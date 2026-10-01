Австралияда аёлни бошқа бемор билан адаштириб, нотўғри операция қилишди

·22·Дунё
Австралияда аёлни бошқа бемор билан адаштириб, нотўғри операция қилишди

Австралиянинг Мельбурн шаҳрида 69 ёшли аёл шифохонада бошқа бемор билан адаштирилиб, унга мўлжалланмаган жарроҳлик амалиёти ўтказилгани айтилмоқда. Ҳодиса юзасидан расмий текширув бошланган.

Дебра Бьюкенен 2026 йил 23 январь куни Мельбурн ғарбидаги Joan Kirner Women’s and Children’s Hospitalга кичик жарроҳлик муолажаси учун борган. Унинг мақсади чаноқ соҳасидаги саратон билан боғлиқ тери ҳосиласини олиб ташлаш бўлган.

Бироқ адвокати маълум қилишича, Бьюкенен операциядан уйғонганида унга режалаштирилган муолажа эмас, бошқа бемор учун мўлжалланган жарроҳлик амалиёти бажарилганини билган. Натижада унда доимий чандиқ қолгани айтилмоқда.

Маълум бўлишича, аёл операциядан сўнг аслида олиб ташланиши керак бўлган саратонли ҳосила сақланиб қолганини билган. Кейинчалик у дастлаб режалаштирилган муолажани олиш учун яна операцияга қайтишга мажбур бўлган.

Бьюкененнинг адвокати Эррин Монсалве Фирнинг айтишича, ҳодиса бемор хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бир қатор назорат чоралари ишламагани ёки бажарилмаганини кўрсатиши мумкин. У мижози етказилган зарар учун товон пули талаб қилаётганини билдирган.

Виктория штати ҳукумати воқеани Safer Care Victoria томонидан ўрганилаётганини тасдиқлаган. Western Health эса беморларнинг махфийлиги сабабли алоҳида ҳолатга изоҳ бера олмаслигини, бироқ текширув жараёнида очиқ ва шаффоф ёндашувни таъминлашини маълум қилган.

Ҳозирча ҳодиса бўйича якуний текширув натижалари эълон қилинмаган.

Дебра БьюкененЖоан Кирнер Хўшни ва Балалар Бўйича ШифохонаСафер Кэр ВикторияВестерн Ҳелт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эгизак фарзандларини ажратишда қийналган она адаштирмаслик учун ғалати усул топдиЭгизак фарзандларини ажратишда қийналган она адаштирмаслик учун ғалати усул топди29 сентябр 11:1251 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Туркияда шифокорлар беморнинг соғлом қулоғини операция қилгани айтилмоқдаТуркияда шифокорлар беморнинг соғлом қулоғини операция қилгани айтилмоқдаКеча 14:50Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келди21 июл 14:53Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқди7 июл 16:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота