Феруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди

·3·Спорт
Феруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Феруза Казакова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -51 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.
  • У чоракфиналда Шимолий Корея вакили Ан Кум Бёлни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди.
  • Яримфиналда амалдаги Олимпиада чемпиони, хитойлик Ю Ву га қарши жангда мағлуб бўлгани унга камида бронза медалини тақдим этди.
  • Казакованинг ушбу ютуғи Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги медални қўшди.

Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Феруза Казакова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалига сазовор бўлди. -51 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган боксчимиз яримфиналгача ишончли етиб борди ва мамлакат делегацияси ҳисобига навбатдаги медални қўшди.

Казакова учун мусобақанинг энг муҳим жангларидан бири яримфиналда ўтди. Ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмаси учун амалдаги Олимпиада чемпиони, хитойлик Ю Вуга қарши баҳс олиб борди.

Муросасиз кечган жангда Феруза бор имкониятини ишга солганига қарамай, рақибига имкониятни бой берди. Шу тариқа у финалга чиқа олмади, аммо яримфиналга етиб боргани унга бронза медалини кафолатлади.

Чоракфиналда ишончли ғалаба

Феруза Казакова мусобақани чоракфинал босқичидан бошлади.

Ушбу босқичда уни Шимолий Корея вакили Ан Кум Бёл кутиб олди. Ўзбекистонлик боксчи баҳс давомида устунликни ўз томонида сақлаб, ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Бу натижа Казаковага яримфинал йўлланмасини тақдим этди ва уни камида бронза медали соҳиби сифатида кафолатлади.

Яримфиналда Олимпиада чемпионига қарши

Финал сари йўлда Казакованинг рақиби янада жиддий эди.

Ўзбекистонлик боксчи яримфиналда амалдаги Олимпиада чемпиони Ю Ву билан рингга кўтарилди. Жанг муросасиз ва кескин кураш остида ўтди.

Казакова рақибига қарши муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди, аммо якунда хитойлик боксчи ғалабага эришиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.

Шу билан Феруза Казакованинг Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги иштироки яримфиналда якунланди.

Ўзбекистон хазинасига яна бир медаль

Финалга чиқиш имконияти қўлдан бой берилган бўлса-да, Казакова учун мусобақа медалсиз қолмади.

Феруза Казакова — Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг бронза медали соҳиби.

Боксчимиз чоракфиналдаги ишончли ғалабаси орқали яримфиналга чиқди ва шу тариқа Ўзбекистон делегацияси ҳисобига яна бир совринни қўшди.

Казакованинг натижаси мамлакатимиз бокс жамоасининг Осиё ўйинларидаги медаллар хазинасини янада бойитди.

У учун олтин медаль учун курашиш имконияти якунланган бўлса-да, катта мусобақани Осиё ўйинлари совриндори сифатида якунлаш муҳим натижа бўлди.

Феруза КазаковаАичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлариЮ Ву
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумКеча 17:30Феруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келдиФеруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келди28 сентябр 08:48Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиФеруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошлади24 сентябр 11:28Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиФеруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этди18 июн 15:16Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди