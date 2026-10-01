«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйди

·2·Спорт
«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйди

Англия Премьер-лигасида «Манчестер Сити»нинг молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилиши футбол оламида катта резонанс келтириб чиқарди. «Шаҳарликлар» билан кўп йиллар давомида муросасиз чемпионлик пойгаларида кураш олиб борган «Ливерпул»нинг собиқ устози, айни дамда Германия миллий жамоасини бошқараётган Юрген Клопп ушбу шов-шувли ҳолатга илк бор баҳо берди.

Bayern Germany нашрига интервью берган 59 ёшли мутахассис ўзига берилган — «Манчестер Сити» очколардан ёки совринлардан маҳрум этилса, «Ливерпул» яна бир-иккита чемпионликни қўлга киритишига умид қиляпсизми? — деган саволга табассум билан жавоб қайтарди.

«Менга бундай унвонлар керак эмас»

Клопп ўз давридаги натижалар ва майдонда кечган ҳалол кураш у учун ҳар қандай қарордан қадрлироқ эканини очиқлади:

«(Кулади) Албатта, бу хабарларни эшитдим, лекин бу ҳақда унчалик ўйлаб кўрганим йўқ. Фақат кутиш ва нима бўлишини кузатиш қолди, холос.

Менга чемпионлик унвони ёки шунга ўхшаш бирор нарса тақдим этилишига асло тайёргарлик кўрмаяпман. «Ливерпул» билан эришган натижаларимиздан мутлақо мамнунман. Биз майдонда бор кучимиз билан курашдик. Бундан ортиқ ҳеч нарса дея олмайман, чунки тафсилотларни билмайман ва улар мени қизиқтирмайди».

Пеп ва «Сити»га нисбатан юксак эҳтиром

Гарчи молиявий қоидабузарликлар бўйича қарор чиқарилган бўлса-да, германиялик тажрибали мураббий Пеп Гвардиола жамоасининг яшил майдондаги даражасини юқори баҳолади:

  • Майдондаги маҳорат: «Мен Пеп Гвардиолага ва «Манчестер Сити»нинг ўйин услубига жуда катта ҳурмат билан қарайман — улар фантастик футбол намойиш этишди ва биз учун энг юқори савиядаги рақиб бўлишди».

  • Санкцияларга муносабат: «Агар клубга қандайдир жазо ёки санкциялар қўлланса, бунга менинг ҳеч қандай алоқам йўқ. Фақат якуний қарорларни кутиб, нима бўлишини кўрамиз».

Юрген Клоппнинг ушбу оғир-босиқ ва холисона баёноти «Ливерпул» мухлислари орасида олдинги йиллардаги чемпионликлар қайтариб берилиши мумкинлиги ҳақида авж олган баҳс-мунозараларни бироз совутгандек бўлди. Мутахассис учун ўтмишдаги ҳақиқий кураш ҳар қандай кабинет қарорларидан устун бўлиб қолмоқда.

Манчестер СитиЮрген КлоппПремьер‑лигаМолиявий қоидалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди25 сентябр 20:17Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилдиМанчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилдиКеча 21:38Гвардиола Клопп бошқарган “Ливерпул” даҳшатли рақиб бўлганини айтдиГвардиола Клопп бошқарган “Ливерпул” даҳшатли рақиб бўлганини айтди29 май 09:16Линдерс икки буюк мураббий — Гвардиола ва Клопп услубини солиштирдиЛиндерс икки буюк мураббий — Гвардиола ва Клопп услубини солиштирди27 май 11:09Гвардиола ва Клопп Майоркада бирга дам олиши мумкинГвардиола ва Клопп Майоркада бирга дам олиши мумкин26 май 17:09«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди26 сентябр 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди