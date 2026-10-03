Apple хавфли ўзгаришга қўл урмоқда: СИ агентларининг файлларни ўқиши тақиқланади

·3·Техно
Apple хавфли ўзгаришга қўл урмоқда: СИ агентларининг файлларни ўқиши тақиқланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси Мак операцион тизимига маълумотлар хавфсизлигини кучайтириш мақсадида ўзгаришлар киритмоқда.
  • Янги механизм учинчи томон сунъий интеллект (СИ) агентлари қурилмадаги барча шахсий файллар ва ёзишмаларга киришни сўраганда фойдаланувчиларни огоҳлантиради.

АҚШнинг Apple корпорацияси компьютерларидаги маълумотлар хавфсизлигини кучайтириш мақсадида Mac операцион тизимига муҳим ўзгартиришлар киритишини эълон қилди. Янги механизм учинчи томон сунъий интеллект (СИ) агентлари қурилмадаги барча шахсий файллар ва ёзишмаларга киришни сўраган пайтда фойдаланувчиларни огоҳлантиришга қаратилган.

Сўнгги вақтларда СИ агентлари мустақил ҳаракат қилиш қобилиятига эга бўлиб бораётгани сабабли, фойдаланувчининг шахсий ҳаёти ва рақамли хавфсизлигига таҳдидлар кескин ошиб бормоқда.

Ҳимояни четлаб ўтиш хавфи нимада?

Ҳозирги вақтда Apple илова яратувчилари учун шахсий маълумотларни ҳимоя қилувчи қатор тизимларни тақдим этади. Бироқ баъзи иловалар тўлиқ ишлаши учун macOS тизимидаги махсус функциялардан фойдаланади:

  • Барча файлларни очиш хавфи: Мазкур функция тизимдаги асосий ҳимоя тўсиқларини четлаб ўтиб, ишлаб чиқувчиларга ва СИ агентларига ноутбукдаги барча маълумотларни кўриш имконини беради.

  • Тўлиқ назорат хавфи: Бунда электрон почталар, мессенжерлардаги ёзишмалар, дискдаги ҳужжатлар ва браузер тарихи сунъий интеллект ихтиёрига ўтиб кетиши мумкин.

«Сунъий интеллект агентлари тобора моҳир ва мустақил бўлиб бораётган бир пайтда, бундай кенг кириш ҳуқуқи билан боғлиқ хавфлар сезиларли даражада ошмоқда. Фойдаланувчилар бундай рухсатни беришдан аввал юзага келиши мумкин бўлган оқибатларни аниқ тушуниши шарт», — дейилади Apple расмий баёнотида.

Трамп, Маск ва Кремний водийси: Назоратни қўлдан чиқармаслик чоралари

Сўнгги ойларда мустақил СИ моделларининг назоратдан чиқиб кетиш эҳтимоли дунё бўйлаб энг қизғин муҳокама қилинаётган мавзулардан бирига айланди:

  • Anthropic раҳбари Дарио Амодеи назоратни йўқотмаслик учун моделлаштиришни секинлаштиришни таклиф қилди, унинг бу чақириғини xAI асосчиси Илон Маск ҳам қўллаб-қувватлади.

  • Сентябрь ойи охирида Оқ уйда АҚШ президенти Дональд Трамп билан бўлиб ўтган муҳим учрашувда йирик келишув имзоланди.

  • Дональд Трамп ҳамда Google, Anthropic, OpenAI, xAI ва Meta раҳбарлари СИ моделлари устидан ички хавфсизлик ва назорат чораларини кучайтириш бўйича расмий мажбурият олишди.

Apple томонидан Mac тизимига киритилаётган чекловлар ана шу глобал хавфсизлик ташаббусларининг навбатдаги амалий қадами бўлади.

Apple корпорациясиmacOSСунъий интеллект агентлариТрамп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI янги овозли режимни ChatGPT иш столи иловасига жорий қилдиOpenAI янги овозли режимни ChatGPT иш столи иловасига жорий қилди24 июл 18:59Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиGoogle янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этди1 июл 19:54Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди10 сентябр 08:18OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилди2 август 02:27Apple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизимиApple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизими22 июл 02:51Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлди15 июл 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди