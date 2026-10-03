Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 бронза медаль учун баҳсда мағлуб бўлди

·18·Спорт
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 бронза медаль учун баҳсда мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг футбол бўйича 3-ўрин учун кечган баҳсида Ўзбекистон У-23 терма жамоаси Хитойга қарши майдонга тушиб, асосий вақт 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
  • Пеналтилар сериясида эса Хитой У-23 термаси 4:3 ҳисобида устун келиб, бронза медалини қўлга киритди.
  • Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси мусобақани 4-ўрин билан якунлади.

Японияда ўтаётган Осиё ўйинларининг футбол бўйича 3-ўрин учун кечган баҳси ҳақиқий драматик курашга айланди. Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 миллий терма жамоаси бронза медаллари учун Хитойга қарши майдонга тушди.

Шиддатли ва голларга бой кечган асосий вақт 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якун топди. Ғолиб номини аниқлаб берган пеналтилар сериясида эса омад хитойлик футболчиларга кулиб боқди — 3:4.

Сўнгги дақиқадаги камбэк ва пеналтилар серияси

Учрашув дастлаб рақибнинг фаоллиги билан бошланди:

  • 13-дақиқада Хитой сафида Ҳетоо ҳисобни очди — 1:0.

  • 43-дақиқада ҳамюртларимиздан Баҳромов мувозанатни тиклаб, танаффусга дуранг билан чиқиб кетишни таъминлади — 1:1.

  • Иккинчи бўлим бошида, 53-дақиқада Юдонг хитойликларни яна олдинга олиб чиқди — 2:1.

  • Баҳснинг асосий вақти тугаб бораётган бир пайтда, 90-дақиқада захирадан майдонга тушган Шодибоев қаҳрамонлик кўрсатиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.

Бироқ асаблар жангига айланган пеналтилар сериясида Хитой U-23 термаси 4:3 ҳисобида устун келиб, Осиё ўйинларининг бронза медалига эга чиқди. Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси эса мусобақани 4-ўрин билан якунлади.

Осиё ўйинлари. 3-ўрин учун баҳс протоколи

Хитой U-23 — Ўзбекистон U-23 2:2 (пен. сер. — 4:3)

Голлар: Ҳетоо (13), Юдонг (53) — Баҳромов (43), Шодибоев (90).

  • Ўзбекистон U-23 таркиби: 21. Муратбаев, 2. Хамидов, 3. Муртазоев, 4. Ризақулов, 7. Баҳромов, 10. Ўринбоев (сардор), 11. Жумаев, 13. Тўлқунбеков, 14. Файзуллаев, 17. Абдураҳмонов, 19. Каримов.

  • Захира: Муркаев, Хушвақтов, Хайруллаев, Саидов, Рустамов, Абдуназаров, Рейимов, Ўрмонжонов, Абдуллаев, Ибраимов, Шодибоев.

Осиё ўйинлариЎзбекистон U-23Равшан ҲайдаровХитой U-23
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон яримфиналда Японияга қарши майдонга тушади: Муросасиз кучли тўртлик...Ўзбекистон яримфиналда Японияга қарши майдонга тушади: Муросасиз кучли тўртлик...27 сентябр 18:41Ўзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқдиЎзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқди25 сентябр 12:01Аламли яримфинал: Ўзбекистон U-23 пенальтилар сериясида Японияга ютқазиб қўйди (8:9)Аламли яримфинал: Ўзбекистон U-23 пенальтилар сериясида Японияга ютқазиб қўйди (8:9)30 сентябр 18:29Осиё ўйинлари яримфинали: Ўзбекистон тезкор гол билан Японияни ютмоқда (видео)Осиё ўйинлари яримфинали: Ўзбекистон тезкор гол билан Японияни ютмоқда (видео)30 сентябр 15:55Равшан Ҳайдаров Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида таслим этгач очиқ гапирдиРавшан Ҳайдаров Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида таслим этгач очиқ гапирди25 сентябр 17:35Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариРавшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлари14 сентябр 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди