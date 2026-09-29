18 ёшида 20 килограмм вазн ташлаган Маделин Стюарт қандай қилиб машҳур моделга айланди?

·48·Дунё
18 ёшида 20 килограмм вазн ташлаган Маделин Стюарт қандай қилиб машҳур моделга айланди?

Австралиялик Маделин Стюарт 18 ёшида 20 килограммдан ортиқ вазн ташлаб, модел бўлиш орзусини амалга оширишга киришди. Унинг «олдин ва кейин» суратлари 2015 йилда интернетда кенг тарқалиб, қисқа вақт ичида миллионлаб инсонларнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда Time хабар берди.

Даун синдроми билан туғилган Маделин вазн ташлагач, профессионал суратга тушишни бошлади. Кейинчалик унинг суратлари ижтимоий тармоқларда оммалашиб, халқаро нашрларда ҳам ёритилди.

2015 йил сентябрь ойида 18 ёшли Маделин Нью-Йорк мода ҳафталигида подиумга чиқди. У FTL Moda брендининг намойишида иштирок этиб, мода оламидаги фаолиятини халқаро даражага олиб чиқди.

Бироқ Маделин Стюарт Даун синдроми билан Нью-Йорк мода ҳафталигида подиумга чиққан биринчи инсон бўлмаган. Ундан бир неча ой аввал, 2015 йил февраль ойида актриса Жейми Брюер Carrie Hammer шоусида подиумга чиққан эди. Шу сабабли Маделин NYFW тарихида Даун синдроми билан подиумга чиққан иккинчи аёл сифатида қайд этилган.

Маделин кейинчалик Париж, Лондон, Дубай ва бошқа шаҳарлардаги мода ҳафталикларида ҳам иштирок этди. Унинг фаолияти ногиронлиги бўлган инсонларнинг мода индустриясидаги иштирокига эътибор қаратилишига хизмат қилди.

Маделин СтюартДаун синдромиNYFWFTL Moda
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?11 сентябр 17:22Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиПхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушланди3 июл 11:23Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олинди18 август 17:23Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди9 сентябр 19:13Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)29 август 13:57Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг озди20 август 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота