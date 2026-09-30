Устозларга байрам туҳфаси: 208 нафар ўқитувчига 616 миллион сўмдан мукофот берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Йил ўқитувчиси" танловида ғолиб чиққан 208 нафар педагогга ҳар бирига 616 миллион сўмдан бир марталик мукофот берилди.
- Ушбу мукофотлар ҳеч қандай ушланма ва солиқларисиз тўлиқ ҳажмда, жами 128 миллиард сўмдан ортиқ маблағ сарфланиб, 1 октябр — "Ўқитувчи ва мураббийлар куни" байрами арафасида топширилди.
- Бу рағбат ўқитувчи қадр-қимматини оширишга қаратилган мисли кўрилмаган амалий қадам бўлди.
1 октябрь — «Ўқитувчи ва мураббийлар куни» умумхалқ байрами арафасида Ўзбекистон таълим соҳаси тарихида мисли кўрилмаган энг йирик моддий рағбатлантириш воқеаси қайд этилди. «Йил ўқитувчиси» танловида ғолибликни қўлга киритган 208 нафар фидойи педагогнинг ҳар бирига давлат томонидан нақд 616 миллион сўмдан бир марталик улкан мукофот пули ажратилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео ва фотодалилларда муаллималарнинг банк пластик карталарига тўловлар ҳеч қандай ушланма ва солиқларсиз, роппа-роса 616 000 000 сўм тўлиқ ҳажмда келиб тушганини кўриш мумкин. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги биносида олинган кадрларда устозларнинг кўз ёшлари, чексиз қувончи ва ушбу тарихий эътироф учун билдирган миннатдорчиликлари акс этган. Ушбу миқдордаги рағбат жамиятда ўқитувчи қадр-қимматини янги чўққига олиб чиққан амалий қадам бўлди.
«208 нафар устоз, 616 миллионлик чек ва 128 миллиардлик жамғарма»: 5 та асосий нуқта
Устозларга тақдим этилган тарихий мукофот пуллари бўйича энг муҳим фактлар:
Ҳар бир ғолибга 616 миллион сўм: «Йил ўқитувчиси» бўлган 208 нафар устознинг барчасига тенг миқдорда 616 000 000 сўмдан тўланди;
Ҳеч қандай ушланмаларсиз тўлиқ сумма: Маблағлар педагогларнинг банк ҳисобларига бирор сўм ҳам ушлаб қолинмасдан тўлиқ ўтказиб берилди;
Жами 128 миллиард сўмлик мукофот фонди: 208 нафар муаллимни тақдирлаш учун бюджетдан умумий ҳисобда 128 миллиард сўмдан ортиқ маблағ сарфланди;
1 октябрь байрамига муносиб туҳфа: Ушбу мисли кўрилмаган моддий эътироф «Ўқитувчи ва мураббийлар куни» олдидан устозларга топширилди;
Реал транзакциялар акс этган далиллар: Муаллимлар ўз мобил банк иловаларидаги 616 млн сўмлик тўлов хабарномаларини кўрсатиб, қувончларини бўлишди.
«Йил ўқитувчиси» танлови ғолибларини моддий рағбатлантириш таснифи
Мукофот пуллари кўлами, ғолиблар қамрови ва молиявий параметрлар жадвали:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Белгиланган расмий рақамлар ва кўрсаткичлар
Мукофотланган ўқитувчилар сони
208 нафар фидойи педагог («Йил ўқитувчиси» ғолиблари)
Ҳар бир ўқитувчига тўланган сумма
616 000 000 сўм (тахминан 48–50 минг АҚШ доллари)
Ушланмалар ва солиқлар ҳолати
0% ушланма (маблағ ҳисобга тўлиғича тушган)
Ажратилган жами молиявий маблағ
Қарийб 128 миллиард 128 миллион сўм
Тўлов амалга оширилган сана ва тизим
2026 йил сентябрь охири, банк карталари орқали тўғридан-тўғри
Тадбир ўтказилган асосий маскан
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
Ижтимоий ва педагогик экспертиза: Нега 616 миллион сўмлик мукофот таълимда инқилоб ясайди?
Таълим экспертлари, социологлар ва жамоатчилик фаолларининг хулосалари:
«Ўқитувчи касбининг нуфузи амалда тикланмоқда»: Йиллар давомида жамиятда муаллимлик маоши паст, обрўсиз касб сифатида қараб келинган стереотиплар бугун бутунлай синди; бирданига 616 миллион сўм (ярим миллиарддан зиёд) мукофот олиш — нафақат республика, балки бутун МДҲ миқёсида ўқитувчилар учун тўланган энг йирик индивидуал рағбатлардан биридир;
Ёш кадрлар ва эркак муаллимлар учун кучли мотивация: Бундай катта маблағ мактаб тизимига энг иқтидорли ёшларни, илмли мутахассисларни жалб этишга туртки бўлади; энди энг яхши бўлиш, изланиш ва инновация яратиш орқали ҳалол пешона тери билан бой бўлиш мумкинлиги исботланди;
Муаллимнинг ижтимоий ҳимояси: Бу маблағ ғолиб бўлган устозларнинг уй-жой, фарзандлар таълими ва соғлиғи билан боғлиқ кўп йиллик муаммоларини бир зумда ҳал қилиш имконини беради, бу эса педагогга бор эътиборини фақат сифатли таълимга қаратишга шароит яратади.
Сизнингча, 208 нафар устознинг ҳар бирига 616 миллион сўмдан мукофот берилиши бошқа ўқитувчиларнинг касбий фаоллиги ва мактаблардаги таълим сифатига қандай таъсир кўрсатади? Сиз ўз ҳаётингиздаги қайси фидойи устозингизга айнан шундай соврин топширишни истардингиз? Шахсий табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча устоз ва мураббийларни ушбу қувончли янгилик билан баҳам кўрган ҳолда қутланг!
Изоҳлар 0
…