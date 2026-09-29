Эгизак фарзандларини ажратишда қийналган она адаштирмаслик учун ғалати усул топди

·55·Дунё
Эгизак фарзандларини ажратишда қийналган она адаштирмаслик учун ғалати усул топди

Бир хил кўринишдаги эгизак фарзандларини ажратишда қийналган она топган ғайриоддий усул ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Интернетда тарқалган суратда сочларига "1" ва "2" рақамлари шакли берилган эгизакларни кўриш мумкин. Она бу усулни фарзандларини адаштириб юбормаслик учун ўйлаб топган.

Унинг айтишича, эгизаклар бир-бирига шу қадар ўхшашки, қайси бири катта ва қайси бири кичик эканини тез-тез адаштириб юборган. Шу боис соч олдириш пайтида бир фарзандининг сочини "1", иккинчисиникини эса "2" шаклида қирқтирган.

Сурат қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг турли фикрларига сабаб бўлди.

Кўпчилик онанинг ечимини ҳазиломуз, аммо айни пайтда анча қулай усул сифатида баҳолаган. Айримлар эса "Энди уларни адаштиришнинг иложи йўқ", дея изоҳ қолдирган.

Шу тариқа, оддий соч турмаги эгизакларни ажратишнинг интернетда машҳур бўлган ғайриоддий усулига айланди.

ЭгизакларТугунлар ажратишСочлар рақамлашИнтернет тренд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Улуғбек Йўлчиевдан мухлисларни ҳаяжонга солган янгилик: "Ох жонидан" янги тренддаги тарона! (видео)Улуғбек Йўлчиевдан мухлисларни ҳаяжонга солган янгилик: "Ох жонидан" янги тренддаги тарона! (видео)21 сентябр 10:59Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди 21 июл 17:36Вьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказадиВьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказади26 сентябр 20:30Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиМарсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди2 сентябр 13:43Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болалади6 август 03:0330 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?18 сентябр 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота