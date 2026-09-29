19 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда
Фарғонада Тошкент шаҳрида туғилган 19 ёшли йигит ушланди. У фирибгарлик ва кибержиноятларда гумонланмоқда.
Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчи 408 минг доллар миқдоридаги криптоактивларни ноқонуний муомалага киритиш билан шуғулланган.
Шунингдек, у беморларга даволаниш учун маблағ йиғишда ёрдам берадиган таниқли блогер номидан Telegram аккаунтларини очган. Кейин хайрия учун йиғилган маблағларни ўз картасига ўтказишни сўраган. Йигит пулларни нақдлаштириб, эгаларига олиб бориб беришини ваъда қилган.
Бироқ йиғилган маблағларнинг жами 76 миллион сўмини ўзлаштирган. Кейин пулларни тотализаторга тиккан ва ютқазиб қўйган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Тергов давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…