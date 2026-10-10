27 ёшли йигитнинг юрагидан тромб топилди

·9·Дунё
27 ёшли йигитнинг юрагидан тромб топилди

Ижтимоий тармоқларда тиббий текширувдан ўтаётган 27 ёшли йигитнинг юраги УЗИси акс этган видео тарқалди. Унда 1999 йилда туғилган беморнинг юрагида тромб, яъни қон лахтаси аниқлангани айтилган.

Маълум қилинишича, йигит шифокор билан суҳбатда сўнгги кунларда нафас қисиши, ҳансираш ва кучли чарчоқ каби аломатлар безовта қилаётганини билдирган.

Тромб турли омиллар таъсирида пайдо бўлиши мумкин. Энергетик ичимликларни меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш юрак уришини тезлаштириши ва қон босимига таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ айнан ушбу беморда тромб пайдо бўлишига энергетик ичимликлар сабаб бўлгани ҳақида ҳозирча тасдиқланган маълумот йўқ.

Мутахассислар саломатликдаги ўзгаришларни эътиборсиз қолдирмаслик муҳимлигини таъкидлайди. Сабабсиз кучли чарчоқ, нафас қисиши ёки кўкракда оғриқ кузатилса, тиббий ёрдамга мурожаат қилиш лозим. Агар нафас тўсатдан қаттиқ қисса ёки кўкракда кучли оғриқ пайдо бўлса, зудлик билан тез ёрдам чақириш керак.

27 ёшли йигиттромбэнергетик ичимликюрак уриши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБатутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келди22 июл 13:41Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?Бугун 18:57Хитойлик аёл совуқда ишга келган икки ходимига BMW совға қилдиХитойлик аёл совуқда ишга келган икки ходимига BMW совға қилдиБугун 18:52Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)Бугун 18:52Эронга ҳужум олдидан АҚШ кемасида ҳарбийлар ўз жонига қасд қилмоқчи бўлишган (видео)Эронга ҳужум олдидан АҚШ кемасида ҳарбийлар ўз жонига қасд қилмоқчи бўлишган (видео)Бугун 18:36Туркия 15 ёшгача болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини бутунлай чекламоқдаТуркия 15 ёшгача болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини бутунлай чекламоқдаБугун 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди