Ажойиб ҳодиса: Чилидаги чўл кучли ёмғирдан сўнг гулларга бурканди
Чилидаги Атакама чўлининг катта қисми кучли ёмғирлардан кейин ранг-баранг гулларга бурканди, деб Associated Press хабар берди. Дунёдаги энг қуруқ қутбсиз чўл ҳисобланган ҳудудда миллионлаб уруғ ва пиёзчалар униб, гуллаган.
Маълум қилинишича, жорий йил бошида Эл-Ниньо об-ҳаво ҳодисаси таъсирида Атакамада кучли ёғингарчилик кузатилган. Айрим уруғлар ва пиёзчалар ўнлаб йиллар давомида тупроқ остида фаол бўлмаган ҳолда сақланган.
Чили Миллий ўрмон хўжалиги корпорацияси маълумотларига кўра, ҳудудда 200 дан ортиқ ўсимлик тури гуллаган. Қизил ва сариқ наньюка, бинафша гуллар, оқ суспиро, тўқ сариқ терсьопело ҳамда гарра де леон каби ўсимликлар чўл манзарасини ўзгартирган.
Июль ва август ойларида айрим ҳудудларда 160–190 миллиметргача ёмғир ёққан. Бу 1950-йилларда бошланган кузатувлардан бери қайд этилган энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлган.
Бу йил гуллаган чўл ҳудуди тахминан 17 минг квадрат километрни ташкил этган. CONAF бу 1997 йилдан бери энг кенг ва жадал гуллаш мавсуми бўлиши мумкинлигини билдирган.
Ноябрга қадар гуллаган чўлни кўриш учун ҳудудга қарийб 300 минг туристик ташриф амалга оширилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…