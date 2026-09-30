Устозларга байрам туҳфаси: 208 нафар ўқитувчига 616 миллион сўмдан мукофот берилди

·1·Ўзбекистон
Устозларга байрам туҳфаси: 208 нафар ўқитувчига 616 миллион сўмдан мукофот берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Йил ўқитувчиси" танловида ғолиб чиққан 208 нафар педагогга ҳар бирига 616 миллион сўмдан бир марталик мукофот берилди.
  • Ушбу мукофотлар ҳеч қандай ушланма ва солиқларисиз тўлиқ ҳажмда, жами 128 миллиард сўмдан ортиқ маблағ сарфланиб, 1 октябр — "Ўқитувчи ва мураббийлар куни" байрами арафасида топширилди.
  • Бу рағбат ўқитувчи қадр-қимматини оширишга қаратилган мисли кўрилмаган амалий қадам бўлди.

1 октябрь — «Ўқитувчи ва мураббийлар куни» умумхалқ байрами арафасида Ўзбекистон таълим соҳаси тарихида мисли кўрилмаган энг йирик моддий рағбатлантириш воқеаси қайд этилди. «Йил ўқитувчиси» танловида ғолибликни қўлга киритган 208 нафар фидойи педагогнинг ҳар бирига давлат томонидан нақд 616 миллион сўмдан бир марталик улкан мукофот пули ажратилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео ва фотодалилларда муаллималарнинг банк пластик карталарига тўловлар ҳеч қандай ушланма ва солиқларсиз, роппа-роса 616 000 000 сўм тўлиқ ҳажмда келиб тушганини кўриш мумкин. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги биносида олинган кадрларда устозларнинг кўз ёшлари, чексиз қувончи ва ушбу тарихий эътироф учун билдирган миннатдорчиликлари акс этган. Ушбу миқдордаги рағбат жамиятда ўқитувчи қадр-қимматини янги чўққига олиб чиққан амалий қадам бўлди.

«208 нафар устоз, 616 миллионлик чек ва 128 миллиардлик жамғарма»: 5 та асосий нуқта

Устозларга тақдим этилган тарихий мукофот пуллари бўйича энг муҳим фактлар:

  • Ҳар бир ғолибга 616 миллион сўм: «Йил ўқитувчиси» бўлган 208 нафар устознинг барчасига тенг миқдорда 616 000 000 сўмдан тўланди;

  • Ҳеч қандай ушланмаларсиз тўлиқ сумма: Маблағлар педагогларнинг банк ҳисобларига бирор сўм ҳам ушлаб қолинмасдан тўлиқ ўтказиб берилди;

  • Жами 128 миллиард сўмлик мукофот фонди: 208 нафар муаллимни тақдирлаш учун бюджетдан умумий ҳисобда 128 миллиард сўмдан ортиқ маблағ сарфланди;

  • 1 октябрь байрамига муносиб туҳфа: Ушбу мисли кўрилмаган моддий эътироф «Ўқитувчи ва мураббийлар куни» олдидан устозларга топширилди;

  • Реал транзакциялар акс этган далиллар: Муаллимлар ўз мобил банк иловаларидаги 616 млн сўмлик тўлов хабарномаларини кўрсатиб, қувончларини бўлишди.

«Йил ўқитувчиси» танлови ғолибларини моддий рағбатлантириш таснифи

Мукофот пуллари кўлами, ғолиблар қамрови ва молиявий параметрлар жадвали:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Белгиланган расмий рақамлар ва кўрсаткичлар

Мукофотланган ўқитувчилар сони

208 нафар фидойи педагог («Йил ўқитувчиси» ғолиблари)

Ҳар бир ўқитувчига тўланган сумма

616 000 000 сўм (тахминан 48–50 минг АҚШ доллари)

Ушланмалар ва солиқлар ҳолати

0% ушланма (маблағ ҳисобга тўлиғича тушган)

Ажратилган жами молиявий маблағ

Қарийб 128 миллиард 128 миллион сўм

Тўлов амалга оширилган сана ва тизим

2026 йил сентябрь охири, банк карталари орқали тўғридан-тўғри

Тадбир ўтказилган асосий маскан

Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги

Ижтимоий ва педагогик экспертиза: Нега 616 миллион сўмлик мукофот таълимда инқилоб ясайди?

Таълим экспертлари, социологлар ва жамоатчилик фаолларининг хулосалари:

  • «Ўқитувчи касбининг нуфузи амалда тикланмоқда»: Йиллар давомида жамиятда муаллимлик маоши паст, обрўсиз касб сифатида қараб келинган стереотиплар бугун бутунлай синди; бирданига 616 миллион сўм (ярим миллиарддан зиёд) мукофот олиш — нафақат республика, балки бутун МДҲ миқёсида ўқитувчилар учун тўланган энг йирик индивидуал рағбатлардан биридир;

  • Ёш кадрлар ва эркак муаллимлар учун кучли мотивация: Бундай катта маблағ мактаб тизимига энг иқтидорли ёшларни, илмли мутахассисларни жалб этишга туртки бўлади; энди энг яхши бўлиш, изланиш ва инновация яратиш орқали ҳалол пешона тери билан бой бўлиш мумкинлиги исботланди;

  • Муаллимнинг ижтимоий ҳимояси: Бу маблағ ғолиб бўлган устозларнинг уй-жой, фарзандлар таълими ва соғлиғи билан боғлиқ кўп йиллик муаммоларини бир зумда ҳал қилиш имконини беради, бу эса педагогга бор эътиборини фақат сифатли таълимга қаратишга шароит яратади.

Сизнингча, 208 нафар устознинг ҳар бирига 616 миллион сўмдан мукофот берилиши бошқа ўқитувчиларнинг касбий фаоллиги ва мактаблардаги таълим сифатига қандай таъсир кўрсатади? Сиз ўз ҳаётингиздаги қайси фидойи устозингизга айнан шундай соврин топширишни истардингиз? Шахсий табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча устоз ва мураббийларни ушбу қувончли янгилик билан баҳам кўрган ҳолда қутланг!

Ўқитувчи ва мураббийлар куниЙил ўқитувчиси128 миллиард сўмЎзбекистон таълим вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 сентябрь куни Ўзбекистонда иш вақти бир соатга қисқаради30 сентябрь куни Ўзбекистонда иш вақти бир соатга қисқарадиКеча 06:38«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи20 сентябр 17:15616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди20 сентябр 11:45«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларЎқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловлар8 сентябр 14:04Ўзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етдиЎзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етди24 сентябр 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади