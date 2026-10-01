АҚШ судида мисли кўрилмаган воқеа: Ўлим жазосини кутган эркакнинг айбсизлиги исботланди

·1·Дунё
АҚШ судида мисли кўрилмаган воқеа: Ўлим жазосини кутган эркакнинг айбсизлиги исботланди

АҚШ суд-ҳуқуқ тизими тарихидаги энг шов-шувли ва узоқ давом этган ишлардан бири кутилмаган бурилиш билан якунланди. Юта штатида оғир жиноятда айбланиб, 41 йил давомида ўлим жазоси ижросини кутиб ётган эркак гаров эвазига озодликка чиқарилди.

Инсон умрининг ярмидан кўпини панжара ортида, ҳар куни қатл хавфи остида ўтказган маҳкумнинг тақдири замонавий генетик экспертиза туфайли тубдан ўзгарди.

1985 йилги қотиллик ва кечиккан генетик исбот

Ҳодиса тафсилотларига кўра, фуқаро 1985 йилда содир этилган шафқатсиз қотилликда айбдор деб топилиб, олий жазо — ўлим ҳукмига ҳукм қилинган эди. Ўша давр криминалистикаси бугунгидек ривожланмагани сабабли, иш бўйича чиқарилган қарор ўнлаб йиллар давомида ўз кучида қолиб келди.

Бироқ янги суд суриштирувлари ва илғор технологиялар доирасида ўтказилган қайта текширувлар ҳақиқий адолат қарор топишига йўл очди:

  • Ашёвий далиллар қайта кўрилди: Жиноят жойидан сақлаб қолинган биологик ашёвий далиллар замонавий ДНК экспертизасидан ўтказилди.

  • Мутлақ номувофиқлик: Таҳлил натижалари қотиллик содир этилган ҳудуддаги ДНК излари 41 йилдан бери маҳкумликда сақланаётган шахснинг ДНК профилига умуман тўғри келмаслигини кўрсатди.

  • Озодликка йўл: Ушбу инкор этиб бўлмас далил асосида суд маҳкумни гаров эвазига қамоқхонадан озод қилиш тўғрисида қарор чиқарди.

Суд хатолари ва тизимдаги жиддий саволлар

Ушбу ҳодиса АҚШ жамоатчилигида ва ҳуқуқ ҳимоячилари ўртасида ўлим жазосининг қўлланилиши юзасидан кескин баҳсларни қайтадан алангалатди.

Тўрт ўн йиллик умрини ўлим камерасида («death row») ўтказган шахснинг айбсизлиги эҳтимоли нафақат адолатнинг кечикканини, балки суд хатоси туфайли бегуноҳ инсонлар олий жазога маҳкум этилиши хавфи нақадар юқори эканини яна бир бор кўрсатмоқда. Айни дамда маҳаллий прокуратура ва тергов органлари мазкур иш бўйича якуний ҳуқуқий хулосаларни тайёрламоқда.

Юта штатиДНК экспертизаОлим жазосиГарова эвази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиКеча 09:03Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:02Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди19 август 08:28АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этилади13 август 14:2215 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди15 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди10 июл 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота