дипломатик майдонда қандай резонанс уйғотмоқда?

Ғазо ва Ал-Ақсо: Қиролликнинг кескин қаршилиги

Валиаҳд шаҳзода ўз нутқида Исроил томонидан амалга оширилаётган хатти-ҳаракатларга очиқ баҳо берди:

  • Шафқатсиз ҳужумлар қораланди: Фаластин ва Ғазо секторидаги тинч аҳоли ҳамда биродарларга қарши қаратилган босқинчилик ҳаракатлари қаттиқ танқид остига олинди;

  • Ал-Ақсо масжиди дахлсизлиги: Муқаддас қадамжо ҳисобланган Ал-Ақсо масжидига нисбатан уюштирилаётган кетма-кет қонунбузарликларга кескин норозилик билдирилди;

  • Ҳуқуқлар таъминланмагунча тўхташ йўқ: Муҳаммад бин Салмон Фаластин халқи ўз қонуний ва халқаро тан олинган ҳуқуқларини тўлиқ қўлга киритмагунча, Саудия Арабистонининг саъй-ҳаракатлари тўхтамаслигини алоҳида уқдирди;

  • Ўзгармас тамойил: Қиролликнинг Фаластин давлатчилиги ва халқи манфаатларига содиқлиги сиёсий савдолашувлар мавзуси бўлолмаслиги яна бир бор таъкидланди.

Муҳаммад бин Салмоннинг расмий баёноти

«Биз Фаластин ва Ғазо секторидаги биродарларимизга қарши оккупацион ҳукуматларнинг шафқатсиз ҳужумларини, шунингдек, Ал-Ақсо масжидига қарши такрорий қонунбузарликларни қаттиқ қоралаймиз. Қиролликнинг Фаластин халқи ҳуқуқларига содиқлиги бизнинг қатъий ва ўзгармас позициямиздир. Бу йўналишдаги саъй-ҳаракатларимиз Фаластин халқи ўзининг қонуний ҳуқуқларига эришмагунча тўхтамайди».

Ушбу позиция сўнгги пайтларда АҚШ ва минтақа давлатлари ўртасида кечаётган турли келишув ва музокаралар шартига Саудия Арабистони айнан Фаластин мустақиллигини бош талаб қилиб қўяётганини кўрсатмоқда.

Саудия Арабистонининг Фаластин бўйича позицияси (Жадвал)

Йўналиш / Мавзу

Муҳаммад бин Салмоннинг баёноти ва мазмуни

Баёнот берган шахс

Муҳаммад бин Салмон (Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси ва Бош вазири)

Асосий қоралов

Ғазодаги шафқатсиз ҳужумлар ва Ал-Ақсога нисбатан қонунбузарликлар

Дипломатик позиция

Қатъий, содиқ ва мутлақо ўзгармас сиёсий йўл

Ҳаракатларнинг чегараси

Фаластин халқи тўлиқ қонуний ҳуқуқларига эришгунга қадар тўхтамайди

Геосиёсий сигнал

АҚШ ва Ғарб билан мулоқотда Фаластин манфаатлари бирламчи шарт бўлиб қолади

Сизнингча, Саудия Арабистонининг ушбу қатъий позицияси Ғазодаги ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва мустақил Фаластин давлати тузилиши йўлида ҳал қилувчи туртки бўла оладими? Валиаҳд шаҳзоданинг баёнотига қандай баҳо берасиз?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги энг муҳим сиёсий баёнотни яқинларингиз билан Телеграм орқали улашинг!

Саудия АрабистониМуҳаммад бин СалмонҒазоАл-Ақсо масжиди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради11 сентябр 23:35«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!20 сентябр 13:17Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтардиПедро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтарди28 июл 14:45Саудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилдиСаудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилди26 сентябр 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота