MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)
Бугун, 10 октябрь куни Самарқандда машҳур блогер MrBeast'ни кўриш ва у билан суратга тушиш истагида бўлган юзлаб мухлислар тўпланди. Блогер атрофида катта оломон йиғилиб, кўпчилик унга яқинроқ бориш ва эсдалик учун суратга тушишга ҳаракат қилди. Одамлар шу қадар кўп эдики, оломон орасидан ўтишнинг ўзи ҳам осон бўлмади.
Кеча Тошкентда MrBeast ортидан югурган мухлислар бугун Самарқандда уни кутиб олди. Блогер билан суратга тушиш ва уни яқиндан кўриш истагида бўлганлар орасида ҳаяжон катта бўлди. Унинг ташрифи нафақат пойтахтда, балки бошқа шаҳарларда ҳам катта қизиқиш уйғотаётганини кузатиш мумкин.
Ижтимоий тармоқларда ҳам MrBeast'нинг Ўзбекистондаги ташрифи билан боғлиқ лавҳалар эътибор тортмоқда. Машҳур блогерни кўриш учун йиғилган мухлислар, оломон ва суратга тушиш учун бўлган уринишлар унинг ташрифи кўпчилик учун унутилмас воқеага айланганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…