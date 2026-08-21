Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!

·24·Дунё
Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!

Маргарет Қуаллей Лондон шаҳрида ўтказилган “The Dog Stars” филми премьерасида ўзининг ноодатий қиёфаси билан эътибор марказига тушди. Актрисанинг Chanel коллекциясидан танлаган либоси ва оёқ кийими ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.

Qualley қизил гиламга Chanel’нинг 2027-йилги Resort Collection коллекциясига мансуб либосда чиқди. Бироқ унинг образидаги энг қизиқарли деталь оёқ кийими бўлди.

Актриса бренднинг оёқ яланғочдек кўринадиган, ноодатий дизайндаги “пойабзалсиз пойабзал” моделини танлаган.

Дастлаб қараганда, Qualley қизил гиламга умуман оёқ кийимсиз чиққандек таассурот уйғотади. Бу чиқиш актрисанинг шахсий ҳаётига оид яна бир деталь билан ҳам эътибор тортди. Qualley Жек Антонофф билан муносабатлари якунлангани ҳақидаги хабарлардан кейин илк бор қизил гиламда кўринди.

Бу сафар унинг қўлида аввал тақиб юрган никоҳ узуги кўринмади.

Актрисанинг ноодатий оёқ кийими ва узук тақмагани мухлислар ҳамда мода ихлосмандлари эътиборидан четда қолмади. Айниқса, Chanel’нинг ноодатий дизайни унинг образидаги энг кўп муҳокама қилинган деталга айланди.

Сизга Маргарет Қуаллейнинг бу ноодатий образи ёқдими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг.

Маргарет КуэллиChanelЖек АнтоноффЛондон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиФранцияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиБугун, 16:22Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиАйиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиБугун, 16:18“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамадаБугун, 16:18Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Бугун, 16:12TikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиTikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиБугун, 15:51Туркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиТуркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди