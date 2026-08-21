Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!
Маргарет Қуаллей Лондон шаҳрида ўтказилган “The Dog Stars” филми премьерасида ўзининг ноодатий қиёфаси билан эътибор марказига тушди. Актрисанинг Chanel коллекциясидан танлаган либоси ва оёқ кийими ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.
Qualley қизил гиламга Chanel’нинг 2027-йилги Resort Collection коллекциясига мансуб либосда чиқди. Бироқ унинг образидаги энг қизиқарли деталь оёқ кийими бўлди.
Актриса бренднинг оёқ яланғочдек кўринадиган, ноодатий дизайндаги “пойабзалсиз пойабзал” моделини танлаган.
Дастлаб қараганда, Qualley қизил гиламга умуман оёқ кийимсиз чиққандек таассурот уйғотади. Бу чиқиш актрисанинг шахсий ҳаётига оид яна бир деталь билан ҳам эътибор тортди. Qualley Жек Антонофф билан муносабатлари якунлангани ҳақидаги хабарлардан кейин илк бор қизил гиламда кўринди.
Бу сафар унинг қўлида аввал тақиб юрган никоҳ узуги кўринмади.
Актрисанинг ноодатий оёқ кийими ва узук тақмагани мухлислар ҳамда мода ихлосмандлари эътиборидан четда қолмади. Айниқса, Chanel’нинг ноодатий дизайни унинг образидаги энг кўп муҳокама қилинган деталга айланди.
Сизга Маргарет Қуаллейнинг бу ноодатий образи ёқдими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг.
…