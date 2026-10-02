Elon Musk Starship ёрдамида коинотни тадқиқ қилишни кенгайтирмоқчи

·14·Техно
Elon Musk Starship ёрдамида коинотни тадқиқ қилишни кенгайтирмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Elon Musk Starship космик кемаси ёрдамида коинот тадқиқотларини кенгайтиришни таклиф этмоқда.
  • Бу янги авлод транспорт воситаси 100 тоннадан ортиқ юкни орбитага олиб чиқиш ва келажакда Ойда илмий обсерваториялар қуриш имконини беради.
  • Starshipънинг катта ҳажми James Webb телескопидаги каби конструктив чекловларни бартараф этиб, янада катта телескоплар яратишга йўл очади.

Тадбиркор ва муҳандис Elon Musk ўзининг улкан Starship космик кемаси ёрдамида илмий тадқиқотлар кўламини тубдан ўзгартиришни таклиф этди. унинг фикрича, янги авлод транспорт тизими нафақат орбитага улкан телескопларни олиб чиқиш, балки келгусида Ой юзасида илмий обсерваториялар барпо этиш имконини ҳам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси томонидан яратилаётган кўп марталик Starship тизими орбитага 100 тоннадан ортиқ юк ташиш қувватига эга бўлиши кутилмоқда. Космик кема корпусининг диаметри салкам 9 метрни ташкил этиши илмий ускуналар ва йирик габаритли қурилмаларни жойлаштиришда муҳим устунлик тақдим этади.

Йирик телескоплар ва янги имкониятлар

Ҳозирги кунда замонавий орбитал телескопларни лойиҳалашда ракеталарнинг обтекатели чекловлари катта қийинчилик туғдиради. Масалан, таниқли James Webb телескопининг асосий нометалли 6,5 метр диаметрга эга бўлиб, уни Ариане 5 ракетасига йиғилган ҳолда жойлаштириб бўлмаган. Шу сабабли олимлар ойнани 18 та алоҳида сегментга бўлиб, коинотда очиладиган механизм сифатида ясашга мажбур бўлишган.

Starship кемасининг кенг ҳажми эса бундай мураккаб конструктив чекловларни четлаб ўтишга йўл очади. Телескоп ойнаси қанчалик катта бўлса, у шунчалик кўп ёруғлик йиғади ва натижада фанга номаълум бўлган энг хира ҳамда узоқ объектларни кузатиш имконияти янада кенгаяди.

Ой сиртидаги улкан обсерваториялар

Elon Musk коинотни ўрганишда Ой юзасидан, хусусан унинг Ер томонидан тўсилган орқа қисмидан фойдаланиш ғоясини ҳам илгари сурмоқда. Ойнинг нариги томони Ерда ҳосил бўладиган турли радиочастота халақитларидан табиий равишда ҳимоялангани боис илмий кузатишлар учун ўта қулай ҳудуд саналади.

Аввалроқ NASA ташкилоти ҳам Лунар Кратер Радио Телескопе концепциясини кўриб чиққан эди. Унга кўра, улкан ой кратерларидан бирида радиотелеископ қуриш режалаштирилган бўлиб, у Ер ионосфераси туфайли ўрганиб бўлмайдиган 30 MHz дан паст частоталарда ишлай олади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ноёб телескоплар орқали олимлар илк юлдузлар ва галактикалар пайдо бўлгунга қадар кечган илк коинот даврини чуқур тадқиқ қилиш имкониятига эга бўладилар. Starship эса ушбу улкан илмий лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этишда асосий ҳал қилувчи омилга айланиши кутилмоқда.

Elon MuskStarshipКосмик телескопОйИлмий тадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаNASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқда23 сентябр 01:24Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаElon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқда16 сентябр 22:54Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкин16 сентябр 17:51Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўлади6 июн 12:57Elon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқдаElon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқда21 август 14:52Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиElon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирди20 август 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди