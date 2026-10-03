Олимлар саратонга сабаб бўлиши мумкин инфекцияларни аниқлади

·11·Дунё
Олимлар саратонга сабаб бўлиши мумкин инфекцияларни аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2024-йилда аниқланган саратон ҳолатларининг қарийб 12 фоизи, яни тахминан 2,3 миллион бемор инфексиялар билан боғлиқ бўлган.
  • Тадқиқотда Ҳеликобактер пйлори, инсон папиллома вируси (HPВ), Б ва К гепатити вируслари ҳамда Эпстеин–Барр вируси саратон ривожланишига олиб келиши мумкин бўлган асосий инфексиялар сифатида кўрсатилган.

Дунёда ҳар саккизинчи саратон ҳолатига айрим инфекциялар сабаб бўлиши мумкин. Янги тадқиқотда олимлар саратон ривожланиши билан боғлиқ бўлган бир нечта инфекция турларини аниқлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, улар туфайли келиб чиқадиган кўплаб ҳолатларнинг олдини олиш имкони бор.

Саратонни ўрганиш бўйича халқаро агентлик (IARC) олимлари ўтказган тадқиқот натижаларига кўра, 2024 йилда дунёда қайд этилган барча саратон ташхисларининг қарийб 12 фоизи инфекциялар билан боғлиқ бўлган. Бу тахминан 2,3 миллион нафар бемор дегани. Илмий тадқиқот натижалари The Lancet Oncology журналида чоп этилган.

Тадқиқотчилар саратон ривожланишига олиб келиши мумкин бўлган асосий инфекциялар қаторига Helicobacter pylori бактерияси, инсон папиллома вируси (HPV), B ва C гепатити вируслари, шунингдек, Epstein–Barr вирусини киритган.

Таҳлиллар шуни кўрсатганки, янги саратон ҳолатларининг қарийб 4 фоизи H. pylori бактерияси билан боғлиқ бўлган. Яна тахминан 4 фоиз ҳолатга HPV сабаб бўлган. B гепатити вируси қарийб 2 фоиз, Epstein–Barr вируси эса 1 фоиз ҳолатда аниқланган.

Олимларнинг маълум қилишича, инфекциялар 20 дан ортиқ саратон тури ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Улар орасида ошқозон, жигар ва бачадон бўйни саратони, шунингдек, қон саратонининг айрим турлари ҳам бор.

Инфекцияларнинг саратон ривожланишига таъсири бир хил эмас. Айрим вируслар ҳужайралар фаолиятини издан чиқариши ёки ўзининг ДНКсини инсон ҳужайраларига киритиши мумкин. Бу эса ҳужайраларнинг нормал ишлаш жараёнига таъсир кўрсатади.

Бактериялар эса организмда узоқ вақт давом этадиган яллиғланиш жараёнини келтириб чиқариши мумкин. Бундай ҳолат ҳужайраларда мутациялар юзага келиш эҳтимолини оширади ва вақт ўтиши билан саратон ривожланишига шароит яратиши мумкин.

Шу билан бирга, олимлар мазкур инфекциялар туфайли юзага келадиган кўплаб саратон ҳолатларининг олдини олиш мумкинлигини таъкидламоқда. Бунинг учун мавжуд тиббий имкониятлардан ўз вақтида фойдаланиш муҳим.

Ҳозирги кунда HPV ва B гепатитига қарши вакциналар мавжуд. Шунингдек, Helicobacter pylori инфекциясини махсус текширувлар орқали аниқлаш ва антибиотиклар ёрдамида даволаш мумкин.

C гепатитини даволашда эса вирусга қарши дорилардан фойдаланилади. Мутахассисларнинг фикрича, инфекцияларни эрта аниқлаш, профилактика чораларига амал қилиш ва мавжуд даволаш усулларидан фойдаланиш саратоннинг айрим турларини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

СаратонIARCИнфекцияларThe Lancet Oncology
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинади9 июл 00:32Янги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилдиЯнги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилдиБугун 13:26NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкинNYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкинБугун 10:48Олимлар хавотирда: Ерда сув захиралари камайиб, сув айланиши беқарорлашмоқдаОлимлар хавотирда: Ерда сув захиралари камайиб, сув айланиши беқарорлашмоқдаБугун 10:35Россияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқдаРоссияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқдаБугун 09:41Аргентина паспорти учун 350 минг долларлик дастур эълон қилиндиАргентина паспорти учун 350 минг долларлик дастур эълон қилиндиБугун 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота