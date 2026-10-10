MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)

·62·Маданият
MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)

Бугун, 10 октябрь куни Самарқандда машҳур блогер MrBeast'ни кўриш ва у билан суратга тушиш истагида бўлган юзлаб мухлислар тўпланди. Блогер атрофида катта оломон йиғилиб, кўпчилик унга яқинроқ бориш ва эсдалик учун суратга тушишга ҳаракат қилди. Одамлар шу қадар кўп эдики, оломон орасидан ўтишнинг ўзи ҳам осон бўлмади.

Кеча Тошкентда MrBeast ортидан югурган мухлислар бугун Самарқандда уни кутиб олди. Блогер билан суратга тушиш ва уни яқиндан кўриш истагида бўлганлар орасида ҳаяжон катта бўлди. Унинг ташрифи нафақат пойтахтда, балки бошқа шаҳарларда ҳам катта қизиқиш уйғотаётганини кузатиш мумкин.

Ижтимоий тармоқларда ҳам MrBeast'нинг Ўзбекистондаги ташрифи билан боғлиқ лавҳалар эътибор тортмоқда. Машҳур блогерни кўриш учун йиғилган мухлислар, оломон ва суратга тушиш учун бўлган уринишлар унинг ташрифи кўпчилик учун унутилмас воқеага айланганини кўрсатмоқда.

MrBeastСамарқандТашрифиМухлислар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?Кеча 21:03MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?Бугун 10:52MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)Кеча 20:49MrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлдиMrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлдиКеча 13:53Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)Кеча 09:07MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинMrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин6 октябр 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар