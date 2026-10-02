Европада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung компанияси Европа бозорида Galaxy S26 флагман смартфонлари нархини кутилмаганда оширди, бу эса аввалги авлод S25 сериясига нисбатан сезиларли фарқни ташкил этади.
- Базавий Galaxy S26 256 GB версияси 1000 евродан 1100 еврога кўтарилди, Galaxy S26+ ҳар бир модификацияси 100 еврога қимматлашди, энг илғор Galaxy S26 Ultra 1 TB эса 230 еврога қимматлаб, 2150 еврога етди.
Samsung компанияси Европа бозорида ўзининг сўнгги флагман смартфонлари серияси нархини кутилмаганда оширди. Одатда технология бозорида янги қурилмалар сотувга чиқарилгач, ўтган вақт мобайнида арзонлашиши одатий ҳол саналса-да, Galaxy S26 туркумидаги барча моделлар нархи аксинча қимматлашгани қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, нархларнинг қайта кўриб чиқилиши базавий Galaxy S26, ўрта версиядаги Galaxy S26+ ҳамда энг илғор Galaxy S26 Ultra моделларига бирдек таъсир кўрсатди. Жумладан, харидорлар эндиликда ушбу флагман қурилмаларни сотиб олиш учун аввалгидан кўра каттароқ маблағ сарфлашига тўғри келади.
Моделлар кесимида нархлар динамикасиЯнгиланган нарх сиёсатига кўра, базавий Galaxy S26 смартфонининг 256 GB хотирага эга версияси энди 1000 евро ўрнига 1100 евродан сотилмоқда. Ушбу моделнинг 512 GB хотирали талқини эса 1200 евродан 1300 еврогача қимматлашган. Ўз навбатида, Galaxy S26+ ҳам ҳар бир модификацияси учун 100 еврога қимматлаган бўлиб, унинг 256 GB версияси 1350 еврони, 512 GB версияси эса 1550 еврони ташкил этмоқда.
Энг катта ўзгаришлар сериянинг энг қиммат вакили бўлган Ultra версиясида кузатилди. Хусусан, 1 TB ички хотирага эга Galaxy S26 Ultra нархи бирйўла 230 еврога қимматлаб, 1920 евродан нақ 2150 еврога етди. Бу бозордаги энг қиммат серияли смартфонлардан бирига айланган флагман учун сезиларли сакрашдир.
Ўтган йилги авлод билан таққослашЯнги нархлар ўтган йили тақдим этилган Galaxy S25 туркуми қиймати билан солиштирилганда сезиларли фарқ кўзга ташланади. Таққослаш учун, сотувлар бошида Galaxy S25 256 GB хотира билан 960 евро, S25+ модели 1170 евро, S25 Ultra эса 1470 евро атрофида баҳоланган эди. Жорий авлод эса аввалгиларига қараганда анча қимматроқ нархда таклиф этилмоқда.
Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг таъкидлашича, нархларнинг бундай ўсиши Европа минтақасидаги иқтисодий омиллар ва бутловчи қисмлар таннархининг ўзгариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Қизиғи шундаки, нархлар ошиши фақат асосий флагман туркумига тегишли бўлиб, Galaxy S26 FE моделига таъсир кўрсатмагани ва унинг нархи ўзгаришсиз қолгани эътиборга моликдир.
Изоҳлар 0
…