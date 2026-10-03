«Сценарийни ўқиб йиғладим»: Вин Дизель сўнгги «Форсаж» ва янги сериал ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Форсаж» франшизаси асосида янги сериал яратилмоқда ва унинг бош ижрочи продюсери Вин Дизел бўлади.
- Ушбу сериалда франшиза қаҳрамонларининг янги қирралари ва кенгроқ ҳикоялари очиб берилади, унинг премераси 2028 йилга мўлжалланган.
- Шу билан бирга, «Абадий форсаж» филмининг суратга олиш ишлари 2026 йилнинг декабр ойида бошланади ва Вин Дизел ушбу финал филми ссенарийсидан таъсирланиб, йиғлаганини тан олган.
Кинематография тарихидаги энг машҳур ва сердаромад киносериялардан бири — «Форсаж» энди стриминг оламига қадам қўймоқда. Американинг нуфузли Peacock платформаси франшиза оламига асосланган махсус сериал устида иш бошланганини расман эълон қилди.
Киносаноатнинг ишончли манбаси ҳисобланган Deadline портали тарқатган хабарга кўра, кўп қисмли янги лойиҳада франшиза бош қаҳрамонларининг янгича қирралари ва кенгроқ ҳикоялари очиб берилади.
Вин Дизель — бош продюсер: Лойиҳа кимларга ишониб топширилди?
Франшизанинг рамзи ва бош юлдузи Вин Дизель янги сериалда бош ижрочи продюсер сифатида иштирок этади:
Ижодий жамоа: Сериални яратиш масъулияти машҳур телелойиҳалар орқали танилган Майк Дэниелс («Анархия ўғиллари») ҳамда Вулф Коулман («Кўк туслар») каби тажрибали мутахассисларга топширилган.
Вин Дизелнинг изоҳи:
«Мухлислар доимо кўпроқ «Форсаж»ни, севимли қаҳрамонларининг янги саргузаштлари ва яширин тарихлари ҳақида кўпроқ билишни хоҳлашади. Биз бу вақт давомида телевидение ва сериаллар ҳудудига кириш учун энг қулай ва тўғри фурсатни кутдик», — дея тушунтирди юлдуз актёр.
«Абадий форсаж» ва сериал қачон чиқади?
Мухлислар учун яна бир муҳим янгилик франшизанинг кульминацион якуни билан боғлиқ:
Сўнгги фильм: Киносаганинг якуний қисми ҳисобланган «Абадий форсаж» фильмини суратга олиш ишлари 2026 йилнинг декабрь ойида расман бошланади.
Ҳиссиётли сценарий: 59 ёшли Вин Дизель финал фильми сценарийсининг якуний вариантини ўқиб чиқаётган пайтда кўз ёшларини тия олмаганини тан олди.
Премьера муддати: Янги сериалнинг экранларга чиқиши 2028 йилга мўлжалланган бўлиб, у катта эҳтимол билан катта экранлардаги якуний фильм премьераси билан бир вақтда томошабинларга тақдим этилади.
Изоҳлар 0
…