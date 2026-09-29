МДҲда инқилобий қадам: Беларусда илк бор расмий криптобанклар рўйхатга олинди
Беларусь молия ва технология секторида МДҲ минтақаси учун тарихий прецедент яратилди: Беларусь Юқори технологиялар паркида (ПВТ) мамлакат тарихида илк бор иккита компания «криптобанк» расмий мақомида резидент сифатида рўйхатдан ўтказилди. Ушбу муҳим қарор 28 сентябрь куни бош вазир Александр Турчин раислигида бўлиб ўтган Ҳукумат Назорат кенгаши йиғилиши якунлари бўйича қабул қилинди.
Ҳукумат раҳбарининг таъкидлашича, давлат раҳбарининг криптобанклар фаолиятига оид июль ойида кучга кирган фармонини амалга ошириш мақсадида ярим йилдан зиёд вақт давомида қонунчилик базаси ва Миллий банк меъёрлари пухта ишлаб чиқилди. ПВТ Назорат кенгаши котибияти раҳбари Анна Рябованинг маълум қилишича, мазкур криптобанклар дастлаб Парк резиденти мақомини олади, кейинги босқичда эса Миллий банкда тегишли аккредитациядан ўтиб, реестрга киритилади. Эслатиб ўтамиз, ушбу ташкилотлар нобанк кредит-молия муассасалари учун белгиланган қатъий талаблар асосида фаолият юритади.
«Иккита илк криптобанк, Миллий банк аккредитацияси ва июль фармони»: 5 та асосий факт
Беларусда криптобанкларнинг қонунийлаштирилиши бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Мамлакат тарихидаги илк криптобанклар: Юқори технологиялар паркида илк бор иккита молиявий ташкилотга расмий криптобанк резидентлиги берилди;
Бош вазир раислигидаги йиғилиш: Тарихий қарор 28 сентябрь куни бош вазир Александр Турчин бошчилигидаги ПВТ Назорат кенгашида расман тасдиқланди;
Икки босқичли легаллаштириш тизими: Криптобанклар дастлаб ПВТ резиденти мақомини олади, сўнгра Беларусь Миллий банкида аккредитациядан ўтади;
Президент фармонининг ижроси: Жорий йил 16 январда президент Александр Лукашенко томонидан имзоланган ва июлда кучга кирган токенлар ва криптобозор тўғрисидаги фармон амалиётга тўлиқ татбиқ этилди;
Қатъий молиявий назорат талаблари: Янги ташкилотлар нобанк кредит-молия муассасалари (НБКО) каби давлатнинг барча молиявий қонунлари ва ПВТ қоидаларига қатъий амал қилади.
Беларусда криптобанкларни ташкил этиш ва уларнинг ҳуқуқий параметрлари таснифи
ПВТ базасида яратилган янги криптобанк институтининг асосий кўрсаткичлари:
Мезонлар ва йўналишлар
Ҳуқуқий ва амалий ҳолати
Бозор ва минтақа учун аҳамияти
Рўйхатдан ўтказилган ташкилотлар
2 та илк криптобанк (ПВТ резиденти мақомида)
МДҲ ҳудудида криптоактивларни тўлиқ банк даражасида легаллаштириш
Ҳуқуқий асос ва таянч ҳужжат
Давлат раҳбарининг 16 январдаги фармони (июлда кучга кирган)
Токенлар ва рақамли активларнинг аниқ ҳуқуқий майдонга киритилиши
Бошқарув ва назорат механизми
Ҳукумат, ПВТ Назорат кенгаши ва Миллий банк
Юқори даражадаги давлат кафолати ва шаффофлик
Фаолиятни бошлаш босқичлари
1. ПВТ резидентлиги $\rightarrow$ 2. Миллий банк аккредитацияси
Ноқонуний айланмалар ва фирибгарлик хавфини тўлиқ бартараф этиш
Тартибга солиш стандартлари
Нобанк кредит-молия муассасалари (НБКО) қонунчилиги
Анъанавий банк тизими билан тўлиқ интеграция ва қатъий ҳисобдорлик
Финтех ва рақамли иқтисодиёт экспертизаси: Нега бу қарор анъанавий банкларни ўзгартиради?
Халқаро финтех мутахассислари, криптобозор экспертлари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«МДҲда “кулранг” ҳудуддан давлат банки сари»: Постсовет ҳудудида аксарият давлатлар криптоактивларга нисбатан ё тақиқлар қўймоқда ёки уларни фақат биржа савдолари билан чекламоқда; Беларусь эса криптоактивларни кредит-молия тизимига тўлиқ мослаштириб, «криптобанк» институтини қонунчиликка олиб кирган биринчи давлатга айланди;
Инвестициялар ва капитал оқими учун кўприк: ПВТ резиденти бўлган криптобанклар халқаро инвесторларга криптовалюталарни расмий банк ҳисобрақамлари билан боғлаш, токенлар асосида кредит ва кафолатлар олиш имконини беради; бу ташқи санкциялар шароитида муқобил халқаро ҳисоб-китоб занжирларини шакллантиришда муҳим дастакка айланиши мумкин;
Миллий банк филтри ва хавфсизлик баланси: Криптобанкларнинг бевосита Миллий банк реестрига киритилиши ва уларга НБКО талабларининг қўйилиши аҳоли ва бизнес маблағларининг йўқолиб кетмаслигини кафолатлайди; бу тажриба келгусида Ўзбекистон ва бошқа Марказий Осиё давлатлари учун ҳам рақамли банклар моделини яратишда тайёр амалий намуна бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Сизнингча, криптобанкларнинг пайдо бўлиши анъанавий банк хизматларини сиқиб чиқарадими ёки улар фақат рақамли активлар эгалари учун тор соҳавий муассаса бўлиб қоладими? Ўзбекистонда ҳам худди шундай криптобанкларнинг очилишига эҳтиёж борми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва финтех оламидаги ушбу тарихий воқеа таҳлилини барча қизиқувчилар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…