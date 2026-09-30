Телевизорлар бозори қисқармоқда, аммо қиммат моделлар ўсмоқда

·3·Техно
Телевизорлар бозори қисқармоқда, аммо қиммат моделлар ўсмоқда

Жаҳон телевизорлар бозори умумий ҳажмда пасайиш тенденциясини бошдан кечираётганига қарамаздан, юқори нарх сегментидаги қурилмаларга бўлган талаб ва уларнинг етказиб берилиш ҳажми ошиб бориши кутилмоқда. Тадқиқот компанияси Омдиа тақдим этган таҳлилий маълумотларга кўра, келгуси йилларда премиум тоифадаги экранлар бозори бутун саноатдаги умумий турғунликка қарши ўлароқ сезиларли даражада кенгаяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар прогнозларига кўра, 2027-йилда глобал миқёсда телевизорлар етказиб бериш ҳажми йиллик ҳисобда 1 фоизга қисқаради. Бироқ нархи 1000 АҚШ долларидан юқори бўлган премиум моделлар сегменти, аксинча, 9,3 фоизлик ўсишни намойиш этади. Бу эса ишлаб чиқарувчилар ўз эътиборини аста-секин қимматбаҳо технологияларга қаратаётганидан далолат беради.

Бозордаги иқтисодий босим ва қиммат моделларнинг афзаллиги

Ҳозирги вақтда глобал телевизор бозорига бир қатор салбий омиллар, жумладан, бутловчи қисмларнинг қимматлашуви ва хотира чиплари тақчиллиги жиддий босим ўтказмоқда. Мазкур ҳолат ишлаб чиқарувчиларнинг молиявий рентабеллигини кескин пасайтириб юбормоқда.

Шу билан бирга, ixbt.com маълумотларига таяниб айтиш мумкинки, нархи 1000 доллардан ошадиган қиммат моделлар бундай иқтисодий қийинчиликларда анча қулай мавқеда қолмоқда. Юқори бошланғич нарх компанияларга таннарх ошишининг салбий таъсирини охирги истеъмолчи нархи эвазига осонроқ қоплаш имконини беради.

Оқибатда, технологик гигантлар ўз ресурсларини арзон моделлар ишлаб чиқаришдан кўра, айнан юқори маржали премиум сегмент фойдасига қайта тақсимлашга мажбур бўлмоқда. Айниқса, айрим ҳудудларда бу тенденция жуда яққол намоён бўлади.

Хусусан, Шимолий Америка бозорида премиум телевизорлар етказиб бериш ҳажми рекорд даражада — 21,9 фоизга ортиши кутилмоқда. Бу минтақа истеъмолчилари замонавий технологиялар ва юқори сифатли тасвир учун кўпроқ маблағ сарфлашга тайёр эканини кўрсатади.

РGB ЛEД технологиясининг истиқболлари

Омдиа таҳлилчиларининг алоҳида эътибор қаратишича, келгуси йилларда қиммат телевизорлар сегментида РGB ЛEД технологиясининг мавқеи кескин кучаяди. Ҳозирда бозорда устунлик қилаётган OLED экранларга жиддий рақобат юзага келмоқда.

Прогнозларга кўра, юқори классдаги моделлар орасида РGB ЛEД улуши изчил ўсиб бориб, 2028-йилга келиб OLED кўрсаткичларига яқинлашади. 2030-йилга бориб эса ушбу илғор технология энг қиммат телевизорлар бозорининг қарийб 49 фоизини эгаллаши кутилмоқда.

ТелевизорларОмдиаТехнологияларOLEDБозор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаЗамонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқда16 август 19:51Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилди26 июн 17:59Смартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлдиСмартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлди21 август 13:53Олимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишдиОлимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишди24 сентябр 04:28iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди14 сентябр 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди13 сентябр 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди