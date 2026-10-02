Эски Samsung Galaxy A90 5G смартфонидан мини-ПК ясалди
ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур ГамеРиг блери эскирган ва экранига шикаст етган Samsung Galaxy A90 5G смартфонини атиги 30 АҚШ долларига сотиб олиб, уни тўлақонли мини-компьютерга айлантирган. Ушбу ноодатий лойиҳа технология ишқибозлари эътиборини тортди, чунки эски қурилмаларга иккинчи нафас бериш ва уларнинг имкониятларини кенгайтириш замонавий IT-оламида долзарб йўналишга айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аслида 7 нанометрли технологик жараён асосида яратилган Snapdragon 855 процессори, 6 гигабайт тезкор ва 128 гигабайт доимий хотирага эга бўлган мазкур қурилма техник жиҳатдан ҳали ҳам яхши салоҳиятга эга. Ушбу ўзгариш жараёнининг асосий негизини Samsung ДеХ режими ташкил этди. Ушбу функция мос келувчи Galaxy смартфонларини монитор, клавиатура ҳамда сичқончага улаб, улардан тўлақонли иш столи интерфейси сифатида фойдаланиш имконини беради.
Лойиҳа устида ишлаш жараёнида блогер аввал қурилманинг тўлиқ ишқий лаёқатини текшириб кўрди ва уни қисмларга ажратди. Натижада смартфон асосий плата, қувватлаш платаси ҳамда аккумуляторга ажратиб олинди. Барча қисмларни ўзаро ихчам жойлаштириш учун махсус корпус лойиҳалаштирилиб, 3D-принтерда чоп этилди.
Ноодатий мини-компьютернинг тузилишиҲажми атиги 0,7 литрни ташкил этувчи кичик шассида смартфоннинг тизимли платаси, қувват манбаи, аккумулятор, завод совутиш тизими ва USB-концентратор муваффақиятли жойлаштирилди. Шунингдек, қурилмани қулай бошқариш учун корпусга алоҳида ёқиш тугмаси ҳам ўрнатилди.
Янги қиёфадаги мини-компьютер ўзининг имкониятлари билан кўпчиликни ажаблантирди. Жумладан, ушбу ўзгартирилган тизим Минекрафт ўйинини сониясига 400 кадрдан ортиқ тезликда (ФПС) муаммосиз ишга туширишга муваффақ бўлди. Бу эса мобил процессорлар вақт ўтиши билан ҳам қандай юқори натижалар кўрсатиши мумкинлигини яққол намоён этди.
Мутахассислар ва фойдаланувчилар танқидиШунга қарамай, мазкур лойиҳа интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, айрим хавотирларни келтириб чиқарди. Хусусан, мутахассислар совутиш тизимининг тузилишига эътироз билдиришди. Корпусда ҳаво айланишини таъминловчи махсус вентиляция тешикларининг йўқлиги келгусида қурилманинг қизиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, аккумуляторнинг бундай тор ва ёпиқ ички маконда жойлаштирилгани ҳам танқидга учради. Тармоқ фойдаланувчиларининг баъзилари хавфсизликни таъминлаш мақсадида ички аккумулятордан воз кечиб, ташқи қувват манбаидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлишини таъкидлашди.
Изоҳлар 0
…