Эски Samsung Galaxy A90 5G смартфонидан мини-ПК ясалди

·0·Техно
Эски Samsung Galaxy A90 5G смартфонидан мини-ПК ясалди

ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур ГамеРиг блери эскирган ва экранига шикаст етган Samsung Galaxy A90 5G смартфонини атиги 30 АҚШ долларига сотиб олиб, уни тўлақонли мини-компьютерга айлантирган. Ушбу ноодатий лойиҳа технология ишқибозлари эътиборини тортди, чунки эски қурилмаларга иккинчи нафас бериш ва уларнинг имкониятларини кенгайтириш замонавий IT-оламида долзарб йўналишга айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аслида 7 нанометрли технологик жараён асосида яратилган Snapdragon 855 процессори, 6 гигабайт тезкор ва 128 гигабайт доимий хотирага эга бўлган мазкур қурилма техник жиҳатдан ҳали ҳам яхши салоҳиятга эга. Ушбу ўзгариш жараёнининг асосий негизини Samsung ДеХ режими ташкил этди. Ушбу функция мос келувчи Galaxy смартфонларини монитор, клавиатура ҳамда сичқончага улаб, улардан тўлақонли иш столи интерфейси сифатида фойдаланиш имконини беради.

Лойиҳа устида ишлаш жараёнида блогер аввал қурилманинг тўлиқ ишқий лаёқатини текшириб кўрди ва уни қисмларга ажратди. Натижада смартфон асосий плата, қувватлаш платаси ҳамда аккумуляторга ажратиб олинди. Барча қисмларни ўзаро ихчам жойлаштириш учун махсус корпус лойиҳалаштирилиб, 3D-принтерда чоп этилди.

Ноодатий мини-компьютернинг тузилиши

Ҳажми атиги 0,7 литрни ташкил этувчи кичик шассида смартфоннинг тизимли платаси, қувват манбаи, аккумулятор, завод совутиш тизими ва USB-концентратор муваффақиятли жойлаштирилди. Шунингдек, қурилмани қулай бошқариш учун корпусга алоҳида ёқиш тугмаси ҳам ўрнатилди.

Янги қиёфадаги мини-компьютер ўзининг имкониятлари билан кўпчиликни ажаблантирди. Жумладан, ушбу ўзгартирилган тизим Минекрафт ўйинини сониясига 400 кадрдан ортиқ тезликда (ФПС) муаммосиз ишга туширишга муваффақ бўлди. Бу эса мобил процессорлар вақт ўтиши билан ҳам қандай юқори натижалар кўрсатиши мумкинлигини яққол намоён этди.

Мутахассислар ва фойдаланувчилар танқиди

Шунга қарамай, мазкур лойиҳа интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, айрим хавотирларни келтириб чиқарди. Хусусан, мутахассислар совутиш тизимининг тузилишига эътироз билдиришди. Корпусда ҳаво айланишини таъминловчи махсус вентиляция тешикларининг йўқлиги келгусида қурилманинг қизиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, аккумуляторнинг бундай тор ва ёпиқ ички маконда жойлаштирилгани ҳам танқидга учради. Тармоқ фойдаланувчиларининг баъзилари хавфсизликни таъминлаш мақсадида ички аккумулятордан воз кечиб, ташқи қувват манбаидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлишини таъкидлашди.

SamsungMini-ПКМинекрафтSnapdragonТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилди27 июл 00:23iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея олади13 сентябр 17:53OnePlus 16 флагмани AnTuTuъда 5,63 миллион балл тўплаб рекорд ўрнатдиOnePlus 16 флагмани AnTuTuъда 5,63 миллион балл тўплаб рекорд ўрнатдиКеча 00:52iQOO Pad Ultra планшети: 9020 мА·ч батарея ва кучли совитиш тизимиiQOO Pad Ultra планшети: 9020 мА·ч батарея ва кучли совитиш тизими28 сентябр 08:20Vivo Y600i: 8000 мА·ч батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга смартфон тақдим этилдиVivo Y600i: 8000 мА·ч батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга смартфон тақдим этилди27 сентябр 22:21Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониXiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони23 сентябр 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди