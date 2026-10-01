Apple ўн йилликда илк бор AirPods қулоқчинларида алмаштириладиган аккумуляторларни жорий этди

·3·Техно
Apple ўн йилликда илк бор AirPods қулоқчинларида алмаштириладиган аккумуляторларни жорий этди

Apple компанияси ўзининг машҳур симсиз қулоқчинлари тарихида илк бор таъмирлаш имкониятига эга бўлган янги авлод AirPods'ни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли иФихит мутахассислари аввалги моделларга доимий равишда нол балл бериб келган бўлса, бу сафар янги қурилмага 2 балл беришди. Гарчи бу кўрсаткич ҳали ҳам қурилмани деярли нотузатиб бўлмаслигини ангатса-да, технология олами учун мазкур ўзгариш муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, илгари чиқарилган барча AirPods моделлари мутлақо нотузатиладиган тарзда йиғилган бўлиб, уларнинг ички қисмига кириш учун корпусни шунчаки синдиришга тўғри келарди. Айнан шу сабабли иФихит мутахассислари уларни ҳар доим 0 балл билан баҳолаган. Янги авлод қулоқчинларида эса бу анъана бироз ўзгарди ва фойдаланувчиларга ҳеч бўлмаганда назарий жиҳатдан аккумуляторни ўзи алмаштириш имконияти яратилди.

Мустақил таъмирлаш ва унинг мураккабликлари

Мутахассислар янги қулоқчинларни махсус мосламалар ва профессионал асбобларсиз ҳам қисмларга ажратиш мумкинлигини синовдан ўтказиб кўришди. Маълум бўлишича, бунинг учун қулоқчинни маҳкам ўрнатиб, унинг юқори қисмини кучли даражада қиздириш талаб этилади. Шундан сўнг батареяга етиб бориш имкони туғилади, бу эса ўн йиллик танаффусдан кейинги илк ижобий ўзгаришдир.

Шунингдек, Apple муҳандислари аккумуляторлар тузилишида ҳам ўзгаришлар қилишган. Компания яна қутбли контакт пинлари мавжуд бўлган аккумуляторларга қайтди. Бироқ уларнинг тузилиши ўзига хослиги туфайли чап қулоқчин батареясини ўнг қулоқчинга ўрнатиб бўлмайди, чунки улар бир-бирига мос келмайди.

Сақланиб қолган муаммолар ва истиқбол

Бироқ мутахассислар таъкидлашича, ушбу кичик ютуққа қараматик, қулоқчинлар конструкциясида жиддий қийинчиликлар сақланиб қолмоқда. Батареяни алмаштириш жараёнидан бошқа қисмларга ўтиш учун яна корпусни кесиш ёки синдиришга тўғри келади. Қолаверса, зарядлаш қутчаси ҳамон аввалгидек қисмларга ажралмайдиган ва таъмирлаб бўлмайдиган ҳолатда қолмоқда.

Гарчи 2 балл жуда паст баҳо бўлса-да, у Apple компаниясининг ўз гаджетларини узоқроқ хизмат қилиши ва қисман таъмирланиши йўлидаги дастлабки ҳаракати сифатида баҳоланмоқда. Келгусида технологик гигантлар экологик талаблар ва фойдаланувчилар босими остида бу кўрсаткичларни янада яхшилашига умид қилиш мумкин.

AppleAirPodsиФихитТехнологияГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этди9 сентябр 23:50iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларiPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликлар21 сентябр 12:23Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилди18 август 18:20Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиSamsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилди18 август 02:23Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиApple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирди12 сентябр 11:55Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълум7 сентябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди