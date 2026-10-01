Франко Мастантуоно Аргентина сафида қайтгани ва мундиалдаги оғриқли дамларни эслади

·6·Спорт
Франко Мастантуоно Аргентина сафида қайтгани ва мундиалдаги оғриқли дамларни эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйинида Боливияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди, бу эса жамоа учун янги халқаро сиклнинг бошланишини белгилаб берди.
  • Ушбу ўйинда майдонга тушган 19 ёшли Франко Мастантуоно 2026 йилги мундиал таркибига киритилмагани унинг учун оғир бўлганини таъкидлади, бироқ у жамоани қўллаб-қувватлаганини қайд этди.

Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйинини ўтказиб, Кордоба шаҳрида Боливияга қарши майдонга тушди ва 4:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Марио Алберто Кемпес стадионида кечган учрашув Лионель Скалони шогирдлари учун янги халқаро сиклнинг бошланиши бўлди. Ушбу баҳсда ёш иқтидорларни асосий таркибга жалб этган бош мураббий жамоада янги босқични бошлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мундиалдан четда қолиш азоби ва янги мақсадлар

ТйК Sports хабар беришича, ушбу ўйинда майдонга тушган ҳужумкор футболчи Франко Мастантуоно миллий жамоа сафидаги муваффақиятли қайтишидан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. Собиқ Ривер Плейт юлдузи 2026 йилги жаҳон чемпионати учун 26 кишилик якуний таркибга киритилмагани унинг учун руҳий жиҳатдан жуда оғир бўлганини яширмади. Шахсий кўнгилсизликка қарамай, у турнир давомида Ватандошларни олисдан туриб қўллаб-қувватлаганини таъкидлади.

19 ёшли футболчи ўзининг оғриқли хотиралари ҳақида гапирар экан, жамоанинг мундиалдаги муваффақияти бутун Аргентинани ғурурлантирганини эътироф этди. Эндиликда унинг асосий эътибори терма жамоадаги ўрнини қатъий эгаллашга ва бошланаётган янги сиклда ўзини кўрсатишга қаратилган.

«Жаҳон чемпионати қайдномасидан четда қолиш жуда оғир, бироқ мен ҳар доим жамоадошларим ва Аргентина ғалаба қозонишини истаб қўллаб-қувватлайман, — деди Мастантуоно ўйиндан кейин. — Улар барчамизни фахрлантирадиган ажойиб мундиал ўтказишди. Ҳозир эса ўзимни яхши ҳис қилаётган ва янги имкониятлар очилаётган янги жараён ҳақида ўйлаяпман».

Янги жамоа ва мураббийнинг ишончи

Футболчининг фикрича, ёзги трансфер ойнасида Реал Мадрид сафидан Флорентинага кўчиб ўтгани унинг ўйин амалиёти ва майдондаги ўткирлигини тиклашда муҳим рол ўйнаган. Айни дамда Италия клубида тўп сураётган ёш иқтидор ўзига майдонда тактик эркинлик бергани учун бош мураббий Лионель Скалонига миннатдорчилик билдирди.

Ўз навбатида, Лионель Скалони матбуот вакиллари ва мухлисларга мурожаат қилиб, Франко Мастантуоно, Леонел Флорес ҳамда Нико Паз каби ёш истеъдодларга ортиқча босим ўтказмасликни сўради. Мураббий уларнинг ўз салоҳиятини эркин намоён этиши учун қулай муҳит яратиш муҳимлигини урғулади. Боливияга қарши баҳсда Лаутаро Мартинес, Нико Паз, Кристиан Ромеро ва Хосе Лопес киритган голлар аргентиналикларга навбатдаги қулай ғалабани тақдим этди ва янги авлод ўзини тўлақонли кўрсатиш имкониятига эга бўлди.

Франко МастантуоноАргентинаЛионель СкалониФиорентинаБоливиявий
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгилади12 сентябр 11:51«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди12 сентябр 06:21Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошладиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошладиКеча 12:11Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилдиАргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди28 сентябр 10:17Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди