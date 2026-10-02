Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсо масжиди атрофидаги қонунбузарликларни қаттиқ қоралади.
- У Фаластин халқи ўз қонуний ҳуқуқларига эришмагунча Саудия Арабистонининг саъй-ҳаракатлари тўхтамаслигини таъкидлади.
- Қиролликнинг Фаластин давлатчилиги ва халқи манфаатларига содиқлиги сиёсий савдолашувлар мавзуси бўлолмаслиги яна бир бор эълон қилинди.
Яқин Шарқдаги таҳликали геосиёсий жараёнлар фонида Саудия Арабистони раҳбарияти дунё ҳамжамиятига навбатдаги кескин ва қатъий баёнотини йўллади! Қироллик валиаҳд шаҳзодаси ҳамда Бош вазири Муҳаммад бин Салмон расмий чиқиш қилиб, Ғазо секторида давом этаётган шафқатсиз ҳужумларни ва муқаддас Ал-Ақсо масжиди атрофидаги қонунбузарликларни олий даражада қоралади. Ар-Риёд Фаластин масаласида ҳеч қачон ортга чекинмаслиги ва бу позиция мутлақо ўзгармас экани яна бир бор дунёга эълон қилинди. Хўш, Саудия етакчисининг бу баёноти халқаро дипломатик майдонда қандай резонанс уйғотмоқда?
Ғазо ва Ал-Ақсо: Қиролликнинг кескин қаршилиги
Валиаҳд шаҳзода ўз нутқида Исроил томонидан амалга оширилаётган хатти-ҳаракатларга очиқ баҳо берди:
Шафқатсиз ҳужумлар қораланди: Фаластин ва Ғазо секторидаги тинч аҳоли ҳамда биродарларга қарши қаратилган босқинчилик ҳаракатлари қаттиқ танқид остига олинди;
Ал-Ақсо масжиди дахлсизлиги: Муқаддас қадамжо ҳисобланган Ал-Ақсо масжидига нисбатан уюштирилаётган кетма-кет қонунбузарликларга кескин норозилик билдирилди;
Ҳуқуқлар таъминланмагунча тўхташ йўқ: Муҳаммад бин Салмон Фаластин халқи ўз қонуний ва халқаро тан олинган ҳуқуқларини тўлиқ қўлга киритмагунча, Саудия Арабистонининг саъй-ҳаракатлари тўхтамаслигини алоҳида уқдирди;
Ўзгармас тамойил: Қиролликнинг Фаластин давлатчилиги ва халқи манфаатларига содиқлиги сиёсий савдолашувлар мавзуси бўлолмаслиги яна бир бор таъкидланди.
Муҳаммад бин Салмоннинг расмий баёноти
«Биз Фаластин ва Ғазо секторидаги биродарларимизга қарши оккупацион ҳукуматларнинг шафқатсиз ҳужумларини, шунингдек, Ал-Ақсо масжидига қарши такрорий қонунбузарликларни қаттиқ қоралаймиз. Қиролликнинг Фаластин халқи ҳуқуқларига содиқлиги бизнинг қатъий ва ўзгармас позициямиздир. Бу йўналишдаги саъй-ҳаракатларимиз Фаластин халқи ўзининг қонуний ҳуқуқларига эришмагунча тўхтамайди».
Ушбу позиция сўнгги пайтларда АҚШ ва минтақа давлатлари ўртасида кечаётган турли келишув ва музокаралар шартига Саудия Арабистони айнан Фаластин мустақиллигини бош талаб қилиб қўяётганини кўрсатмоқда.
Саудия Арабистонининг Фаластин бўйича позицияси (Жадвал)
Йўналиш / Мавзу
Муҳаммад бин Салмоннинг баёноти ва мазмуни
Баёнот берган шахс
Муҳаммад бин Салмон (Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси ва Бош вазири)
Асосий қоралов
Ғазодаги шафқатсиз ҳужумлар ва Ал-Ақсога нисбатан қонунбузарликлар
Дипломатик позиция
Қатъий, содиқ ва мутлақо ўзгармас сиёсий йўл
Ҳаракатларнинг чегараси
Фаластин халқи тўлиқ қонуний ҳуқуқларига эришгунга қадар тўхтамайди
Геосиёсий сигнал
АҚШ ва Ғарб билан мулоқотда Фаластин манфаатлари бирламчи шарт бўлиб қолади
Сизнингча, Саудия Арабистонининг ушбу қатъий позицияси Ғазодаги ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва мустақил Фаластин давлати тузилиши йўлида ҳал қилувчи туртки бўла оладими? Валиаҳд шаҳзоданинг баёнотига қандай баҳо берасиз?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги энг муҳим сиёсий баёнотни яқинларингиз билан Телеграм орқали улашинг!
Изоҳлар 0
…