Жон Стоунз тезликни оширгани учун жаримага тортилди
Интер ҳимоячиси Жон Стоунз Англия терма жамоаси сафида халқаро бурчини бажараётган вақтида полиция хатларини ўтказиб юборгани сабабли суд томонидан жаримага тортилди. Те Индепендент нашри хабар қилишича, тажрибали футболчи тезликни чекланган меъёрдан оширгани учун жавобгарликка тортилган бўлиб, бу ҳолат маъмурий тушунмовчиликлар ва банд тақвим ортидан келиб чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий йилнинг май ойида ўзининг Чеширедаги уйи яқинида Range Rover русумли автомобилини соатига 43 мил тезликда бошқаргани аниқланган. Ҳолат бўлиб ўтган вақтда 32 ёшли футболчи полиция ходимларига машинани ўзи бошқарганини дарҳол тан олган. Бироқ вазият кейинчалик кутилмаган тус олган ва суд жараёнига қадар етиб борган.
Халқаро хизмат ва эътибордан четда қолган хатларПолициянинг биринчи мурожаатидан кейин Жон Стоунз иккинчи муҳим хатга жавоб бера олмаган. Ушбу ҳужжат футболчига судга бормасдан, белгиланган жаримани тўлаш имкониятини тақдим этиши керак эди. Бироқ хат вақтида бажарилмагани боис иш Ягона адлия тартиб-таомили орқали судга оширилган.
Магистратура суди ҳимоячига тўртта жарима очкосини тайинлади ва жами 666 фунт стерлинг миқдорида жарима белгилади. Шунингдек, у 120 фунт стерлинг миқдоридаги суд харажатлари ҳамда 266 фунт стерлинглик жабрланувчилар жамғармаси тўловини ҳам қоплаши шарт этиб белгиланди.
Банд тақвим ва турар жойнинг қаровсиз қолишиФутболчи Уарринктон магистратура судига ёзган мактубида содир бўлган воқеани батафсил тушунтириб берган. У тезликни оширгани бўйича айбни тўлиқ тан олиб, хатларга ўз вақтида жавоб бера олмагани сабабини қуйидагича изоҳлаган:
- Май ойининг охирида шахсий маълумотларини юбориб, дарҳол Англия терма жамоаси йиғинига йўл олгани;
- Жаҳон чемпионати доирасидаги мусобақалар 19-июльга қадар давом этгани;
- Турнирдан кейинги таътил ҳамда Интер сафига ўтиш билан боғлиқ ёзги трансфер ишлари сабабли уйида узоқ вақт бўлмагани.
Изоҳлар 0
…