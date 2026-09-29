iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг янги нархлари эълон қилинди

·10·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг янги нархлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 29 сентябрда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди.
  • Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ версияларида, турли хотира ҳажмлари ва рангларда сотувга чиқарилди.
  • Нархлар 1 599 доллардан бошланиб, 2 999 долларгача етади.
  • Смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкинлиги таъкидланган.

29 сентябр куни iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум бўлди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM версияларида, турли хотира ҳажмлари ва рангларда сотилмоқда.

eSIM+eSIM версиялари:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1 899 доллар
• Silver — 1 959 доллар
• Glacier — 1 959 доллар
• Burgundy — 1 969 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 доллар
• Silver — 2 179 доллар
• Glacier — 2 199 доллар
• Burgundy — 2 249 доллар

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 доллар.

SIM+eSIM версиялари:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1 999 доллар
• Black — 2 029 доллар
• Silver — 2 029 доллар
• Burgundy — 2 059 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 доллар.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 доллар.

Қайд этилишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxApple
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!13 сентябр 01:41Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгардиЎзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгардиКеча 13:53АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолдиАҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди26 сентябр 14:52iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера20 сентябр 22:53iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди19 сентябр 20:28iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 сентябр 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди