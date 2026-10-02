Ажойиб ҳодиса: Чилидаги чўл кучли ёмғирдан сўнг гулларга бурканди

·7·Дунё
Ажойиб ҳодиса: Чилидаги чўл кучли ёмғирдан сўнг гулларга бурканди

Чилидаги Атакама чўлининг катта қисми кучли ёмғирлардан кейин ранг-баранг гулларга бурканди, деб Associated Press хабар берди. Дунёдаги энг қуруқ қутбсиз чўл ҳисобланган ҳудудда миллионлаб уруғ ва пиёзчалар униб, гуллаган.

Маълум қилинишича, жорий йил бошида Эл-Ниньо об-ҳаво ҳодисаси таъсирида Атакамада кучли ёғингарчилик кузатилган. Айрим уруғлар ва пиёзчалар ўнлаб йиллар давомида тупроқ остида фаол бўлмаган ҳолда сақланган.

Чили Миллий ўрмон хўжалиги корпорацияси маълумотларига кўра, ҳудудда 200 дан ортиқ ўсимлик тури гуллаган. Қизил ва сариқ наньюка, бинафша гуллар, оқ суспиро, тўқ сариқ терсьопело ҳамда гарра де леон каби ўсимликлар чўл манзарасини ўзгартирган.

Июль ва август ойларида айрим ҳудудларда 160–190 миллиметргача ёмғир ёққан. Бу 1950-йилларда бошланган кузатувлардан бери қайд этилган энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлган.

Бу йил гуллаган чўл ҳудуди тахминан 17 минг квадрат километрни ташкил этган. CONAF бу 1997 йилдан бери энг кенг ва жадал гуллаш мавсуми бўлиши мумкинлигини билдирган.

Ноябрга қадар гуллаган чўлни кўриш учун ҳудудга қарийб 300 минг туристик ташриф амалга оширилиши кутилмоқда.

АтакамаЧилиЭл-НиньоКОНАФ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШдан камбэк: Чилига қарши 6 голли ўйинда ғалаба қозондиАҚШдан камбэк: Чилига қарши 6 голли ўйинда ғалаба қозонди30 сентябр 09:14Oлимлар жиддий хавфдан огоҳлантирди:тарихидаги энг иссиқ йил келмоқдаOлимлар жиддий хавфдан огоҳлантирди:тарихидаги энг иссиқ йил келмоқда6 август 23:34Эль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқдаЭль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқда2 август 13:09Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқда7 август 15:35Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...5 июн 23:07Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиОлимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исиди3 июл 09:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота