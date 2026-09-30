Феруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Феруза Казакова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -51 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.
- У чоракфиналда Шимолий Корея вакили Ан Кум Бёлни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди.
- Яримфиналда амалдаги Олимпиада чемпиони, хитойлик Ю Ву га қарши жангда мағлуб бўлгани унга камида бронза медалини тақдим этди.
- Казакованинг ушбу ютуғи Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги медални қўшди.
Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Феруза Казакова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалига сазовор бўлди. -51 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган боксчимиз яримфиналгача ишончли етиб борди ва мамлакат делегацияси ҳисобига навбатдаги медални қўшди.
Казакова учун мусобақанинг энг муҳим жангларидан бири яримфиналда ўтди. Ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмаси учун амалдаги Олимпиада чемпиони, хитойлик Ю Вуга қарши баҳс олиб борди.
Муросасиз кечган жангда Феруза бор имкониятини ишга солганига қарамай, рақибига имкониятни бой берди. Шу тариқа у финалга чиқа олмади, аммо яримфиналга етиб боргани унга бронза медалини кафолатлади.
Чоракфиналда ишончли ғалаба
Феруза Казакова мусобақани чоракфинал босқичидан бошлади.
Ушбу босқичда уни Шимолий Корея вакили Ан Кум Бёл кутиб олди. Ўзбекистонлик боксчи баҳс давомида устунликни ўз томонида сақлаб, ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Бу натижа Казаковага яримфинал йўлланмасини тақдим этди ва уни камида бронза медали соҳиби сифатида кафолатлади.
Яримфиналда Олимпиада чемпионига қарши
Финал сари йўлда Казакованинг рақиби янада жиддий эди.
Ўзбекистонлик боксчи яримфиналда амалдаги Олимпиада чемпиони Ю Ву билан рингга кўтарилди. Жанг муросасиз ва кескин кураш остида ўтди.
Казакова рақибига қарши муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди, аммо якунда хитойлик боксчи ғалабага эришиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Шу билан Феруза Казакованинг Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги иштироки яримфиналда якунланди.
Ўзбекистон хазинасига яна бир медаль
Финалга чиқиш имконияти қўлдан бой берилган бўлса-да, Казакова учун мусобақа медалсиз қолмади.
Феруза Казакова — Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг бронза медали соҳиби.
Боксчимиз чоракфиналдаги ишончли ғалабаси орқали яримфиналга чиқди ва шу тариқа Ўзбекистон делегацияси ҳисобига яна бир совринни қўшди.
Казакованинг натижаси мамлакатимиз бокс жамоасининг Осиё ўйинларидаги медаллар хазинасини янада бойитди.
У учун олтин медаль учун курашиш имконияти якунланган бўлса-да, катта мусобақани Осиё ўйинлари совриндори сифатида якунлаш муҳим натижа бўлди.
Изоҳлар 0
…