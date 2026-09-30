Телевизорлар бозори қисқармоқда, аммо қиммат моделлар ўсмоқда
Жаҳон телевизорлар бозори умумий ҳажмда пасайиш тенденциясини бошдан кечираётганига қарамаздан, юқори нарх сегментидаги қурилмаларга бўлган талаб ва уларнинг етказиб берилиш ҳажми ошиб бориши кутилмоқда. Тадқиқот компанияси Омдиа тақдим этган таҳлилий маълумотларга кўра, келгуси йилларда премиум тоифадаги экранлар бозори бутун саноатдаги умумий турғунликка қарши ўлароқ сезиларли даражада кенгаяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар прогнозларига кўра, 2027-йилда глобал миқёсда телевизорлар етказиб бериш ҳажми йиллик ҳисобда 1 фоизга қисқаради. Бироқ нархи 1000 АҚШ долларидан юқори бўлган премиум моделлар сегменти, аксинча, 9,3 фоизлик ўсишни намойиш этади. Бу эса ишлаб чиқарувчилар ўз эътиборини аста-секин қимматбаҳо технологияларга қаратаётганидан далолат беради.
Бозордаги иқтисодий босим ва қиммат моделларнинг афзаллигиҲозирги вақтда глобал телевизор бозорига бир қатор салбий омиллар, жумладан, бутловчи қисмларнинг қимматлашуви ва хотира чиплари тақчиллиги жиддий босим ўтказмоқда. Мазкур ҳолат ишлаб чиқарувчиларнинг молиявий рентабеллигини кескин пасайтириб юбормоқда.
Шу билан бирга, ixbt.com маълумотларига таяниб айтиш мумкинки, нархи 1000 доллардан ошадиган қиммат моделлар бундай иқтисодий қийинчиликларда анча қулай мавқеда қолмоқда. Юқори бошланғич нарх компанияларга таннарх ошишининг салбий таъсирини охирги истеъмолчи нархи эвазига осонроқ қоплаш имконини беради.
Оқибатда, технологик гигантлар ўз ресурсларини арзон моделлар ишлаб чиқаришдан кўра, айнан юқори маржали премиум сегмент фойдасига қайта тақсимлашга мажбур бўлмоқда. Айниқса, айрим ҳудудларда бу тенденция жуда яққол намоён бўлади.
Хусусан, Шимолий Америка бозорида премиум телевизорлар етказиб бериш ҳажми рекорд даражада — 21,9 фоизга ортиши кутилмоқда. Бу минтақа истеъмолчилари замонавий технологиялар ва юқори сифатли тасвир учун кўпроқ маблағ сарфлашга тайёр эканини кўрсатади.
РGB ЛEД технологиясининг истиқболлариОмдиа таҳлилчиларининг алоҳида эътибор қаратишича, келгуси йилларда қиммат телевизорлар сегментида РGB ЛEД технологиясининг мавқеи кескин кучаяди. Ҳозирда бозорда устунлик қилаётган OLED экранларга жиддий рақобат юзага келмоқда.
Прогнозларга кўра, юқори классдаги моделлар орасида РGB ЛEД улуши изчил ўсиб бориб, 2028-йилга келиб OLED кўрсаткичларига яқинлашади. 2030-йилга бориб эса ушбу илғор технология энг қиммат телевизорлар бозорининг қарийб 49 фоизини эгаллаши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…