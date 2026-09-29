18 ёшида 20 килограмм вазн ташлаган Маделин Стюарт қандай қилиб машҳур моделга айланди?
Австралиялик Маделин Стюарт 18 ёшида 20 килограммдан ортиқ вазн ташлаб, модел бўлиш орзусини амалга оширишга киришди. Унинг «олдин ва кейин» суратлари 2015 йилда интернетда кенг тарқалиб, қисқа вақт ичида миллионлаб инсонларнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда Time хабар берди.
Даун синдроми билан туғилган Маделин вазн ташлагач, профессионал суратга тушишни бошлади. Кейинчалик унинг суратлари ижтимоий тармоқларда оммалашиб, халқаро нашрларда ҳам ёритилди.
2015 йил сентябрь ойида 18 ёшли Маделин Нью-Йорк мода ҳафталигида подиумга чиқди. У FTL Moda брендининг намойишида иштирок этиб, мода оламидаги фаолиятини халқаро даражага олиб чиқди.
Бироқ Маделин Стюарт Даун синдроми билан Нью-Йорк мода ҳафталигида подиумга чиққан биринчи инсон бўлмаган. Ундан бир неча ой аввал, 2015 йил февраль ойида актриса Жейми Брюер Carrie Hammer шоусида подиумга чиққан эди. Шу сабабли Маделин NYFW тарихида Даун синдроми билан подиумга чиққан иккинчи аёл сифатида қайд этилган.
Маделин кейинчалик Париж, Лондон, Дубай ва бошқа шаҳарлардаги мода ҳафталикларида ҳам иштирок этди. Унинг фаолияти ногиронлиги бўлган инсонларнинг мода индустриясидаги иштирокига эътибор қаратилишига хизмат қилди.
Изоҳлар 0
…