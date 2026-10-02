Кёсера Дигно BX4 тақдим этилди: беш йиллик қўллаб-қувватловчи корпоратив смартфон
Япониянинг Кёсера компанияси узоқ муддатли фойдаланишга мўлжалланган ҳамда мустаҳкамлиги билан ажралиб турувчи янги Дигно BX4 корпоратив смартфонини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма СофтБанк уяли алоқа оператори орқали жорий йилнинг октябрь ойи охиридан бошлаб сотувга чиқарилади. Янги модел ўзининг чидамлилиги, дастурий таъминотни узоқ муддат янгилаб бориши ва иш жараёни учун қулай функциялари билан эътиборга лойиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфон 6,1 дюймли ҲД+ форматидаги ИПС LCD экран билан жиҳозланган бўлиб, у кундалик вазифаларни бажаришда етарли даражада сифатли тасвирни тақдим этади. Аппаратнинг марказий қисмида MediaTek Dimensity 6400 процессори ўрнатилган бўлиб, у 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан биргаликда ишлайди. Ушбу темир қисм конфигурацияси корпоратив дастурлар ва кундалик вазифаларни муаммосиз бажариш имконини беради.
Суратга олиш имкониятларига келсак, қурилма 8 мегапикселли олд камера ҳамда 50 мегапикселли асосий камера билан таъминланган. Мустаҳкам корпус ичида 4500 мА·соат сиғимли аккумулятор жойлашган бўлиб, у 33 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Смартфоннинг ўлчамлари 74 × 156 × 9,9 миллигетрни ташкил этиб, вазни тахминан 185 граммни ташкил қилади.
Корпоратив талаблар ва ҳимояМазкур модел Google Android Энтерприсе Рекоммендед дастурининг қатъий талабларига тўла жавоб беради. Бу эса қурилманинг хавфсизлик ва корпоратив бошқарув стандартларига мувофиқлигини билдиради. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун тўртта йирик Android янгиланиши ва беш йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишларини тақдим этишини маълум қилди.
Қурилманинг корпуси сув ва чанг киришидан ишончли ҳимояланган. Шунингдек, АҚШнинг ҳарбий МИЛ-СТД-810H стандартига мувофиқлиги смартфонга турли механик таъсирлар ва тушишларга қарши юқори чидамлилик бахш этади. Экраннинг ўзига хос хусусиятлари сирасига қўлқопда ёки ҳўл бармоқлар билан бошқариш имконияти киради.
Ишбилармон фойдаланувчилар учун махсус функциялар ҳам назарда тутилган. Хусусан, қурилма 60 дақиқагача давом этадиган суҳбатларни ёзиб олиш ва улардан 100 тагача сақлаш имкониятига эга. Бундан ташқари, бармоқ изи сканери, юзни таниш технологияси, қулоқчинлар учун 3,5 мм порт ҳамда ФелиКа қўллаб-қувватлайдиган NFC модули мавжуд.
Изоҳлар 0
…