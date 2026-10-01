Франко Мастантуоно Аргентина сафида қайтгани ва мундиалдаги оғриқли дамларни эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйинида Боливияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди, бу эса жамоа учун янги халқаро сиклнинг бошланишини белгилаб берди.
- Ушбу ўйинда майдонга тушган 19 ёшли Франко Мастантуоно 2026 йилги мундиал таркибига киритилмагани унинг учун оғир бўлганини таъкидлади, бироқ у жамоани қўллаб-қувватлаганини қайд этди.
Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйинини ўтказиб, Кордоба шаҳрида Боливияга қарши майдонга тушди ва 4:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Марио Алберто Кемпес стадионида кечган учрашув Лионель Скалони шогирдлари учун янги халқаро сиклнинг бошланиши бўлди. Ушбу баҳсда ёш иқтидорларни асосий таркибга жалб этган бош мураббий жамоада янги босқични бошлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мундиалдан четда қолиш азоби ва янги мақсадларТйК Sports хабар беришича, ушбу ўйинда майдонга тушган ҳужумкор футболчи Франко Мастантуоно миллий жамоа сафидаги муваффақиятли қайтишидан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. Собиқ Ривер Плейт юлдузи 2026 йилги жаҳон чемпионати учун 26 кишилик якуний таркибга киритилмагани унинг учун руҳий жиҳатдан жуда оғир бўлганини яширмади. Шахсий кўнгилсизликка қарамай, у турнир давомида Ватандошларни олисдан туриб қўллаб-қувватлаганини таъкидлади.
19 ёшли футболчи ўзининг оғриқли хотиралари ҳақида гапирар экан, жамоанинг мундиалдаги муваффақияти бутун Аргентинани ғурурлантирганини эътироф этди. Эндиликда унинг асосий эътибори терма жамоадаги ўрнини қатъий эгаллашга ва бошланаётган янги сиклда ўзини кўрсатишга қаратилган.
«Жаҳон чемпионати қайдномасидан четда қолиш жуда оғир, бироқ мен ҳар доим жамоадошларим ва Аргентина ғалаба қозонишини истаб қўллаб-қувватлайман, — деди Мастантуоно ўйиндан кейин. — Улар барчамизни фахрлантирадиган ажойиб мундиал ўтказишди. Ҳозир эса ўзимни яхши ҳис қилаётган ва янги имкониятлар очилаётган янги жараён ҳақида ўйлаяпман».
Янги жамоа ва мураббийнинг ишончиФутболчининг фикрича, ёзги трансфер ойнасида Реал Мадрид сафидан Флорентинага кўчиб ўтгани унинг ўйин амалиёти ва майдондаги ўткирлигини тиклашда муҳим рол ўйнаган. Айни дамда Италия клубида тўп сураётган ёш иқтидор ўзига майдонда тактик эркинлик бергани учун бош мураббий Лионель Скалонига миннатдорчилик билдирди.
Ўз навбатида, Лионель Скалони матбуот вакиллари ва мухлисларга мурожаат қилиб, Франко Мастантуоно, Леонел Флорес ҳамда Нико Паз каби ёш истеъдодларга ортиқча босим ўтказмасликни сўради. Мураббий уларнинг ўз салоҳиятини эркин намоён этиши учун қулай муҳит яратиш муҳимлигини урғулади. Боливияга қарши баҳсда Лаутаро Мартинес, Нико Паз, Кристиан Ромеро ва Хосе Лопес киритган голлар аргентиналикларга навбатдаги қулай ғалабани тақдим этди ва янги авлод ўзини тўлақонли кўрсатиш имкониятига эга бўлди.
Изоҳлар 0
…