Жон Стоунз тезликни оширгани учун жаримага тортилди

·0·Спорт
Жон Стоунз тезликни оширгани учун жаримага тортилди

Интер ҳимоячиси Жон Стоунз Англия терма жамоаси сафида халқаро бурчини бажараётган вақтида полиция хатларини ўтказиб юборгани сабабли суд томонидан жаримага тортилди. Те Индепендент нашри хабар қилишича, тажрибали футболчи тезликни чекланган меъёрдан оширгани учун жавобгарликка тортилган бўлиб, бу ҳолат маъмурий тушунмовчиликлар ва банд тақвим ортидан келиб чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий йилнинг май ойида ўзининг Чеширедаги уйи яқинида Range Rover русумли автомобилини соатига 43 мил тезликда бошқаргани аниқланган. Ҳолат бўлиб ўтган вақтда 32 ёшли футболчи полиция ходимларига машинани ўзи бошқарганини дарҳол тан олган. Бироқ вазият кейинчалик кутилмаган тус олган ва суд жараёнига қадар етиб борган.

Халқаро хизмат ва эътибордан четда қолган хатлар

Полициянинг биринчи мурожаатидан кейин Жон Стоунз иккинчи муҳим хатга жавоб бера олмаган. Ушбу ҳужжат футболчига судга бормасдан, белгиланган жаримани тўлаш имкониятини тақдим этиши керак эди. Бироқ хат вақтида бажарилмагани боис иш Ягона адлия тартиб-таомили орқали судга оширилган.

Магистратура суди ҳимоячига тўртта жарима очкосини тайинлади ва жами 666 фунт стерлинг миқдорида жарима белгилади. Шунингдек, у 120 фунт стерлинг миқдоридаги суд харажатлари ҳамда 266 фунт стерлинглик жабрланувчилар жамғармаси тўловини ҳам қоплаши шарт этиб белгиланди.

Банд тақвим ва турар жойнинг қаровсиз қолиши

Футболчи Уарринктон магистратура судига ёзган мактубида содир бўлган воқеани батафсил тушунтириб берган. У тезликни оширгани бўйича айбни тўлиқ тан олиб, хатларга ўз вақтида жавоб бера олмагани сабабини қуйидагича изоҳлаган:

  • Май ойининг охирида шахсий маълумотларини юбориб, дарҳол Англия терма жамоаси йиғинига йўл олгани;
  • Жаҳон чемпионати доирасидаги мусобақалар 19-июльга қадар давом этгани;
  • Турнирдан кейинги таътил ҳамда Интер сафига ўтиш билан боғлиқ ёзги трансфер ишлари сабабли уйида узоқ вақт бўлмагани.
Натижада футболчининг Британиядаги уйи деярли тўрт ой давомида бўш қолган ва келган расмий хатлар эътибордан четда тўпланиб қолган. Стоунз суддаги тушунтиришларида тезликни оширгани бўйича эътирози йўқлигини ва юзага келган ҳолат шунчаки банд жадвал туфайли келиб чиққан маъмурий хато эканини таъкидлаб ўтди.

Жон СтоунзИнтерАнглия терма жамоасиФутбол янгиликлариAPЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйди20 сентябр 11:36Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқда18 август 17:59Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиЖон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олди16 август 15:11Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этди16 август 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди