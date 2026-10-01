«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйди
Англия Премьер-лигасида «Манчестер Сити»нинг молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилиши футбол оламида катта резонанс келтириб чиқарди. «Шаҳарликлар» билан кўп йиллар давомида муросасиз чемпионлик пойгаларида кураш олиб борган «Ливерпул»нинг собиқ устози, айни дамда Германия миллий жамоасини бошқараётган Юрген Клопп ушбу шов-шувли ҳолатга илк бор баҳо берди.
Bayern Germany нашрига интервью берган 59 ёшли мутахассис ўзига берилган — «Манчестер Сити» очколардан ёки совринлардан маҳрум этилса, «Ливерпул» яна бир-иккита чемпионликни қўлга киритишига умид қиляпсизми? — деган саволга табассум билан жавоб қайтарди.
«Менга бундай унвонлар керак эмас»
Клопп ўз давридаги натижалар ва майдонда кечган ҳалол кураш у учун ҳар қандай қарордан қадрлироқ эканини очиқлади:
«(Кулади) Албатта, бу хабарларни эшитдим, лекин бу ҳақда унчалик ўйлаб кўрганим йўқ. Фақат кутиш ва нима бўлишини кузатиш қолди, холос.
Менга чемпионлик унвони ёки шунга ўхшаш бирор нарса тақдим этилишига асло тайёргарлик кўрмаяпман. «Ливерпул» билан эришган натижаларимиздан мутлақо мамнунман. Биз майдонда бор кучимиз билан курашдик. Бундан ортиқ ҳеч нарса дея олмайман, чунки тафсилотларни билмайман ва улар мени қизиқтирмайди».
Пеп ва «Сити»га нисбатан юксак эҳтиром
Гарчи молиявий қоидабузарликлар бўйича қарор чиқарилган бўлса-да, германиялик тажрибали мураббий Пеп Гвардиола жамоасининг яшил майдондаги даражасини юқори баҳолади:
Майдондаги маҳорат: «Мен Пеп Гвардиолага ва «Манчестер Сити»нинг ўйин услубига жуда катта ҳурмат билан қарайман — улар фантастик футбол намойиш этишди ва биз учун энг юқори савиядаги рақиб бўлишди».
Санкцияларга муносабат: «Агар клубга қандайдир жазо ёки санкциялар қўлланса, бунга менинг ҳеч қандай алоқам йўқ. Фақат якуний қарорларни кутиб, нима бўлишини кўрамиз».
Юрген Клоппнинг ушбу оғир-босиқ ва холисона баёноти «Ливерпул» мухлислари орасида олдинги йиллардаги чемпионликлар қайтариб берилиши мумкинлиги ҳақида авж олган баҳс-мунозараларни бироз совутгандек бўлди. Мутахассис учун ўтмишдаги ҳақиқий кураш ҳар қандай кабинет қарорларидан устун бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…