Apple ўн йилликда илк бор AirPods қулоқчинларида алмаштириладиган аккумуляторларни жорий этди
Apple компанияси ўзининг машҳур симсиз қулоқчинлари тарихида илк бор таъмирлаш имкониятига эга бўлган янги авлод AirPods'ни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли иФихит мутахассислари аввалги моделларга доимий равишда нол балл бериб келган бўлса, бу сафар янги қурилмага 2 балл беришди. Гарчи бу кўрсаткич ҳали ҳам қурилмани деярли нотузатиб бўлмаслигини ангатса-да, технология олами учун мазкур ўзгариш муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, илгари чиқарилган барча AirPods моделлари мутлақо нотузатиладиган тарзда йиғилган бўлиб, уларнинг ички қисмига кириш учун корпусни шунчаки синдиришга тўғри келарди. Айнан шу сабабли иФихит мутахассислари уларни ҳар доим 0 балл билан баҳолаган. Янги авлод қулоқчинларида эса бу анъана бироз ўзгарди ва фойдаланувчиларга ҳеч бўлмаганда назарий жиҳатдан аккумуляторни ўзи алмаштириш имконияти яратилди.
Мустақил таъмирлаш ва унинг мураккабликлариМутахассислар янги қулоқчинларни махсус мосламалар ва профессионал асбобларсиз ҳам қисмларга ажратиш мумкинлигини синовдан ўтказиб кўришди. Маълум бўлишича, бунинг учун қулоқчинни маҳкам ўрнатиб, унинг юқори қисмини кучли даражада қиздириш талаб этилади. Шундан сўнг батареяга етиб бориш имкони туғилади, бу эса ўн йиллик танаффусдан кейинги илк ижобий ўзгаришдир.
Шунингдек, Apple муҳандислари аккумуляторлар тузилишида ҳам ўзгаришлар қилишган. Компания яна қутбли контакт пинлари мавжуд бўлган аккумуляторларга қайтди. Бироқ уларнинг тузилиши ўзига хослиги туфайли чап қулоқчин батареясини ўнг қулоқчинга ўрнатиб бўлмайди, чунки улар бир-бирига мос келмайди.
Сақланиб қолган муаммолар ва истиқболБироқ мутахассислар таъкидлашича, ушбу кичик ютуққа қараматик, қулоқчинлар конструкциясида жиддий қийинчиликлар сақланиб қолмоқда. Батареяни алмаштириш жараёнидан бошқа қисмларга ўтиш учун яна корпусни кесиш ёки синдиришга тўғри келади. Қолаверса, зарядлаш қутчаси ҳамон аввалгидек қисмларга ажралмайдиган ва таъмирлаб бўлмайдиган ҳолатда қолмоқда.
Гарчи 2 балл жуда паст баҳо бўлса-да, у Apple компаниясининг ўз гаджетларини узоқроқ хизмат қилиши ва қисман таъмирланиши йўлидаги дастлабки ҳаракати сифатида баҳоланмоқда. Келгусида технологик гигантлар экологик талаблар ва фойдаланувчилар босими остида бу кўрсаткичларни янада яхшилашига умид қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…