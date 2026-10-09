Истанбулда йўловчи кемаси 200 йиллик тарихий қасрга урилди
Туркиянинг Истанбул шаҳрида, Босфор бўғозида ҳаракатланаётган йўловчи кемаси қарийб 200 йиллик тарихга эга бинога келиб урилди. Ҳодиса оқибатида тарихий иншоотнинг соҳил қисми ва яқинда турган яхта шикастланди.
Маълум қилинишича, кема дастлаб қирғоқ яқинида турган яхтага, кейин эса тарихий Казаскер Неcметтин Эфенди қароргоҳига бориб тўқнашган.
Яхшиямки, ҳодиса натижасида ҳеч ким жароҳат олмаган. Ҳозирча тўқнашувга нима сабаб бўлгани аниқ эмас.
Тарихий бинода яшовчи Дерин Мермержи воқеа акс этган тасвирларни ижтимоий тармоқларда эълон қилди. У етказилган зарар юзасидан судга мурожаат қилиш ниятида эканини ҳам маълум қилди.
Изоҳлар 0
…