Олимлар тўрт қанотли янги динозавр турини аниқлади

·6·Дунё
Олимлар тўрт қанотли янги динозавр турини аниқлади

Хитойнинг Ляонин вилоятидан топилган жуда яхши сақланган скелет аввал номаълум бўлган Norellraptor barsboldi номли динозавр турига тегишли экани аниқланди. Унинг узунлиги 57 сантиметр бўлган. Тадқиқот натижалари Nature Communications журналида эълон қилинди.

Маълум қилинишича, скелет маҳаллий фермер томонидан топилган. Қазилмада динозаврнинг олд ва орқа оёқлари ҳамда думидаги патларнинг излари ҳам сақланиб қолган. Шу сабабли у «тўрт қанотли» динозаврлар қаторига киритилмоқда.

Norellraptor barsboldi кичик йиртқич динозаврлар гуруҳи — микрорапторинларга мансуб бўлган. Олимлар унинг узун патли оёқлари дарахтдан дарахтга сирғалиб ўтишга мослашган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бироқ динозаврнинг фаол равишда уча олгани ҳозирча аниқ тасдиқланмаган.

Топилманинг асосий аҳамияти шундаки, унинг парвоз билан боғлиқ белгилари илк қушлардаги ўхшаш хусусиятлар билан солиштирилган. Тадқиқотчилар айрим белгилар икки гуруҳда ҳам пайдо бўлганини, аммо улар турли кетма-кетликда шаклланганини аниқлаган.

Toshga qotgan dinozavr skeleti rangli raqamli belgilar bilan ko'rsatilgan.

Бу эса парвоз қилиш қобилияти қушлар ва уларга яқин айрим динозаврлар гуруҳларида бир-биридан мустақил равишда ривожланган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги назарияни қўллаб-қувватлайди.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, янги қазилмалар ва суякларнинг ўсишига оид қўшимча тадқиқотлар бу эволюцион жараён қанчалик кенг тарқалганини аниқлашга ёрдам беради.

Norellraptor barsboldiМикрорапторинларПалеонтологияNature Communications
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар 120 миллион йиллик “тўрт қанотли” динозаврни аниқладиОлимлар 120 миллион йиллик “тўрт қанотли” динозаврни аниқлади1 октябр 02:0750 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади50 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади15 июл 22:03150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди11 июл 22:2766 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди16 август 10:4740 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди4 июл 13:03Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқда19 июл 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота