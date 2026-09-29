Эгизак фарзандларини ажратишда қийналган она адаштирмаслик учун ғалати усул топди
Бир хил кўринишдаги эгизак фарзандларини ажратишда қийналган она топган ғайриоддий усул ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Интернетда тарқалган суратда сочларига "1" ва "2" рақамлари шакли берилган эгизакларни кўриш мумкин. Она бу усулни фарзандларини адаштириб юбормаслик учун ўйлаб топган.
Унинг айтишича, эгизаклар бир-бирига шу қадар ўхшашки, қайси бири катта ва қайси бири кичик эканини тез-тез адаштириб юборган. Шу боис соч олдириш пайтида бир фарзандининг сочини "1", иккинчисиникини эса "2" шаклида қирқтирган.
Сурат қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг турли фикрларига сабаб бўлди.
Кўпчилик онанинг ечимини ҳазиломуз, аммо айни пайтда анча қулай усул сифатида баҳолаган. Айримлар эса "Энди уларни адаштиришнинг иложи йўқ", дея изоҳ қолдирган.
Шу тариқа, оддий соч турмаги эгизакларни ажратишнинг интернетда машҳур бўлган ғайриоддий усулига айланди.
Изоҳлар 0
…