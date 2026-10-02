Кёсера Дигно BX4 тақдим этилди: беш йиллик қўллаб-қувватловчи корпоратив смартфон

·2·Техно
Кёсера Дигно BX4 тақдим этилди: беш йиллик қўллаб-қувватловчи корпоратив смартфон

Япониянинг Кёсера компанияси узоқ муддатли фойдаланишга мўлжалланган ҳамда мустаҳкамлиги билан ажралиб турувчи янги Дигно BX4 корпоратив смартфонини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма СофтБанк уяли алоқа оператори орқали жорий йилнинг октябрь ойи охиридан бошлаб сотувга чиқарилади. Янги модел ўзининг чидамлилиги, дастурий таъминотни узоқ муддат янгилаб бориши ва иш жараёни учун қулай функциялари билан эътиборга лойиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфон 6,1 дюймли ҲД+ форматидаги ИПС LCD экран билан жиҳозланган бўлиб, у кундалик вазифаларни бажаришда етарли даражада сифатли тасвирни тақдим этади. Аппаратнинг марказий қисмида MediaTek Dimensity 6400 процессори ўрнатилган бўлиб, у 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан биргаликда ишлайди. Ушбу темир қисм конфигурацияси корпоратив дастурлар ва кундалик вазифаларни муаммосиз бажариш имконини беради.

Суратга олиш имкониятларига келсак, қурилма 8 мегапикселли олд камера ҳамда 50 мегапикселли асосий камера билан таъминланган. Мустаҳкам корпус ичида 4500 мА·соат сиғимли аккумулятор жойлашган бўлиб, у 33 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Смартфоннинг ўлчамлари 74 × 156 × 9,9 миллигетрни ташкил этиб, вазни тахминан 185 граммни ташкил қилади.

Корпоратив талаблар ва ҳимоя

Мазкур модел Google Android Энтерприсе Рекоммендед дастурининг қатъий талабларига тўла жавоб беради. Бу эса қурилманинг хавфсизлик ва корпоратив бошқарув стандартларига мувофиқлигини билдиради. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун тўртта йирик Android янгиланиши ва беш йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишларини тақдим этишини маълум қилди.

Қурилманинг корпуси сув ва чанг киришидан ишончли ҳимояланган. Шунингдек, АҚШнинг ҳарбий МИЛ-СТД-810H стандартига мувофиқлиги смартфонга турли механик таъсирлар ва тушишларга қарши юқори чидамлилик бахш этади. Экраннинг ўзига хос хусусиятлари сирасига қўлқопда ёки ҳўл бармоқлар билан бошқариш имконияти киради.

Ишбилармон фойдаланувчилар учун махсус функциялар ҳам назарда тутилган. Хусусан, қурилма 60 дақиқагача давом этадиган суҳбатларни ёзиб олиш ва улардан 100 тагача сақлаш имкониятига эга. Бундан ташқари, бармоқ изи сканери, юзни таниш технологияси, қулоқчинлар учун 3,5 мм порт ҳамда ФелиКа қўллаб-қувватлайдиган NFC модули мавжуд.

КёсераДигно BX4Android ЭнтерприсеСофтБанкMediaTek
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатди5 сентябр 04:53NVIDIA ва OpenAI қиймати 500 миллиард долларлик йирик лойиҳани муҳокама қилмоқдаNVIDIA ва OpenAI қиймати 500 миллиард долларлик йирик лойиҳани муҳокама қилмоқда27 июл 14:59Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиСунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот берди16 июл 11:25Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаЯпония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқда5 июл 01:53OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион доллар27 июн 05:51СофтБанк Францияда маълумотлар марказлари учун 75 миллиард евро тикадиСофтБанк Францияда маълумотлар марказлари учун 75 миллиард евро тикади31 май 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди