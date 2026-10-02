Европада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошди

·16·Техно
Европада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung компанияси Европа бозорида Galaxy S26 флагман смартфонлари нархини кутилмаганда оширди, бу эса аввалги авлод S25 сериясига нисбатан сезиларли фарқни ташкил этади.
  • Базавий Galaxy S26 256 GB версияси 1000 евродан 1100 еврога кўтарилди, Galaxy S26+ ҳар бир модификацияси 100 еврога қимматлашди, энг илғор Galaxy S26 Ultra 1 TB эса 230 еврога қимматлаб, 2150 еврога етди.

Samsung компанияси Европа бозорида ўзининг сўнгги флагман смартфонлари серияси нархини кутилмаганда оширди. Одатда технология бозорида янги қурилмалар сотувга чиқарилгач, ўтган вақт мобайнида арзонлашиши одатий ҳол саналса-да, Galaxy S26 туркумидаги барча моделлар нархи аксинча қимматлашгани қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, нархларнинг қайта кўриб чиқилиши базавий Galaxy S26, ўрта версиядаги Galaxy S26+ ҳамда энг илғор Galaxy S26 Ultra моделларига бирдек таъсир кўрсатди. Жумладан, харидорлар эндиликда ушбу флагман қурилмаларни сотиб олиш учун аввалгидан кўра каттароқ маблағ сарфлашига тўғри келади.

Моделлар кесимида нархлар динамикаси

Янгиланган нарх сиёсатига кўра, базавий Galaxy S26 смартфонининг 256 GB хотирага эга версияси энди 1000 евро ўрнига 1100 евродан сотилмоқда. Ушбу моделнинг 512 GB хотирали талқини эса 1200 евродан 1300 еврогача қимматлашган. Ўз навбатида, Galaxy S26+ ҳам ҳар бир модификацияси учун 100 еврога қимматлаган бўлиб, унинг 256 GB версияси 1350 еврони, 512 GB версияси эса 1550 еврони ташкил этмоқда.

Энг катта ўзгаришлар сериянинг энг қиммат вакили бўлган Ultra версиясида кузатилди. Хусусан, 1 TB ички хотирага эга Galaxy S26 Ultra нархи бирйўла 230 еврога қимматлаб, 1920 евродан нақ 2150 еврога етди. Бу бозордаги энг қиммат серияли смартфонлардан бирига айланган флагман учун сезиларли сакрашдир.

Ўтган йилги авлод билан таққослаш

Янги нархлар ўтган йили тақдим этилган Galaxy S25 туркуми қиймати билан солиштирилганда сезиларли фарқ кўзга ташланади. Таққослаш учун, сотувлар бошида Galaxy S25 256 GB хотира билан 960 евро, S25+ модели 1170 евро, S25 Ultra эса 1470 евро атрофида баҳоланган эди. Жорий авлод эса аввалгиларига қараганда анча қимматроқ нархда таклиф этилмоқда.

Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг таъкидлашича, нархларнинг бундай ўсиши Европа минтақасидаги иқтисодий омиллар ва бутловчи қисмлар таннархининг ўзгариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Қизиғи шундаки, нархлар ошиши фақат асосий флагман туркумига тегишли бўлиб, Galaxy S26 FE моделига таъсир кўрсатмагани ва унинг нархи ўзгаришсиз қолгани эътиборга моликдир.

SamsungGalaxy S26 UltraСмартфонларЕвропаТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилди24 сентябр 16:22Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди28 август 16:54Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиSamsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норози30 август 13:30Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин28 сентябр 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди14 сентябр 13:22iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея олади13 сентябр 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди