Ўзбекистондан уч футболчи Осиёнинг энг яхшиси бўлиш учун курашади
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг уч нафар футболчиси Осиёнинг энг яхши футболчиси — Asian Golden Player мукофоти учун даъвогарлар рўйхатига киритилди. Абдуқодир Ҳусанов, Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов қитъанинг 30 нафар энг муносиб футболчиси қаторида эътироф этилди.
Бу ўзбек футболи вакиллари учун халқаро миқёсдаги муҳим эътирофлардан бири ҳисобланади. Айниқса, номзодлар орасида Европа клубларида тўп сураётган икки футболчимиз ҳамда миллий терма жамоа сардори борлиги эътиборга молик.
Ўзбекистондан уч нафар футболчи даъвогарлар сафида
Хитойнинг йирик спорт нашрларидан бири — Titan Sports томонидан топшириладиган Asian Golden Player мукофоти учун жами 30 нафар футболчидан иборат номзодлар рўйхати шакллантирилди.
Ундан Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари ҳам жой олди:
Абдуқодир Ҳусанов — «Манчестер Сити»;
Аббосбек Файзуллаев — «Башакшеҳир»;
Элдор Шомуродов — «Башакшеҳир».
Уч футболчининг бир вақтнинг ўзида номзодлар қаторига киритилиши Ўзбекистон футболининг Осиё миқёсидаги вакиллиги ва нуфузи ортиб бораётганини кўрсатади.
«Пахтакор» легионери ҳам совринга даъвогар
Номзодлар орасида Ўзбекистон чемпионатида тўп сураётган футболчи ҳам бор. Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ҳужумчиси, Ироқ миллий терма жамоаси вакили Айман Ҳусайн ҳам Asian Golden Player мукофоти учун курашади.
Бу ҳолат Ўзбекистон Суперлигасида фаолият олиб бораётган легионерларнинг ҳам халқаро эътиборга тушаётганини кўрсатади.
Япония етакчи, Ўзбекистон кучли учликда
Даъвогарлар рўйхатида мамлакатлар кесимида Япония футболчилари етакчилик қилмоқда. Ушбу давлатдан олти нафар футболчи номзодлар сафига киритилган.
Жанубий Корея тўрт нафар футболчи билан кейинги ўринда бормоқда. Ўзбекистон эса уч нафар вакил билан кучли учликдан жой олган.
Бу кўрсаткич миллий футболимиз вакиллари қитъанинг етакчи футбол мамлакатлари билан бир қаторда эътироф этилаётганини англатади.
Ўзбекистон футболчилари ҳали бу совринни қўлга киритмаган
Asian Golden Player мукофоти 2013 йилдан буён топшириб келинади. Бироқ ҳозирга қадар Ўзбекистон вакилларидан ҳеч бири ушбу соврин соҳиби бўлмаган.
Шу сабабли бу йилги номзодлик уч футболчимиз учун нафақат шахсий эътироф, балки ўзбек футболининг халқаро майдондаги нуфузини янада ошириш имконияти ҳамдир.
Бир жиҳатни алоҳида таъкидлаш лозим: Asian Golden Player мукофоти Осиё футбол конфедерацияси (AFC) томонидан бериладиган йилнинг энг яхши футболчиси соврини билан бир хил эмас. Бу — Titan Sports нашри томонидан ташкил этиладиган алоҳида тақдирлаш ҳисобланади.
Эндиликда ўзбек футбол мухлисларини қизиқтираётган асосий савол — Ҳусанов, Файзуллаев ёки Шомуродовдан қай бири қитъанинг энг яхши футболчиси деб топилиши мумкин?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…