Қозоғистонлик спортчи олтин медални кроссовкаси сабаб қўлдан чиқарди
Қозоғистонлик спортчи Ясмина Токсанбаева Япониянинг Айти ва Нагоя шаҳарларида ўтказилаётган Осиё ўйинларида марафонни биринчи бўлиб якунлади. Бироқ мусобақадан кейин ўтказилган текширувда унинг кроссовкаси белгиланган талабларга мос эмаслиги аниқланди.
Маълум бўлишича, спортчининг кроссовкаси таглиги рухсат этилган 40 миллиметрлик меъёрдан 3,5 миллиметрга қалинроқ бўлган. Шу сабабли Токсанбаеванинг натижаси бекор қилиниб, у олтин медалдан маҳрум этилган.
Қизиғи, Қозоғистон енгил атлетика федерацияси маълумотига кўра, спортчи стартдан олдин кроссовкасини текширтирган. Ўшанда унга мазкур пойабзал билан мусобақада иштирок этишга рухсат берилган.
Шу тариқа, марафонни биринчи бўлиб якунлаган спортчининг натижаси финишдан кейинги текширув сабаб бекор қилинган.
Изоҳлар 0
…