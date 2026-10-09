Истанбулда йўловчи кемаси 200 йиллик тарихий қасрга урилди

·48·Дунё
Истанбулда йўловчи кемаси 200 йиллик тарихий қасрга урилди

Туркиянинг Истанбул шаҳрида, Босфор бўғозида ҳаракатланаётган йўловчи кемаси қарийб 200 йиллик тарихга эга бинога келиб урилди. Ҳодиса оқибатида тарихий иншоотнинг соҳил қисми ва яқинда турган яхта шикастланди.

Маълум қилинишича, кема дастлаб қирғоқ яқинида турган яхтага, кейин эса тарихий Казаскер Неcметтин Эфенди қароргоҳига бориб тўқнашган.

Katta koʻk rangli kema qirgʻoqdagi binoga kelib urilgan.

Яхшиямки, ҳодиса натижасида ҳеч ким жароҳат олмаган. Ҳозирча тўқнашувга нима сабаб бўлгани аниқ эмас.

Тарихий бинода яшовчи Дерин Мермержи воқеа акс этган тасвирларни ижтимоий тармоқларда эълон қилди. У етказилган зарар юзасидан судга мурожаат қилиш ниятида эканини ҳам маълум қилди.

ИстанбулБосфорКазаскер Нәcметтин ЭфендиДерин Мермержи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди3 июн 14:47Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди1 октябр 00:20Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади31 август 10:18«Прогресс МС-35» Халқаро космик станцияга яқинлашмоқда: 7 астронавтни нималар кутмоқда?«Прогресс МС-35» Халқаро космик станцияга яқинлашмоқда: 7 астронавтни нималар кутмоқда?19 сентябр 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?