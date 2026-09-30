“Занотти билан дўстмиз, лекин рақобат бор”: Беҳруз Каримов “Лугано” ва Каннаваро ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Беҳрузбек Каримов Швейсариядаги юқори интенсивликдаги ўйинлар жисмоний тайёргарликка салбий таъсир қилмаслигини, аксинча, ҳар 3–4 кунда ўтказиладиган ўйинлар футболчининг ўсишига ёрдам беришини таъкидлади.
- У ўз позициясидаги асосий рақиби Маттиа Занотти билан дўстона муносабатда эканини, аммо рақобат уларнинг иккисига ҳам кўпроқ ўйин амалиёти тақдим этаётганини қайд этди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг иқтидорли қанот ҳимоячиси ҳамда Швейцария Суперлигаси вакили «Лугано» клуби легионери Беҳрузбек Каримов Европа футболидаги фаолияти, жисмоний юкламалар ва асосий таркиб учун кечаётган кескин кураш бўйича журналистлар билан очиқ мулоқотда бўлди. Ёш ҳимоячи Фабио Каннаваронинг маҳаллий чемпионатлардаги паст интенсивлик ҳақидаги мулоҳазаларига тўхталар экан, Швейцарияда ҳар 3–4 кунда ўйин бўлиши ва «Лугано»да жисмоний тайёргарлик борасида ҳеч қандай муаммо кузатилмаслигини алоҳида қайд этди.
Шунингдек, у ўз позициясидаги асосий рақиби — «Интер» тарбияланувчиси, италиялик тажрибали Маттиа Занотти билан ўртасидаги рақобатга ойдинлик киритди. Сўнгги баҳсларда бошланғич таркибдаги ўрнини мустаҳкамлаб бораётган ўзбек легионери италиялик ҳамкасби билан самимий дўст эканини, аммо тиғиз тақвим ҳар иккиси учун ҳам катта майдон ва имконият бераётганини таъкидлади.
«Европадаги 3 кунлик темп, Занотти билан дўстлик ва рақобат фойдаси»: 5 та асосий нуқта
Беҳрузбек Каримовнинг интервьюси ва Швейцариядаги фаолияти бўйича энг муҳим фактлар:
Швейцариядаги юқори интенсивлик: Футболчи Европадаги тақвим ўта тиғизлиги, ҳар 3–4 кунда мунтазам учрашувлар ўтказилиши ва бу жисмоний ҳолатга ижобий таъсир қилишини айтди;
Каннаваро фикрига амалий жавоб: «Лугано»да юқори темп ва жисмоний юкламалар билан боғлиқ ҳеч қандай қийинчилик йўқлигини билдирди;
Маттиа Занотти билан соғлом рақобат: Италиялик ҳимоячи билан бир позицияда ўйнаса-да, улар орасидаги муносабат самимий ва дўстона эканини очиқлади;
Асосий таркибдаги устунлик: Охирги турларда ўзбек легионери тажрибали рақибини захирада қолдириб, бошланғич таркибдан мунтазам жой ола бошлаган;
Ҳар икки футболчига етарли имконият: Мусобақаларнинг кўплиги сабабли ҳар иккала қанот ҳимоячиси ҳам етарли даражада ўйин амалиётига эга бўлмоқда.
Беҳрузбек Каримов ва Маттиа Заноттининг «Лугано»даги рақобати таснифи
Ўзбек футболчисининг Европа чемпионатидаги ҳолати, рақобат муҳити ва тақвим таҳлили:
Таҳлил мезонлари ва параметрлар
Беҳрузбек Каримов (Ўзбекистон)
Маттиа Занотти (Италия)
Клуб ва мусобақа мақоми
«Лугано» (Швейцария Суперлигаси, Конференциялар лигаси)
«Лугано» (Швейцария Суперлигаси, Италия мактаби)
Майдондаги нуқта ва амплуа
Ўнг қанот латерали / ҳимоячиси
Ўнг қанот латерали / ҳимоячиси
Рақобатчиларнинг ўзаро муносабати
«Биз ўртоқмиз, орамизда ҳеч қандай салбий нарса йўқ»
Рақобатни тўғри тушунган ҳолда машғулот олиб бормоқда
Сўнгги ўйинлардаги тенденция
Ўйиндан ўйинга кучайиб, асосий таркибни қўлга киритмоқда
Аввалги яккаҳокимликни бой бериб, ротацияга тушмоқда
Тақвим ва жисмоний юклама
Ҳар 3–4 кундаги ўйин темпига тўлиқ мослашган
Тақвим зичлиги сабаб етарлича ўйин вақтига эга бўлмоқда
Фабио Каннаваро қарашларига жавоб
Европа футболи интенсивлигини табиий ҳолат деб билади
Европа стандартлари асосида тайёргарлик кўрган
Футбол ва тактик мослашув экспертизаси: Нега Каримовнинг рақобатда ютиб чиқиши катта ютуқ?
Мутахассиснинг хулосалари:
«Италия ҳимоя мактаби устидан ғалаба»: Маттиа Занотти «Интер» академияси тизимидан чиққан, тактик жиҳатдан пухта шаклланган футболчи саналади; ёш ўзбек ҳимоячисининг айнан шундай рақиб билан курашда ютқазиб қўймай, аксинча таркибда ундан устунлик қила бошлаши Каримовнинг тезкор ўрганиш ва ҳарбийча интизомга эга эканини исботлайди;
«Ҳар 3-4 кундаги ўйин режими» — профессионал ўсиш омили: Ўзбекистон Суперлигасидан тўғридан-тўғри Европага йўл олган аксар футболчилар учун ҳафтасига иккитадан ўйин ўтказиш оғир зарба бўлади; аммо Беҳрузбекнинг бунга шикоятсиз кўникиши унинг функционал тайёргарлиги юқори даражада эканидан ва профессионал ҳаёт тарзига қаттиқ амал қилаётганидан далолат беради;
Миллий терма жамоа учун мустаҳкам қалқон: Жаҳон чемпионати саралашидаги муҳим ўйинлар арафасида Европа майдонларида ҳар уч кунда чиниқаётган, юқори интенсивликка эга қанот ҳимоячисига эга бўлиш — Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи учун улкан стратегик устунликдир.
Сизнингча, Беҳрузбек Каримов «Лугано» сафидаги ушбу барқарор ва сермаҳсул ўйини орқали яқин келажакда Европанинг кучли бешлик лигаларидан (Италия, Германия ёки Англия) бирига йўл ола биладими? Каннаваро таъкидлаган маҳаллий чемпионатлардаги паст темп муаммосини ҳал этиш учун ўзбек клублари нималарга кўпроқ эътибор қаратиши керак? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Швейцариядаги ҳамюртимизнинг муваффақиятлари акс этган ушбу эксклюзив таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…