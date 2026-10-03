Apple хавфли ўзгаришга қўл урмоқда: СИ агентларининг файлларни ўқиши тақиқланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси Мак операцион тизимига маълумотлар хавфсизлигини кучайтириш мақсадида ўзгаришлар киритмоқда.
- Янги механизм учинчи томон сунъий интеллект (СИ) агентлари қурилмадаги барча шахсий файллар ва ёзишмаларга киришни сўраганда фойдаланувчиларни огоҳлантиради.
АҚШнинг Apple корпорацияси компьютерларидаги маълумотлар хавфсизлигини кучайтириш мақсадида Mac операцион тизимига муҳим ўзгартиришлар киритишини эълон қилди. Янги механизм учинчи томон сунъий интеллект (СИ) агентлари қурилмадаги барча шахсий файллар ва ёзишмаларга киришни сўраган пайтда фойдаланувчиларни огоҳлантиришга қаратилган.
Сўнгги вақтларда СИ агентлари мустақил ҳаракат қилиш қобилиятига эга бўлиб бораётгани сабабли, фойдаланувчининг шахсий ҳаёти ва рақамли хавфсизлигига таҳдидлар кескин ошиб бормоқда.
Ҳимояни четлаб ўтиш хавфи нимада?
Ҳозирги вақтда Apple илова яратувчилари учун шахсий маълумотларни ҳимоя қилувчи қатор тизимларни тақдим этади. Бироқ баъзи иловалар тўлиқ ишлаши учун macOS тизимидаги махсус функциялардан фойдаланади:
Барча файлларни очиш хавфи: Мазкур функция тизимдаги асосий ҳимоя тўсиқларини четлаб ўтиб, ишлаб чиқувчиларга ва СИ агентларига ноутбукдаги барча маълумотларни кўриш имконини беради.
Тўлиқ назорат хавфи: Бунда электрон почталар, мессенжерлардаги ёзишмалар, дискдаги ҳужжатлар ва браузер тарихи сунъий интеллект ихтиёрига ўтиб кетиши мумкин.
«Сунъий интеллект агентлари тобора моҳир ва мустақил бўлиб бораётган бир пайтда, бундай кенг кириш ҳуқуқи билан боғлиқ хавфлар сезиларли даражада ошмоқда. Фойдаланувчилар бундай рухсатни беришдан аввал юзага келиши мумкин бўлган оқибатларни аниқ тушуниши шарт», — дейилади Apple расмий баёнотида.
Трамп, Маск ва Кремний водийси: Назоратни қўлдан чиқармаслик чоралари
Сўнгги ойларда мустақил СИ моделларининг назоратдан чиқиб кетиш эҳтимоли дунё бўйлаб энг қизғин муҳокама қилинаётган мавзулардан бирига айланди:
Anthropic раҳбари Дарио Амодеи назоратни йўқотмаслик учун моделлаштиришни секинлаштиришни таклиф қилди, унинг бу чақириғини xAI асосчиси Илон Маск ҳам қўллаб-қувватлади.
Сентябрь ойи охирида Оқ уйда АҚШ президенти Дональд Трамп билан бўлиб ўтган муҳим учрашувда йирик келишув имзоланди.
Дональд Трамп ҳамда Google, Anthropic, OpenAI, xAI ва Meta раҳбарлари СИ моделлари устидан ички хавфсизлик ва назорат чораларини кучайтириш бўйича расмий мажбурият олишди.
Apple томонидан Mac тизимига киритилаётган чекловлар ана шу глобал хавфсизлик ташаббусларининг навбатдаги амалий қадами бўлади.
Изоҳлар 0
…