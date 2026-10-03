«Сценарийни ўқиб йиғладим»: Вин Дизель сўнгги «Форсаж» ва янги сериал ҳақида

·1·Маданият
«Сценарийни ўқиб йиғладим»: Вин Дизель сўнгги «Форсаж» ва янги сериал ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Форсаж» франшизаси асосида янги сериал яратилмоқда ва унинг бош ижрочи продюсери Вин Дизел бўлади.
  • Ушбу сериалда франшиза қаҳрамонларининг янги қирралари ва кенгроқ ҳикоялари очиб берилади, унинг премераси 2028 йилга мўлжалланган.
  • Шу билан бирга, «Абадий форсаж» филмининг суратга олиш ишлари 2026 йилнинг декабр ойида бошланади ва Вин Дизел ушбу финал филми ссенарийсидан таъсирланиб, йиғлаганини тан олган.

Кинематография тарихидаги энг машҳур ва сердаромад киносериялардан бири — «Форсаж» энди стриминг оламига қадам қўймоқда. Американинг нуфузли Peacock платформаси франшиза оламига асосланган махсус сериал устида иш бошланганини расман эълон қилди.

Киносаноатнинг ишончли манбаси ҳисобланган Deadline портали тарқатган хабарга кўра, кўп қисмли янги лойиҳада франшиза бош қаҳрамонларининг янгича қирралари ва кенгроқ ҳикоялари очиб берилади.

Вин Дизель — бош продюсер: Лойиҳа кимларга ишониб топширилди?

Франшизанинг рамзи ва бош юлдузи Вин Дизель янги сериалда бош ижрочи продюсер сифатида иштирок этади:

  • Ижодий жамоа: Сериални яратиш масъулияти машҳур телелойиҳалар орқали танилган Майк Дэниелс («Анархия ўғиллари») ҳамда Вулф Коулман («Кўк туслар») каби тажрибали мутахассисларга топширилган.

  • Вин Дизелнинг изоҳи:

«Мухлислар доимо кўпроқ «Форсаж»ни, севимли қаҳрамонларининг янги саргузаштлари ва яширин тарихлари ҳақида кўпроқ билишни хоҳлашади. Биз бу вақт давомида телевидение ва сериаллар ҳудудига кириш учун энг қулай ва тўғри фурсатни кутдик», — дея тушунтирди юлдуз актёр.

«Абадий форсаж» ва сериал қачон чиқади?

Мухлислар учун яна бир муҳим янгилик франшизанинг кульминацион якуни билан боғлиқ:

  • Сўнгги фильм: Киносаганинг якуний қисми ҳисобланган «Абадий форсаж» фильмини суратга олиш ишлари 2026 йилнинг декабрь ойида расман бошланади.

  • Ҳиссиётли сценарий: 59 ёшли Вин Дизель финал фильми сценарийсининг якуний вариантини ўқиб чиқаётган пайтда кўз ёшларини тия олмаганини тан олди.

  • Премьера муддати: Янги сериалнинг экранларга чиқиши 2028 йилга мўлжалланган бўлиб, у катта эҳтимол билан катта экранлардаги якуний фильм премьераси билан бир вақтда томошабинларга тақдим этилади.

Форсаж сериалВин ДизельPeacockФорсаж франшиза
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?27 июл 22:54«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)3 сентябр 07:43Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)19 сентябр 21:48«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда9 июл 10:24“Муҳташам юз йил” актёрлари гонорари: ким энг кўп олган?“Муҳташам юз йил” актёрлари гонорари: ким энг кўп олган?9 май 23:07Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)Бугун 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)