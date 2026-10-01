1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни муборак бўлсин!
Ҳурматли устозлар ва мураббийлар!
Zamin.uz жамоаси сиз азизларни 1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан чин қалбдан самимий муборакбод этади.
Инсон ҳаётида устознинг ўрни беқиёс. Зеро, ҳар бир ютуқ ортида ўз билими, меҳри ва сабри билан йўл кўрсатган, шогирдига ишонч бағишлаган фидойи устознинг меҳнати мужассам.
Азиз устозлар!
Сизларнинг илм ва маърифат йўлидаги фидокорона меҳнатингиз, юксак масъулиятингиз, матонатингиз ва беқиёс сабр-тоқатингиз таҳсинга лойиқ. Сиз берган таълим ва тарбия, сингдирган эзгу қадриятларингиз келажак авлод камолоти учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Шу қутлуғ айёмда барчангизга мустаҳкам соғлиқ, оилавий хотиржамлик, қалб хотиржамлиги, куч-ғайрат ва фаровон ҳаёт тилаймиз.
Шогирдларингиз ютуқлари, уларнинг ҳурмати ва меҳри сизга доимо куч ва илҳом бағишласин. Қалбингиздаги эзгулик, юзингиздаги табассум ва касбингизга бўлган меҳр ҳеч қачон сўнмасин.
Касб байрамингиз муборак бўлсин, азиз ва муҳтарам устозлар!
Ҳурмат билан,
Zamin.uz жамоаси
Изоҳлар 0
…