Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилди

·2·Дунё
Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилди
Қисқача

Эрон армияси АҚШ ҳарбий хизматчиларини қўлга олган, ўлдирган ёки тегишли органларга топширган шахсларга 30 минг доллар мукофот беришини маълум қилди. Эрон армияси қўмондони, генерал-маёр Амир Ҳотамининг айтишича, аёллар учун мукофот миқдори икки баробар оширилиб, 60 минг долларгача етади.

Эрон армияси АҚШ ҳарбий хизматчиларини қўлга олиш ёки ўлдирган шахсларга пул мукофоти беришини маълум қилди. Бу ҳақда Эрон давлат ахборот агентлиги IRNA маълумотларига таяниб халқаро ОАВ хабар тарқатди.

Эрон армияси қўмондони, генерал-майор Амир Ҳотамининг айтишича, агар АҚШ ҳарбийлари Эрон ҳудудига кирса, улардан бирини қўлга олган, ўлдирган ёки тегишли органларга топширган шахсга 30 минг доллар миқдорида мукофот берилади. Ҳотами бу қарор фуқароларнинг молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича кўплаб мурожаатларидан сўнг қабул қилинганини айтди.

Эрон ҳарбий раҳбари мукофот миқдори аёллар учун икки баробар — 60 минг долларгача бўлишини ҳам айтган. Бироқ у АҚШ ҳарбийлари қачон ва қаерда нишонга олиниши мумкинлиги бўйича аниқ тафсилотларни келтирмаган.

Шу билан бирга, Ҳотами АҚШ ҳарбийларига қарши қўлланилган қуролларни бозор нархидан икки баравар юқори қийматда қайта сотиб олиш ва уларнинг ўрнига янги қуроллар бериш таклифини ҳам билдиргани хабар қилинмоқда.

Бу баёнот АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик юқори даражада сақланиб қолаётган бир пайтда янгради. Ҳотами аввал ҳам АҚШ қўшинлари Эрон ҳудудига кирган тақдирда мамлакат ҳарбийлари кескин жавоб қайтаришини билдирган эди.

Айни пайтда АҚШ қуруқлик қўшинларининг Эрон ҳудудида жойлаштирилгани ҳақида тасдиқланган маълумотлар йўқ. Шу сабабли эълон қилинган мукофотнинг амалда қандай механизм асосида тўланиши ҳам очиқланмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиВенгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиБугун, 09:57€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилди€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилдиБугун, 06:29Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиҲоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиБугун, 06:03Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Бугун, 06:00Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиИндонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиБугун, 05:54Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди