Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилди
Эрон армияси АҚШ ҳарбий хизматчиларини қўлга олган, ўлдирган ёки тегишли органларга топширган шахсларга 30 минг доллар мукофот беришини маълум қилди. Эрон армияси қўмондони, генерал-маёр Амир Ҳотамининг айтишича, аёллар учун мукофот миқдори икки баробар оширилиб, 60 минг долларгача етади.
Эрон армияси АҚШ ҳарбий хизматчиларини қўлга олиш ёки ўлдирган шахсларга пул мукофоти беришини маълум қилди. Бу ҳақда Эрон давлат ахборот агентлиги IRNA маълумотларига таяниб халқаро ОАВ хабар тарқатди.
Эрон армияси қўмондони, генерал-майор Амир Ҳотамининг айтишича, агар АҚШ ҳарбийлари Эрон ҳудудига кирса, улардан бирини қўлга олган, ўлдирган ёки тегишли органларга топширган шахсга 30 минг доллар миқдорида мукофот берилади. Ҳотами бу қарор фуқароларнинг молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича кўплаб мурожаатларидан сўнг қабул қилинганини айтди.
Эрон ҳарбий раҳбари мукофот миқдори аёллар учун икки баробар — 60 минг долларгача бўлишини ҳам айтган. Бироқ у АҚШ ҳарбийлари қачон ва қаерда нишонга олиниши мумкинлиги бўйича аниқ тафсилотларни келтирмаган.
Шу билан бирга, Ҳотами АҚШ ҳарбийларига қарши қўлланилган қуролларни бозор нархидан икки баравар юқори қийматда қайта сотиб олиш ва уларнинг ўрнига янги қуроллар бериш таклифини ҳам билдиргани хабар қилинмоқда.
Бу баёнот АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик юқори даражада сақланиб қолаётган бир пайтда янгради. Ҳотами аввал ҳам АҚШ қўшинлари Эрон ҳудудига кирган тақдирда мамлакат ҳарбийлари кескин жавоб қайтаришини билдирган эди.
Айни пайтда АҚШ қуруқлик қўшинларининг Эрон ҳудудида жойлаштирилгани ҳақида тасдиқланган маълумотлар йўқ. Шу сабабли эълон қилинган мукофотнинг амалда қандай механизм асосида тўланиши ҳам очиқланмаган.
…