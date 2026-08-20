Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлди

·3·Дунё
Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлди

Гренландия шарқий соҳилларида денгиз музларининг тобора йўқолиб бориши улкан китларга илгари кириш имкони бўлмаган ҳудудларга кўчиб ўтиш учун шароит яратмоқда. Бу хулоса бир неча ўн йил давомида олиб борилган тадқиқот натижаларига асосланган. Олимлар шу давр мобайнида дунёдаги энг йирик китларнинг юзлаб вакилларини кузатиб, тасвирга олган.

Тадқиқотда горбатый китлар, минк китлари ва финваллар каби йирик денгиз сутэмизувчилари ёз ойларида Гренландия соҳиллари яқинидаги муздан холи сувларда озиқланаётгани қайд этилган.

Аслида, бу денгиз сутэмизувчилари тарихан мазкур ҳудудда учрамаган. Сабаби улар муз қатлами туфайли соҳилга яқин сувларга кира олмаган. Бироқ иқлим ўзгариши натижасида денгиз ҳарорати кўтарилиб, музлар эриши билан китлар янги шароитга мослаша бошлаган.

Олимлар бу ҳолатни Арктикада мавсумий «озиқланиш авжи» сифатида таърифламоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу Шарқий Гренландия океан муҳитида юз бераётган катта ўзгаришларнинг бир қисми ҳисобланади.

Гренландия Табиий ресурслар институти профессори Хайде-Йоргенсен BBC News нашрига минтақадаги ўзгаришлар «субарктиканинг исталган жойида кузатиш мумкин бўлган энг кескин ўзгаришлардан бири» эканини айтди.

Китлар иссиқ сувларга кўчган балиқлар билан озиқланмоқда

Muzliklar fonida suv yuzasida kitning dumi koʻrinib turibdi.

Олимларнинг таъкидлашича, мазкур ўзгаришнинг асосий сабабларидан бири денгиз ҳароратининг кўтарилиши ва озуқа миқдорининг ортиши ҳисобланади. Китлар Гренландиянинг илиб бораётган сувларига кўчиб ўтган балиқлар билан озиқланаётган бўлиши мумкин.

Тадқиқотчилар ҳисоб-китобига кўра, ушбу уч турдаги кит ёзги озиқланиш мавсуми давомида камида 800 минг тонна балиқ ва крилл истеъмол қилиши мумкин.

Шу билан бирга, тадқиқот мазкур ўзгариш китлар сони умумий равишда кўпайганини англатадими ёки улар бошқа ҳудудлардан кўчиб келгани натижасими — бу масалага ҳозирча аниқлик киритмаган.

BBC билан суҳбатлашган бошқа экспертлар эса тадқиқот натижалари Ғарбий Гренландиядан китлар оқими кучайганини кўрсатиши мумкинлигидан хавотир билдирган. Бу Гренландия учун нозик масала ҳисобланади, чунки мамлакатда айрим кит турлари овланади.

Шунга қарамай, олимлар тадқиқот натижалари ушбу «имкониятдан фойдаланувчи» китлар ўзгариб бораётган муҳитга мослашаётганини ва ҳатто янги шароитдан фойда кўраётган бўлиши мумкинлигини кўрсатаётганини таъкидламоқда.

Айрим Арктика ҳайвонлари эса ҳудудини йўқотмоқда

Бироқ иқлим ўзгариши барча Арктика жонзотлари учун бирдек ижобий натижа бермаяпти.

Профессор Хайде-Йоргенсеннинг таъкидлашича, нарваллар ва белухалар каби айрим турлар ҳозир «қийин аҳволда». Улар янги ҳудудларга кириб келаётган бошқа китлар билан бир хил яшаш маконидан фойдаланишга мажбур бўлмоқда ёки ҳатто ўз яшаш ҳудудларидан сиқиб чиқарилмоқда.

«Айрим турлар учун иқлим ўзгариши албатта муаммо эмас — у янги имкониятлар очади. Аммо бошқа турлар ўз яшаш муҳитини йўқотмоқда», — деди профессор Хайде-Йоргенсен.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиҒазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиБугун, 10:36Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиБугун, 08:05Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиБугун, 08:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди